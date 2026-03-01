ETV Bharat / offbeat

పచ్చికారంతో ఘుమఘుమలాడే "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - ఒక్కసారైనా తిని తీరాల్సిందే గురూ!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'వంకాయ కూర' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Gutti Vankaya Curry with Pachikaram
Gutti Vankaya Curry with Pachikaram : వంకాయతో చేసే వంటకాల్లో గుత్తి వంకాయ కర్రీకి సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా అందరూ ఈ కర్రీని ఎప్పుడూ ఎండుకారంతో చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో పచ్చికారంతో "గుత్తి వంకాయ కూర" వండి చూడండి. ఎన్నడూ తినని రుచిలో వావ్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఇది రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ వంకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gutti Vankaya Curry
కావాల్సిన పదార్థాలు :

పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20 నుంచి 25
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • పల్లీలు - ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - ఆరేడు
  • యాలకులు - నాలుగు
  • కొత్తిమీర - రెండు పిడికెళ్లు
  • ధనియాల పొడి - మూడ్నాలుగు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
Gutti Vankaya Curry
కర్రీ తయారీకి :

  • నూనె - తగినంత
  • వంకాయలు - అర కిలో
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • చింతపండు రసం - కొద్దిగా

Gutti Vankaya Curry
తయారీ విధానం :

  • ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక అందులో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా వేయించి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో పల్లీలను వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
Gutti Vankaya Curry
  • అవి మంచిగా వేగాక అందులోనే తెల్ల నువ్వులను వేసి సన్నని సెగ మీద మరో ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించి పచ్చిమిర్చి ఉన్న మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • వేయించిన పదార్థాలన్నీ కాస్త చల్లారిన తర్వాత అందులో దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, కాడలతో సహా కొత్తిమీరను వేసుకుని అవసరాన్ని బట్టి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో ధనియాలపొడి, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. దాంతో పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
Gutti Vankaya Curry
  • అనంతరం తాజా గుండ్రటి తెల్ల వంకాయలను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత ఒక్కో వంకాయను కాడ భాగం కొద్దిగా కట్ చేసి, నాలుగు ముక్కలుగా ముప్పావు వంతు వరకు కట్ చేయాలి.
  • ఆపై కట్ చేసిన వంకాయలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్​ను చక్కగా స్టఫ్ చేయాలి. ఇలా వంకాయలన్నింటినీ స్టఫ్ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించాలి. అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Gutti Vankaya Curry
  • ఆ తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు పాన్​పై మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • వంకాయలు చక్కగా వేగి కాస్త మెత్తబడ్డాక అందులో మిగిలిన పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్​ను వేసి తక్కువ మంట మీద పచ్చివాసన పోయేలా ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయంచాలి.
  • అనంతరం అందులో గ్రేవీకి సరిపడినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​పై నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
Gutti Vankaya Curry
  • నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు రసాన్ని వేసి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడెనిమిది నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మీరు పులుపు వద్దనుకుంటే చింతపండు రసాన్ని స్కిప్ చేసి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
  • వంకాయలు మెత్తగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి.
  • అంతే, పచ్చికారంతో ఘుమఘుమలాడే "గుత్తివంకాయ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా వంకాయ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ టేస్ట్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

