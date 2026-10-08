దసరా సెలవుల్లో ఊరెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - 'గుంటూరు టు వికారాబాద్' స్పెషల్ ట్రైన్స్!
పండుగ రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రత్యేక రైళ్లు - దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఏర్పాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 2:32 PM IST
GUNTUR TO VIKARABAD SPECIAL TRAINS : పండుగ వేళల్లో ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే రెండు ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపిస్తోంది. ఇందులో ఒకటి వికారాబాద్ - గుంటూరు మధ్య ప్రయాణించనుండగా, మరొకటి యశ్వంత్పూర్ -అమృత్సర్ మధ్య రాయలసీమ మీదుగా వెళ్లనుంది. ఈ అవకాశాన్ని ప్రయాణికులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
స్కూళ్లు, కాలేజీలకు దసరా పండుగ సెలవులు వచ్చేశాయి. ఏపీలో స్కూళ్లు, కళాశాలలకు ఈ నెల 12 నుంచి 21 వరకు సెలవులు ప్రకటించగా, తెలంగాణలో 10 నుంచి 22వరకు హాలిడేస్ ఇచ్చారు. ఇక ఉద్యోగులకు సైతం పండుగకు ముందు వీకెండ్తో కలిపి 17 నుంచి 20 (19న సెలవు పెడితే) నాలుగు రోజులు కలిసొస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది పండుగ సెలవులను ఎంజాయ్ చేయడానికి టూర్లు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఈ సమయంలో హైదరాబాద్లో స్థిరపడిన వాళ్లు సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.
రైల్వే శాఖ గుడ్ న్యూస్ - పండుగ వేళల్లో స్పెషల్ ట్రైన్స్!
పండుగల వేళ ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. రైళ్లు బయల్దేరు తేదీలు, వేళలు, స్టేషన్ల వివరాలు ఇవీ.
- ట్రైన్ నంబర్ 07227 గుంటూరు - వికారాబాద్ : ఈ నెల 8, 10 తేదీల్లో గుంటూరు నుంచి వికారాబాద్ ప్రయాణించనుంది. రాత్రి 9.45గంటలకు గుంటూరులో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 5గంటలకు వికారాబాద్ చేరుకుంటుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07228 వికారాబాద్ - గుంటూరు : ఈ నెల 9, 11 తేదీల్లో వికారాబాద్ నుంచి గుంటూరు ప్రయాణించనుంది. రాత్రి 10గంటలకు వికారాబాద్లో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 6.10గంటలకు గుంటూరు చేరుకుంటుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 06539 యశ్వంత్పూర్ - అమృత్సర్ : ఈ నెల 8న యశ్వంత్పూర్లో బయల్దేరనున్న ఈ రైలు మూడో రోజు మధ్యాహ్నం 1.50గంటలకు అమృత్సర్ చేరుకుంటుంది.
రైలు నంబర్ 07227/07228 "గుంటూరు - వికారాబాద్ - గుంటూరు" ప్రత్యేక రైళ్లు (అప్ అండ్ డౌన్ 4 సర్వీసులు) : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు వైపులా సత్తెనపల్లి, పిడుగురాళ్ల, నడికుడి మీదుగా తెలంగాణలోని మిర్యాలగూడ, నల్గొండ, చర్లపల్లి, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట, లింగంపల్లి స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. గుంటూరు - వికారాబాద్ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2 ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
ట్రైన్ నంబర్ 06539 యశ్వంత్పూర్ - అమృత్సర్ ప్రత్యేక రైలు : యలహంక నుంచి ఏపీలోని హిందూపూర్, ధర్మవరం, అనంతపురం, గుంతకల్, ఆదోని, మంత్రాలయం రోడ్ మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. రాయచూర్ , వాడి, కలబురగి, షోలాపూర్, కుర్దువాడి, దౌండ్, అహల్యానగర్, కోపర్గావ్, మన్మాడ్, భుసావల్, ఖాండ్వా, ఇటార్సీ, జబల్పూర్, ఖాండ్వా, ఇటార్సీ, జబల్పూర్, కత్నీకు, కత్నీకు, సబల్పూర్లో ఆగుతాయి. ఝాన్సీ, గ్వాలియర్, ఆగ్రా కాంట్, హెచ్ నిజాముద్దీన్, న్యూఢిల్లీ, అంబాలా కాంట్, లూథియానా, జలంధర్ సిటీ, బియాస్ స్టేషన్లలో నిలుస్తాయి. యశ్వంత్పూర్ - అమృత్సర్ స్పెషల్ ట్రైన్లో స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
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