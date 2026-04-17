ఘుమఘుమలాడే "గుత్తివంకాయ పులుసు" - సమ్మర్లో ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!
- నయా ఫ్లేవర్తో టేస్టీ గుత్తివంకాయ రెసిపీ - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : April 17, 2026 at 10:22 AM IST
Gutti Vankaya Pulusu Recipe : సమ్మర్లో రెగ్యులర్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టిందా? సాంబార్, పప్పు వంటివి కాకుండా ఇంకేదైనా వెరైటీగా చేసుకోవాలనుకునేవారి కోసం ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, నయా ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "గుత్తివంకాయ పులుసు". ఇది నార్మల్గా చేసుకునే పులుసు రెసిపీలతో పోల్చితే వెరైటీగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి దీన్ని టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకూ ఈ రెసిపీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా క్విక్ అండ్ ఈజీగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ గుత్తివంకాయ పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకిలో - వంకాయలు
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - బెల్లం తరుగు
- నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- పావు కప్పు - నూనె
- పావు చెంచా - పసుపు
- ఒక కట్ట - కొత్తిమీర
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - ఆవాలు
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- పావు చెంచా - ఇంగువ
- రెండు - కరివేపాకు రెబ్బలు
మసాలాపొడి కోసం :
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - పచ్చిశనగపప్పు
- పల్లీలు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - మినప్పప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నువ్వులు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - ధనియాలు
- పావు చెంచా - మెంతులు
- పది - ఎండుమిర్చి
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు తాజా గుండ్రటి వంకాయలను తీసుకుని గుత్తొంకాయ తరహాలో కోసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన మసాలాపొడిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నువ్వులను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో పల్లీలు, ధనియాలు, మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చిలను ఒక్కొక్కటిగా విడివిడిగా వేయించుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి ఇలా అన్నింటినీ వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దాంతో మసాలా పొడి రెడీ అవుతుంది.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో పావుకప్పులో ముప్పావు వంతు నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఉప్పునీటిలో వేసుకున్న వంకాయలను వాటర్ రాకుండా వడకట్టి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కడాయిపై మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. అవి మగ్గేలోపు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి తగినంత రసాన్ని తీసుకోవాలి.
- వంకాయలు మెత్తగా మగ్గాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చింతపండు రసం, రెండు కప్పుల నీళ్లు, పసుపు, టేస్ట్కు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాపొడిని నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు, బెల్లం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి పావుగంట పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- వంకాయ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో మిగిలిన నూనెను వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి. అవి లైట్గా వేగాక చివర్లో ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పులుసులో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపితే చాలు.
- అంతే, నయా ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "గుత్తివంకాయ పులుసు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కర్రీలకు బదులుగా ఇలా వంకాయ పులుసు ట్రై చేయండి. సమ్మర్లో కమ్మ కమ్మగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది.
