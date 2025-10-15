ETV Bharat / offbeat

ఓసారి ఇలా "గుత్తి బెండకాయ వేపుడు" చేయండి - అద్భుతమైన టేస్ట్​తో నోరూరిస్తుంది!

- బెండకాయతో చవులూరించే కమ్మని రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Gutti Bendakaya Fry Recipe
Gutti Bendakaya Fry Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Gutti Bendakaya Fry Recipe in Telugu : 'గుత్తొంకాయ కూర' ఎంత రుచికరంగా ఉంటుందో తెలిసిందే. వేడివేడి అన్నంలో ఎవ్వరైనా సరే ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. ఇక వంకాయ అభిమానులైతే దాని టేస్ట్ ముందు ఏ రుచైనా బలాదూరే అంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అదే రుచితో చవులూరించే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గుత్తి బెండకాయ ఫ్రై".

మసాలా స్టఫింగ్​తో జిగురు లేకుండా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ 'బెండకాయ వేపుడు' పెద్దలతోపాటు పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే బెండకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పైగా దీన్ని మొదటిసారి చేసేవారైనా పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్​తో చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ టైమ్​లోనే తయారవుతుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన గుత్తి బెండకాయ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gutti Bendakaya Fry Recipe
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావుకిలో - బెండకాయలు
  • రెండు చెంచాలు - నూనె

స్టఫింగ్ మసాలా కోసం :

  • పల్లీలు - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
  • ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక చెంచా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • కారం - ఒక చెంచా
  • గరంమసాలా - అరచెంచా
  • ఆమ్​చూర్ పొడి - అరచెంచా
  • సోంపు పొడి - అరచెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - రెండు చెంచాలు

Gutti Bendakaya Fry Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ 'గుత్తి బెండకాయ వేపుడు' కోసం ముందుగా తాజా లేత బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిని శుభ్రమైన పొడి క్లాత్​తో ఏమాత్రం తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆపై ఆ బెండకాయల రెండు చివర్లు తీసేసి చాకుతో మధ్యకు నిలువుగా గాటు పెట్టుకోవాలి. ఇలా అన్ని బెండకాయలను రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Gutti Bendakaya Fry Recipe
ధనియాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక చిన్న కడాయిలో పల్లీలను దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి చల్లారాక పొట్టు తొలగించి మిక్సీ జార్​లో బరకగా, పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, సోంపు పొడి, జీలకర్ర పొడిని ముందుగానే సిద్ధం చేసి ఉంచుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీపొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్రపొడి, కారం, పసుపు, గరంమసాలా, ఆమ్​చూర్ పౌడర్, సోంపు పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఒకట్రెండు చెంచాలు నూనె వేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. దాంతో స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది.
  • అనంతరం ఆ పల్లీపొడి స్టఫింగ్​ను ముందుగా చీల్చి పెట్టుకున్న బెండకాయల్లో తగినంత వేసి చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి.

Gutti Bendakaya Fry Recipe
కారం (Getty Images)
  • ఆపై స్టఫ్ చేసుకున్న బెండకాయలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుంటూ అన్నివైపులా నూనె రాసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వేడయ్యాక సన్నని సెగ మీద ఉంచాలి. ఆపై నూనె రాసి బెండకాయల్ని స్టఫింగ్ ఉన్న వైపు వేగనివ్వాలి.
  • కాసేపటి తర్వాత అన్నివైపులకీ నెమ్మదిగా తిప్పుతూ మంచిగా వేయించుకోవాలి. ఇక్కడ లేత బెండకాయల్ని ఎంచుకుంటే త్వరగా ఉడుకుతాయి.
  • స్టఫ్ చేసుకున్న బెండకాయలన్ని మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "గుత్తి బెండకాయ వేపుడు" రెడీ అవుతుంది!
Gutti Bendakaya Fry Recipe
ఉప్పు (Getty Images)

