చూడగానే నోరూరించే "జీడిపప్పు హల్వా" - జ్యూసీ జ్యూసీగా అద్దిరిపోతుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 10:32 AM IST
Bombay Halwa Sweet in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నా బోర్ అనిపిస్తాయి. అందుకే మీ అందరి కోసం ఈరోజు వెరైటీ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే కరాచీ హల్వా. ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికి ఇవి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పైగా పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా తయారు చేయొచ్చు. పైకి సాఫ్ట్గా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే వీటిని ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే. మరి ఆలస్యం చేయకుండా టేస్టీటేస్టీ కరాచీ హల్వా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కార్న్ఫ్లోర్ (మొక్కజొన్న పిండి) - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- నిమ్మరసం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పంచదార - 1 కేజీ
- నెయ్యి - 250 గ్రాములు
- రెడ్ ఫుడ్ కలర్ - అర టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో కార్న్ఫ్లోర్, 350 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి లోతు ఎక్కువగా మందంగా ఉన్న గిన్నెలో 700 ఎంఎల్ నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో కేజీ పంచదార వేసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత ఇందులో సగం షుగర్ వాటర్ను తీసి పక్కనుంచాలి.
- మిగిలిన పంచదార నీళ్లలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇందులో కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 18 నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు తీసి పెట్టుకున్న పంచదార నీళ్లు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి చొప్పున ప్రతి ఐదు నిమిషాలకొకసారి పోస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి.
- అలాగే కొద్దికొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు జీడిపప్పు వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు మంటను హే ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్లో పోయాలి. పైన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఐదు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఐదు గంటల తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసుకొని నచ్చిన షేప్లో కట్ చేయాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ కరాచీ హల్వా రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది.
- మీరు ఎక్కుమ మోతాదులో కరాచీ హల్వా చేసుకోవాలనుకుంటే కార్న్ఫ్లోర్, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
