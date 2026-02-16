ETV Bharat / offbeat

చేదులేని "గుత్తి కాకరకాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే - ప్రాసెస్​ ఈజీ!

-గుత్తి వంకాయ మాదిరి గుత్తి కాకరకాయ కారం- చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!

Gutti Kakarakaya Karam Recipe
Gutti Kakarakaya Karam Recipe (ETV Bharat)
Gutti Kakarakaya Karam Recipe: పేరు చెప్పగానే చాలా మంది మొహం చిట్లించే కూరగాయ కాకరకాయ. ఆరోగ్యానికి మంచిదైనా చేదుగా ఉండటంతో మెజార్టీ పీపుల్​ తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే ముందే వద్దని చెప్పేస్తారు. అయితే వద్దన్నవారు కూడా లొట్టలేసుకుంటూ తినేలా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే గుత్తి కాకరకాయ కారం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చేదు లేకుండా మసాలా స్టఫింగ్​తో కిర్రాక్​ ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ కాకరకాయ కారం వేసుకుని తింటే నా సామిరంగా అనాల్సిందే. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువేనండి. ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్ధతిలో చేసుకుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని గుత్తి కాకరకాయ కారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా కోసం:

  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Gutti Kakarakaya Karam
కాకరకాయలు (Getty Images)

కర్రీ కోసం:

  • నూనె - అర కప్పు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - 2 టీస్పూన్లు
Gutti Kakarakaya Karam
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చిన్న సైజ్​లో కాస్త లావుగా ఉన్న కాకరకాయలు తీసుకోవాలి. అంటే గుత్తి వంకాయల సైజ్​లో ఉండే కాకరకాయలు అయితే బాగుంటాయి.
  • ఈ కాకరకాయలపై ఉండే బొడిపలను చాకుతో లైట్​గా తీసేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక కాకరకాయ తీసుకుని ముధ్యలోకి కాస్త గాటు పెట్టుకోవాలి. ఆ గాటు లోపల, కాకరకాయ పై భాగంలో లైట్​గా ఉప్పు అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన కాకరకాయలకు ఉప్పు రాసి ఓ గిన్నెలోకి ఉంచి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Gutti Kakarakaya Karam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఈలోపు కారం ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • పల్లీలు వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన పల్లీలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండు కొబ్బరి పొడి, ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Gutti Kakarakaya Karam
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పక్కకు పెట్టిన కాకరకాయల్లో ఒకటి తీసుకుని గాటు పెట్టిన మార్గం ద్వారా లోపలి గింజలు తీసేసి కాకరకాయను గట్టిగా పిండి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన కాకరకాయల్లోని గింజలు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత కాకరకాయలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఇవి వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి తీసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ముందే గ్రైండ్​ చేసిన పల్లీల పొడిని స్టఫింగ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని కాకరకాయల్లోకి స్టఫింగ్​ పెట్టి రెడీగా ఉంచాలి.
Gutti Kakarakaya Karam
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కాకరకాయలు వేయించిన కడాయి పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. అదే నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
  • అనంతరం కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆనియన్స్​ లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక పసుపు, కారం వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి.
  • అనంతరం స్టఫ్​ చేసిన కాకరకాయలతో పాటు మిగిలిన పొడి వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించి స్టవ్​ ఆఫ్​​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకుంటే సరి. చేదులేని గుత్తి కాకరకాయ కారం రెడీ.
Gutti Kakarakaya Karam
కరివేపాకు (Getty Images)

