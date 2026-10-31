భయం వెనుక భారీ బిజినెస్ - హైదరాబాద్లో హాలీవీన్ పార్టీల క్రేజ్ - ఒక్క రాత్రిలో దాదాపు రూ.20 కోట్లు వ్యాపారం
Halloween Parties in Hyderabad : విభిన్న థీమ్లతో అతిథులను భయపెట్టేందుకు హైదరాబాద్ సిద్ధమైంది. హాలోవీన్ వేడుకలు భారీ కమర్షియల్ ఈవెంట్గా రూపాంతరం చెందాయి. దాదాపు రూ.22 కోట్ల మేర వ్యాపారం జరుగుతుందని అంచనా.
Published : October 31, 2026 at 6:07 PM IST
విదేశాల్లో ప్రాచుర్యం ఉన్న హాలోవీన్ పార్టీలకు నగరంలో ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఇటీవల ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అక్టోబరు 31న యువత దయ్యాలు, వింత హర్రర్ పాత్రల రూపాల్లో ముస్తాబై వేడుకలను ఆస్వాదించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఒక్క రాత్రే నగరంలో దాదాపు రూ.22 కోట్ల మేర వ్యాపారం జరుగుతుందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.
ఈ వేడుకలు ఎలా మొదలైదంటే?
హాలోవీన్ వెనుక 2,000 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర ఉంది. పూర్వ కాలంలో ఐర్లాండ్, బ్రిటన్ పరిసరాల్లోని 'కెల్ట్స్' తెగ వారు కొత్త సంవత్సరాన్ని నవంబరు 1న జరుపుకొనేవారు. అక్టోబరు 31 రాత్రితో చీకటి రోజులు మొదలవుతాయని ఆ రాత్రి చనిపోయిన వారి ఆత్మలు భూమిపైకి వస్తాయని వారి నమ్మకం. భూమిపైకి వచ్చే దుష్టశక్తులు, దయ్యాల నుంచి రక్షించుకోవడానికి, మనుషులు కూడా దయ్యాల లాంటి వింత ముసుగులు, జంతువుల చర్మంతో చేసిన దుస్తులు ధరించేవారు. అలా చేస్తే నిజమైన దయ్యాలు తోటి దయ్యాలు అనుకుని వదిలేస్తాయని భావించేవారు. ఆ తర్వాత గ్లోబలైజేషన్తో నగరాల్లోకి ఈ ట్రెండ్ వచ్చింది.
ఛార్జీలు రూ.2500 - రూ.5,000 వరకు
జూబ్లీహిల్స్, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్ పరిసర ప్రాంతాల పబ్లలో హాలోవీన్ రాత్రి కవర్ ఛార్జీలు రూ.2,500 - రూ.5,000 వరకు ఉన్నాయి. వీఐపీ టేబుల్స్ రూ.50 వేలపైనే దాటుతున్నాయి. పబ్లను దయ్యాల ఇళ్లుగా మార్చడానికి ఫాగ్ మెషీన్లు, కృత్రిమ అస్థిపంజరాల డెకరేషన్స్ కోసం కాంట్రాక్టులు కూడా అప్పగించారు.
హాలోవీన్ డే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో అక్టోబర్ 31న ‘హాలోవీన్ డే’ను ఘనంగా చేసుకుంటారు. ముఖం గుర్తు పట్టకుండా ఉండేలా మేకప్ వేసుకుంటారు. విచిత్ర వేషధారణతో భయపెడుతుంటారు.
ఈవెంట్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయంటే?
జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ ప్రాంతాల్లో ప్రముఖ డీజేలతో విలాసవంతమైన పార్టీలు ఏర్పాటు చేశారు. గచ్చిబౌలి, నానక్రామ్గూడ, మాదాపూర్లో ఐటీ ఉద్యోగులు ఈ ఈవెంట్లకు క్యూలు కడుతున్నారు.
గత రెండేళ్లలో హాలోవీన్ మార్కెట్ ఊహించని విధంగా వృద్ధి చెందింది. ప్రత్యేక అనుభూతి పొందాలని ఎక్కువమంది వస్తున్నారు'' - శ్రీకాంత్, ఈవెంట్ నిర్వహకుడు
కార్యక్రమాలు ఇలా
- హాంటెడ్ హౌస్ టూర్ - ఇంట్లో ఓ భాగాన్ని హాంటెడ్ హౌస్గా మారుస్తారు. భయపెట్టే శబ్దాలు, ఆశ్చర్యపరిచే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తారు.
- కాస్ట్యూమ్ కాంటెస్ట్ - హర్రర్ సినిమాల్లోని పాత్రల వేషధారణలతో పాల్గొనాలి.
- నగరంలో హాలోవీన్ కాస్ట్యూమ్ పార్టీ, హాలోవీన్ నైట్ బ్లాక్ రోజ్, ఆఫ్టర్ లైఫ్ పార్టీ, ది హంటింగ్ అవర్, హౌస్ ఆఫ్ విస్పర్స్ పేర్లతో థీమ్ పార్టీలు నిర్వహిస్తారు.
హాలోవీన్ వేడుకల్లో 'స్క్విడ్ గేమ్' హవా