ETV Bharat / offbeat

ఇంటికి బంధువులు వచ్చినపుడు ఇలాంటి కర్రీ చేసి పెట్టండి - అస్సలు మర్చిపోరు!

"పచ్చికారం గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ" - కిచెన్ అంతా ఘుమఘుమలాడిపోతుంది!

green_chilli_gutti_vankaya_curry
green_chilli_gutti_vankaya_curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 10:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Green Chilli Gutti Vankaya Curry : తాజా వంకాయలు తెచ్చుకుని పచ్చిమిర్చి మసాలా రెడీ చేసుకుని నూనెలో వేయించి చిక్కటి గ్రేవీతో కలిపి వేడి వేడి అన్నంలోకి తింటుంటే ఎలా ఉంటుందంటారు?! కిచెన్​లో నుంచి వచ్చే వాసనకే నోరూరిపోతుంది. పక్కింటోళ్లు కూడా ప్లేట్​లో అన్నం పెట్టుకుని మీ ఇంటికి వచ్చే చాన్స్ కూడా లేకపోలేదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ఓ సారి పచ్చిమిర్చి గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి.

నోరూరించే "పునుగులు" - రవ్వతో ఇలా చేశారంటే బయట అస్సలు కొనరు!

green_chilli_gutti_vankaya_curry
green_chilli_gutti_vankaya_curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - పావు కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • వెలుల్లి - 6
  • అల్లం - 1 ఇంచు ముక్క
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి తరుగు - కొద్దిగా
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
  • యాలకులు - 2
  • లవంగాలు - 3
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • చింతపండు రసం - కొద్దిగా

లేదా

  • చిక్కటి పెరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
green_chilli_gutti_vankaya_curry
green_chilli_gutti_vankaya_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్​లోకి నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి, వెలుల్లి, అల్లం ముక్క వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఘాటుకు తగ్గట్టుగా పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి. మిర్చి తెల్లబడగానే పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఇపుడు అదే కడాయిలో పల్లీలు కూడా వేసుకుని లో ప్లేమ్​లో పొట్టు రాలిపోయే వరకు వేయించాక నువ్వులు, ఎండుకొబ్బరి తరుగు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి.
green_chilli_gutti_vankaya_curry
green_chilli_gutti_vankaya_curry (Getty images)
  • ఇపుడు ఫ్రై చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి అల్లం, వెలుల్లితో పాటు పల్లీ, నువ్వులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు వేసుకోవాలి. లేదంటే వాటికి బదులు గరం మసాలా పొడితో పాటు కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు పేస్ట్​లోకి పసుపు, ధనియాల పొడి కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
green_chilli_gutti_vankaya_curry
green_chilli_gutti_vankaya_curry (ETV Bharat)
  • తాజా తెల్ల వంకాయలు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని తొడిమ రాలిపోకుండా గుత్తి మాదిరిగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న మసాలా ముద్దను వాటిలో కూర్చుకోవాలి. మిగిలిన పేస్ట్ పక్కన పెట్టుకుని స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. తరిగిన ఉల్లిపాయతో పాటు కరివేపాకు కూడా వేసుకుని వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మసాలా పెట్టుకున్న గుత్తి వంకాయలను వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
green_chilli_gutti_vankaya_curry
green_chilli_gutti_vankaya_curry (Getty images)
  • రెండు, మూడు నిమిషాల తర్వాత వంకాయల్లోకి వేయగా మిగిలిపోయిన మసాలా కూడా వేసుకుని నూనెలో మగ్గించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు రసం లేదా 2 టేబుల్ స్పూన్ల చిక్కటి పెరుగు కూడా పోసుకుని నూనెలో వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. దగ్గర పడే వరకు ఐదారు నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుని కొత్తిమీర, కొద్దిగా కసూరి మేతి చల్లుకుంటే సరి! అంతే! నోరూరించే వంకాయ మసాలా కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "బాదుషాలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

గోధుమ రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని ప్రసాదం - 'అన్నవరం ప్రసాదం'లా రుచిగా ఉంటుంది!

TAGGED:

GREEN CHILLI GUTTI VANKAYA CURRY
పచ్చిమిర్చి గుత్తి వంకాయ కర్రీ
STUFFED BRINJAL CURRY
GUTTI VANKAYA KOORA
GUTTI VANKAYA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.