నోరూరించే గుత్తి వంకాయ పులావ్ - టేస్ట్ అద్దిరిపోద్ది
- బిర్యానీకి ఏ మాత్రం తీసిపోని సూపర్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు
Published : March 28, 2026 at 3:31 PM IST
Guthi vankaya pulao : గుత్తి వంకాయతో కర్రీ తయారు చేసుకుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మసాలా ఘాటుతో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మరి, వంకాయతో పులావ్ తయారు చేసుకుంటో ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా? ఈ ఎవర్ గ్రీన్ రెసిపీని ఎప్పుడైనా తిన్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ సారి తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేయండి. మరి, ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి రైస్
- లవంగాలు
- యాలకులు
- దాల్చిన చెక్క
- ఎండు మిరపకాయలు
- కొత్తిమీర
- పుదీనా
- అల్లం
- వెల్లుల్లి
- ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్
- ఉప్పు
- ఆనియన్స్
- టమాటా
- పచ్చి మిర్చీ పేస్టు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాస్మతి బియ్యాన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని నానబెట్టుకోవాలి
- నిలువుగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ను ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- పచ్చి మిర్చీలను కూడా మిక్సీ పట్టుకొని పచ్చికారం సిద్ధం చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ వెలిగించి, ఒక పాన్ పెట్టి అందులో లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా, అల్లం, వెల్లుల్లి, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, తగినంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకొని ముద్దగా తయారు చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వంకాయలను కట్ చేసుకోవాలి. ఈ కటింగ్ ను ప్రత్యేక పద్ధతిలో చేయాలి. ముందుగా శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత గుత్తివంకాయ కర్రీ కోసం కట్ చేసుకున్నట్టుగా కాయ అడుగు భాగం నుంచి రెండు ముక్కలుగా విడిపోయేట్టుగా గాటు పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో గాటును తొడిమ పైనుంచి పెట్టుకోవాలి. అంటే రివర్స్లో పెట్టాలన్నమాట. దీనివల్ల మసాలా వంకాయలోపల చక్కగా పట్టుకుని ఉంటుంది
- ఇలా అన్ని వంకాయలనూ కట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి, వంకాయలను అందులో వేయాలి. రంగు మారి చక్కగా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత కాయలన్నీ ఒక ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా ముద్దను, గాట్లు పెట్టుకున్న వంకాయల్లో కూర్చాలి
- ఇప్పుడు స్టౌమీద గిన్నె పెట్టుకొని సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత నిలువుగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, టమాటా ముక్కలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం పచ్చి మిర్చీ పేస్టును కూడా వేసుకోవాలి. ఇది కారం సరిచూసుకొని వేసుకోవాలి
- వంకాయల్లో కూర్చిన తర్వాత మసాలా ఏమైనా మిగిలిపోతే దాన్ని కూడా వేసేసి, అన్నీ కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి. ఈ నీళ్లు రైస్కు సరిపడా పోసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగానే నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. తర్వాత మూతబెట్టి రైస్ ఉడకనివ్వాలి
- మూడొంతులు ఉడికిన తర్వాత మూత తీసి వంకాయలను జాగ్రత్తగా ఇందులో ప్లేస్ చేయాలి. నిలువుగా రైస్లో గుచ్చాలి
- మూత పెట్టి రైస్ కుక్ అయ్యే వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే గుత్తివంకాయ పులావ్ సిద్ధమైపోతుంది. మీకూ నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
