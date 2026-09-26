కెరియర్లో దూసుకుపోవాలని పరిగెడితే అలసిపోతారు! - ఈ 5 రూల్స్ పెట్టుకుంటే సక్సెస్!
కెరియర్లో ఎంత కష్టపడినా గ్రోత్ లేదా? - కష్టపడితే సరిపోదు, నిపుణులు చెప్తున్న టిప్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 12:49 PM IST
Career Growth Habits : కెరియర్లో త్వరగా ఎదగాలని అందరూ అనుకుంటారు. ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలూ వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో రాణిస్తూ మంచి పొజిషన్లో నిలబడడం కోసం ఎంతో శ్రమిస్తున్నారు. అయితే, నార్మల్గా మనం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాల సాధన కోసం ఏం చేస్తాం? కష్టపడతాం, అందరికంటే ఎక్కువ పనిచేస్తాం, గంటలు కేటాయిస్తాం. చివరికి ఏమవుతుంది? ఒకానొక స్టేజ్కు వచ్చేసరికి అలసట ఆవహిస్తుంది. అందుకే, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా స్మార్ట్గా ఆలోచించాలి, పనిచేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ ఐదు అలవాట్లను అలవరచుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అప్పుడు మీరు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను చెరుకుంటూ కెరియర్లో దూసుకెళ్లొచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ అలవాట్లు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముందే నేర్చుకోవాలి :
కెరియర్లో త్వరగా స్థిరపడడంలో కొన్ని అలవాట్లు చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే, కెరియర్లో ఒక్కో అడుగూ ముందుకు వేసేటప్పుడు కొన్ని స్కిల్స్ అవసరం పడుతాయి. చాలామందికి ఈ స్టేజ్కి చేరుకున్నాక నేర్చుకోవచ్చులే అనే అనిపిస్తుంది. కానీ, కోర్సు, టెక్నాలజీ, నాయకత్వ లక్షణాలు, కమ్యూనికేషన్ ఇలా ఏదైనా ప్రమోషన్, అవసరంతో సంబంధం లేకుండా నేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే అవకాశం వచ్చేనాటికి సిద్ధంగా ఉంటారంటున్నారు. నలుగురిలో ప్రత్యేకంగానూ కనిపిస్తారని చెబుతున్నారు.
టాలెంట్ మాత్రమే సరిపోదు :
జీవితంలో మంచి పొజిషన్లో స్థిరపడడానికి చాలాసార్లు ప్రతిభ మాత్రమే సరిపోదంటున్నారు నిపుణులు. సహోద్యోగులు, మెంటార్లు, నిపుణులు ఇలా చాలామంది తోడ్పాటు అవసరం పడుతుందంటున్నారు. అందుకే వాళ్లందరితో సత్సంబంధాలను పెంచుకోవాలంటున్నారు. బలమైన ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ ఉంటే కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, మార్గనిర్దేశం దొరుకుతుంది. మంచి అవకాశాల వివరాలు తెలుస్తాయంటున్నారు.
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విమర్శ కావాలి :
ఎవరికైనా విమర్శ అనేది కోపాన్ని, బాధను కలిగిస్తుంది. ఇది వాస్తవమే అయినప్పటికీ అన్నిసార్లు అలా అనిపించదంటున్నారు. చెడుగా చూసినప్పుడే ఇలా భావించాలి. అంతేకానీ, అన్నిసార్లు అదే ఫీలింగ్తో ఉండకుండా కొన్నింటిని సానుకూలంగా చూడాలంటున్నారు నిపుణులు. సద్విమర్శలా తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మీ లోపాలను తేలిగ్గా గుర్తించవచ్చంటున్నారు. అప్పుడు మీరు వాటిని వేగంగా మార్చుకునే అవకాశమూ దొరుకుతుందంటున్నారు. విమర్శలను స్వీకరించినవారే త్వరగా ఎదుగుతారు కూడా. అందుకే, వాటినీ పట్టించుకోండని సలహా ఇస్తున్నారు.
నిరంతరం కావాలి :
రోజూ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ కొన్ని అలవాట్లు మాత్రం నిరంతరం సాగేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. సకాలంలో పని కంప్లీట్ చేయడం, ప్రతివారం ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, సానుకూలంగా ఆలోచించడం వంటివి అలవాటు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇవి దీర్ఘకాల విజయానికి నాంది పలుకుతాయంటున్నారు.
సరిచూసుకోండి :
చాలామంది మనకి 'నువ్వు బాగా చేశావ్', 'నీకిది రాదు' అనే మాటలు చెబుతూనే ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు అడిగారా? అడగండి. నేను ఎక్కడున్నా? నేనేం ఛేంజ్ చేసుకోవాలి? ఎక్కడ వెనకబడ్డా అని స్వీయ సమీక్ష చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కంపెనీ ఏదైనా మార్పు అనివార్యం. వాటికి తగ్గట్టుగా మీరున్నారా లేదా అని ఎవరో చెప్పేదాకా ఆగొద్దని చెబుతున్నారు. మీకు మీరే పరిశీలించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే మారాలంటున్నారు.
వీటన్నింటికే "డ్రైవ్ రూల్" అని పేరు. ఈ నియమం ఏం సూచిస్తుందంటే, గంటలకొద్దీ పనిచేస్తూ పోవడం కాదు. పరిస్థితులను గమనించుకుంటూ వాటికి అనుగుణంగా ఎవరికి వారు తమని తాము మార్చుకుంటూ వెళ్లాలని చెబుతుంది. మీరు కెరియర్ ఎదుగుదలలో ఈ అలవాట్లు అనుసరిస్తే నైపుణ్యాలు పెంచుకోవడంతో పాటు, అవకాశాలు అందుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో కెరియర్లో దూసుకెళ్లొచ్చంటున్నారు.
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