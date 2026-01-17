ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "గుత్తి వంకాయ మసాలా" - అన్నం లేకుండా స్నాక్​గా తినేస్తారు!

గుత్తి వంకాయ మసాలా - 10 నిమిషాల్లో రెడీ సింపుల్ ప్రాసెస్!

masala-gutti-vankaya-curry
masala-gutti-vankaya-curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MASALA GUTTI VANKAYA CURRY : గుత్తి వంకాయ మసాలా ఎపుడైనా ఇలా చేశారంటే అన్నం పక్కన పెట్టి మరీ తినేస్తారు. పిల్లలు, పెద్దలు ఎవ్వరైనా సరే స్నాక్ మాదిరిగా కూడా తినేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా చేసే వంకాయ ఎంతో కమ్మగా, అన్నం అవసరం లేకుండా తినాలనిపిస్తుంది. మీరూ ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.

"పరమాన్నం" ఇలా చేయండి - కమ్మగా, చల్లారినా చిక్కపడకుండా గుళ్లో ప్రసాదంలా ఉంటుంది!

masala-gutti-vankaya-curry
masala-gutti-vankaya-curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • లేత వంకాయలు - అర కేజీ
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 10
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • చింతపండు - 1 రెమ్మ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లిపాయలు - 15
masala-gutti-vankaya-curry
masala-gutti-vankaya-curry (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా తాజావి లేత వంకాయలు తెచ్చుకుని తొడిమ పై భాగంలో కొద్దిగా కట్ చేసి గుత్తి విడిపోకుండా ఒక్కో వంకాయను 4 ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ వంకాయలు రంగు మారకుండా ఉప్పు నీటిలో వేసి పెట్టుకోవాలి.
masala-gutti-vankaya-curry
masala-gutti-vankaya-curry (Getty images)
  • ఈ లోగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడి చేయాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి శనగపప్పు, 2 స్పూన్ల మినప్పప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, అర స్పూన్ మెంతులు, జీలకర్ర, నువ్వులు, ఎండు మిర్చి వేసుకుని బాగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
masala-gutti-vankaya-curry
masala-gutti-vankaya-curry (ETV Bharat)
  • చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి 1 రెమ్మ చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మరో 15 వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇపుడు వంకాయలను తీసుకుని రెడీ చేసుకున్న మసాలా కారం స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి. అన్ని వంకాయల్లో మసాలా కూర్చుకున్న తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే మసాలా కూర్చిన వంకాయలను వేయించాలి. మధ్యలో 1 రెమ్మ కరివేపాకు కూడా వేసుకుని అన్ని వైపులా వేగేలా లో ఫ్లేమ్​లో వేయించి గరిటెతో రెండో వైపుకు తిప్పుకొని వేయించాలి. 10 నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలు! చాలా సాఫ్ట్​గా ఉడుకుతాయి. ఇపుడు పసుపు, మిగిలిన మసాలా కూడా వేసి పైపైన కలపాలి.
masala-gutti-vankaya-curry
masala-gutti-vankaya-curry (Getty images)
  • ఇపుడు మళ్లీ మూత పెట్టుకుని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి. అంతే ! మసాలా గుత్తి వంకాయ వాసన ఇల్లంగా ఘుమఘుమలాడుతుంది. ఇలా చేసే వంకాయ ఎంతో కమ్మగా అన్నం అవసరం లేకుండా తినాలనిపిస్తుంది.

పండక్కి ఇంటికి వచ్చిన మీ పిల్లలకు ఈ చట్నీ చేసి పంపించండి - ఆంధ్రా స్టైల్ "క్యాలీ ఫ్లవర్ నిల్వ పచ్చడి"

నోరూరించే "రాగి బెల్లం పొంగల్" - చల్లారినా గట్టి పడదు, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది!

TAGGED:

MASALA GUTTI VANKAYA CURRY
VANKAYA MASALA RECIPE
GUTTI VANKAYA CURRY
గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ
GUTTI VANKAYA MASALA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.