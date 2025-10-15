ఓసారి ఇలా "గుత్తి బెండకాయ వేపుడు" చేయండి - అద్భుతమైన టేస్ట్తో నోరూరిస్తుంది!
- బెండకాయతో చవులూరించే కమ్మని రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
October 15, 2025
Gutti Bendakaya Fry Recipe in Telugu : 'గుత్తొంకాయ కూర' ఎంత రుచికరంగా ఉంటుందో తెలిసిందే. వేడివేడి అన్నంలో ఎవ్వరైనా సరే ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. ఇక వంకాయ అభిమానులైతే దాని టేస్ట్ ముందు ఏ రుచైనా బలాదూరే అంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అదే రుచితో చవులూరించే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గుత్తి బెండకాయ ఫ్రై".
మసాలా స్టఫింగ్తో జిగురు లేకుండా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ 'బెండకాయ వేపుడు' పెద్దలతోపాటు పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే బెండకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పైగా దీన్ని మొదటిసారి చేసేవారైనా పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ టైమ్లోనే తయారవుతుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన గుత్తి బెండకాయ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పావుకిలో - బెండకాయలు
- రెండు చెంచాలు - నూనె
స్టఫింగ్ మసాలా కోసం :
- పల్లీలు - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
- ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర పొడి - ఒక చెంచా
- పసుపు - పావు చెంచా
- కారం - ఒక చెంచా
- గరంమసాలా - అరచెంచా
- ఆమ్చూర్ పొడి - అరచెంచా
- సోంపు పొడి - అరచెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ 'గుత్తి బెండకాయ వేపుడు' కోసం ముందుగా తాజా లేత బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిని శుభ్రమైన పొడి క్లాత్తో ఏమాత్రం తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆపై ఆ బెండకాయల రెండు చివర్లు తీసేసి చాకుతో మధ్యకు నిలువుగా గాటు పెట్టుకోవాలి. ఇలా అన్ని బెండకాయలను రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక చిన్న కడాయిలో పల్లీలను దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి చల్లారాక పొట్టు తొలగించి మిక్సీ జార్లో బరకగా, పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, సోంపు పొడి, జీలకర్ర పొడిని ముందుగానే సిద్ధం చేసి ఉంచుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీపొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్రపొడి, కారం, పసుపు, గరంమసాలా, ఆమ్చూర్ పౌడర్, సోంపు పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఒకట్రెండు చెంచాలు నూనె వేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. దాంతో స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది.
- అనంతరం ఆ పల్లీపొడి స్టఫింగ్ను ముందుగా చీల్చి పెట్టుకున్న బెండకాయల్లో తగినంత వేసి చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టఫ్ చేసుకున్న బెండకాయలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుంటూ అన్నివైపులా నూనె రాసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వేడయ్యాక సన్నని సెగ మీద ఉంచాలి. ఆపై నూనె రాసి బెండకాయల్ని స్టఫింగ్ ఉన్న వైపు వేగనివ్వాలి.
- కాసేపటి తర్వాత అన్నివైపులకీ నెమ్మదిగా తిప్పుతూ మంచిగా వేయించుకోవాలి. ఇక్కడ లేత బెండకాయల్ని ఎంచుకుంటే త్వరగా ఉడుకుతాయి.
- స్టఫ్ చేసుకున్న బెండకాయలన్ని మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "గుత్తి బెండకాయ వేపుడు" రెడీ అవుతుంది!
