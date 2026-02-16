చేదులేని "గుత్తి కాకరకాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే - ప్రాసెస్ ఈజీ!
-గుత్తి వంకాయ మాదిరి గుత్తి కాకరకాయ కారం- చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : February 16, 2026 at 10:16 AM IST
Gutti Kakarakaya Karam Recipe: పేరు చెప్పగానే చాలా మంది మొహం చిట్లించే కూరగాయ కాకరకాయ. ఆరోగ్యానికి మంచిదైనా చేదుగా ఉండటంతో మెజార్టీ పీపుల్ తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే ముందే వద్దని చెప్పేస్తారు. అయితే వద్దన్నవారు కూడా లొట్టలేసుకుంటూ తినేలా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే గుత్తి కాకరకాయ కారం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చేదు లేకుండా మసాలా స్టఫింగ్తో కిర్రాక్ ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ కాకరకాయ కారం వేసుకుని తింటే నా సామిరంగా అనాల్సిందే. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువేనండి. ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్ధతిలో చేసుకుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని గుత్తి కాకరకాయ కారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా కోసం:
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
కర్రీ కోసం:
- నూనె - అర కప్పు
- తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చిన్న సైజ్లో కాస్త లావుగా ఉన్న కాకరకాయలు తీసుకోవాలి. అంటే గుత్తి వంకాయల సైజ్లో ఉండే కాకరకాయలు అయితే బాగుంటాయి.
- ఈ కాకరకాయలపై ఉండే బొడిపలను చాకుతో లైట్గా తీసేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక కాకరకాయ తీసుకుని ముధ్యలోకి కాస్త గాటు పెట్టుకోవాలి. ఆ గాటు లోపల, కాకరకాయ పై భాగంలో లైట్గా ఉప్పు అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన కాకరకాయలకు ఉప్పు రాసి ఓ గిన్నెలోకి ఉంచి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- పల్లీలు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్లోకి వేయించిన పల్లీలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండు కొబ్బరి పొడి, ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పక్కకు పెట్టిన కాకరకాయల్లో ఒకటి తీసుకుని గాటు పెట్టిన మార్గం ద్వారా లోపలి గింజలు తీసేసి కాకరకాయను గట్టిగా పిండి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన కాకరకాయల్లోని గింజలు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత కాకరకాయలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇవి వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తీసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ముందే గ్రైండ్ చేసిన పల్లీల పొడిని స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని కాకరకాయల్లోకి స్టఫింగ్ పెట్టి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కాకరకాయలు వేయించిన కడాయి పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. అదే నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- అనంతరం కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక పసుపు, కారం వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి.
- అనంతరం స్టఫ్ చేసిన కాకరకాయలతో పాటు మిగిలిన పొడి వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకుంటే సరి. చేదులేని గుత్తి కాకరకాయ కారం రెడీ.
జొన్నపిండితో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "టిఫెన్" - రొట్టెల కంటే సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు!
టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "బ్రెడ్ పిజ్జా బైట్స్" - గుంత పొంగనాల పెనంలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!