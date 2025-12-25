ETV Bharat / offbeat

చూడగానే నోరూరించే "జీడిపప్పు హల్వా" - జ్యూసీ జ్యూసీగా అద్దిరిపోతుంది!

కార్న్​ఫ్లోర్​, పంచదారతో స్వీట్ రెసిపీ - ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

Bombay Halwa
Bombay Halwa (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bombay Halwa Sweet in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నా బోర్ అనిపిస్తాయి. అందుకే మీ అందరి కోసం ఈరోజు వెరైటీ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే కరాచీ హల్వా. ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికి ఇవి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పైగా పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారు చేయొచ్చు. పైకి సాఫ్ట్​గా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే వీటిని ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఎవరైనా సూపర్​ అనాల్సిందే. మరి ఆలస్యం చేయకుండా టేస్టీటేస్టీ కరాచీ హల్వా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

ధురంధర్ "దూద్ సోడా" - ట్రెండింగ్​లో ఉన్న ఈ రెసిపీ ఎలా చేస్తారో మీకు తెలుసా?

Bombay Halwa
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కార్న్​ఫ్లోర్ (మొక్కజొన్న పిండి) - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • నిమ్మరసం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పంచదార - 1 కేజీ
  • నెయ్యి - 250 గ్రాములు
  • రెడ్ ఫుడ్ కలర్ - అర టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - పావు కప్పు
Bombay Halwa
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో కార్న్​ఫ్లోర్​, 350 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి లోతు ఎక్కువగా మందంగా ఉన్న గిన్నెలో 700 ఎంఎల్ నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో కేజీ పంచదార వేసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత ఇందులో సగం షుగర్ వాటర్​ను తీసి పక్కనుంచాలి.
Bombay Halwa
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • మిగిలిన పంచదార నీళ్లలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇందులో కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్​ఫ్లోర్ మిశ్రమం వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 18 నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు తీసి పెట్టుకున్న పంచదార నీళ్లు​, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి చొప్పున ప్రతి ఐదు నిమిషాలకొకసారి పోస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి.
  • అలాగే కొద్దికొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు జీడిపప్పు వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు మంటను హే ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Bombay Halwa
నెయ్యి (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్​లో పోయాలి. పైన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఐదు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఐదు గంటల తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసుకొని నచ్చిన షేప్​లో కట్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ కరాచీ హల్వా రెడీ అయినట్లే!
Bombay Halwa
పంచదార (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్​ స్వీట్​గా మారుతుంది.
  • మీరు ఎక్కుమ మోతాదులో కరాచీ హల్వా చేసుకోవాలనుకుంటే కార్న్​ఫ్లోర్​, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

కరకరలాడే "కారం బఠాణీలు" - ఇలా చేస్తే మార్కెట్లో కొనాల్సిన అవసరమే ఉండదు!​

అన్నంతోనూ రుచికరమైన "జిలేబీలు" - క్రిస్పీగా, జ్యూసీగా నోరూరిస్తాయి!

TAGGED:

BOMBAY HALWA PREPARE
KARACHI HALWA MAKING
కరాచీ హల్వా తయారీ విధానం
CORN FLOUR HALWA IN TELUGU
KARACHI HALWA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.