ఘుమఘుమలాడే "గుత్తివంకాయ పులుసు" - సమ్మర్​లో ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!

- నయా ఫ్లేవర్​తో టేస్టీ గుత్తివంకాయ రెసిపీ - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 10:22 AM IST

Gutti Vankaya Pulusu Recipe : సమ్మర్​లో రెగ్యులర్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టిందా? సాంబార్, పప్పు వంటివి కాకుండా ఇంకేదైనా వెరైటీగా చేసుకోవాలనుకునేవారి కోసం ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, నయా ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "గుత్తివంకాయ పులుసు". ఇది నార్మల్​గా చేసుకునే పులుసు రెసిపీలతో పోల్చితే వెరైటీగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి దీన్ని టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకూ ఈ రెసిపీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా క్విక్ అండ్ ఈజీగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ గుత్తివంకాయ పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకిలో - వంకాయలు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - బెల్లం తరుగు
  • నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • పావు కప్పు - నూనె
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • ఒక కట్ట - కొత్తిమీర
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • పావు చెంచా - ఇంగువ
  • రెండు - కరివేపాకు రెబ్బలు
మసాలాపొడి కోసం :

  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - పచ్చిశనగపప్పు
  • పల్లీలు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నువ్వులు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • పావు చెంచా - మెంతులు
  • పది - ఎండుమిర్చి

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు తాజా గుండ్రటి వంకాయలను తీసుకుని గుత్తొంకాయ తరహాలో కోసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన మసాలాపొడిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నువ్వులను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో పల్లీలు, ధనియాలు, మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చిలను ఒక్కొక్కటిగా విడివిడిగా వేయించుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి ఇలా అన్నింటినీ వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దాంతో మసాలా పొడి రెడీ అవుతుంది.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో పావుకప్పులో ముప్పావు వంతు నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఉప్పునీటిలో వేసుకున్న వంకాయలను వాటర్ రాకుండా వడకట్టి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కడాయిపై మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. అవి మగ్గేలోపు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి తగినంత రసాన్ని తీసుకోవాలి.
  • వంకాయలు మెత్తగా మగ్గాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చింతపండు రసం, రెండు కప్పుల నీళ్లు, పసుపు, టేస్ట్​కు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాపొడిని నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు, బెల్లం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి పావుగంట పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • వంకాయ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో మిగిలిన నూనెను వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి. అవి లైట్​గా వేగాక చివర్లో ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పులుసులో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపితే చాలు.
  • అంతే, నయా ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "గుత్తివంకాయ పులుసు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కర్రీలకు బదులుగా ఇలా వంకాయ పులుసు ట్రై చేయండి. సమ్మర్​లో కమ్మ కమ్మగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది.

