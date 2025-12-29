ETV Bharat / offbeat

ఈ పద్ధతిలో "టమాటా రసం" చేయండి - చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలోకి సూపర్!

గుంటూరు స్టైల్​లో కమ్మని "టమాటా రసం" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Guntur Style Tomato Rasam
Guntur Style Tomato Rasam (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 8:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Guntur Style Tomato Rasam : చల్లని క్లైమేట్​లో చాలా మంది వేడి వేడి అన్నంలోకి ఏదైనా చారు, రసం వంటివి కోరుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ త్వరగా అయిపోతుందని 'టమాటా రసం' ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే ఈ చారును ఎప్పుడు చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి. అదే, గుంటూరు స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "టమాటా రసం". చలి చంపేస్తున్న వేళ వేడి వేడి అన్నంలో స్పెసీ స్పైసీగా, కమ్మగా నోట్లోకి వెళ్తుంది. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ తృప్తిగా తింటారు. పైగా, ఈ రెసిపీ తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన చారును రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ టమాటా రసాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Guntur Style Tomato Rasam
Guntur Style Tomato Rasam (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మూడు - పెద్ద సైజ్ టమాటాలు
  • చిన్న నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • ఒక టీస్పూన్ - ఉప్పు
Guntur Style Tomato Rasam
Guntur Style Tomato Rasam (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త పండిన పెద్ద సైజ్ టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి చారు చేసుకునే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగిన చింతపండు, పసుపు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాక రెండు గ్లాసుల వరకు నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలపాలి.
  • అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు ఒక గ్లాసు అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • అది మరిగేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన రసం పొడిని తయారు చేసుకోవాలి.

మెంతికూరను వేయించి "పప్పు" చేయండి - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

Guntur Style Tomato Rasam
Guntur Style Tomato Rasam (Getty Images)

రసం పొడి కోసం :

  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కందిపప్పు
  • అర టేబుల్​స్పూన్ - జీలకర్ర
  • చిటికెడు - మెంతులు
  • అర టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - మిరియాలు
  • నాలుగైదు - ఎండుమిర్చి
Guntur Style Tomato Rasam
Guntur Style Tomato Rasam (Getty Images)
  • ఇందుకోసం మిక్సీ గిన్నె తీసుకుని అందులో కందిపప్పు, జీలకర్ర, మెంతులు, ధనియాలు, ఎండుమిర్చి, మిరియాలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న టమాటా మిశ్రమం కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో బాగా మరిగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మాషర్ లేదా గరిటెతో టమాటా ముక్కలు మెత్తని గుజ్జులా అయ్యేలా బాగా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మాష్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమాన్ని స్టెయినర్​లో వేసి మరో గిన్నెలోకి వడకట్టుకోవాలి. నెక్ట్స్ స్టెయినర్​లో ఉన్న మిశ్రమాన్ని గరిటెతో బాగా వత్తుకుని పిప్పిని సెపరేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత పిప్పిని సెపరేట్ చేసుకున్న టమాటా రసంలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. ఇలా నీళ్లు యాడ్ చేసుకునే క్రమంలో ఒకసారి రుచి చూసుకుని మీరు తినే పులుపుకి తగ్గట్లు వాటర్ వేసుకోవాలి.
Guntur Style Tomato Rasam
Guntur Style Tomato Rasam (Getty Images)
  • ఆపై టమాట రసం ఉన్న గిన్నెను మళ్లీ స్టవ్ మీద ఉంచి అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రసం పొడిని రెండు నుంచి రెండున్నర టేబుల్​స్పూన్ల వరకు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి రుచి సరి చూసుకోవాలి.
  • ఇదే టైమ్​లో పులుపుకి తగ్గట్లు ఉప్పు, కారం సరిపోకపోతే మరికొద్దిగా కారం, ఉప్పు వేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అన్నీ వేసి కలిపిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో రసాన్ని మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. రసం మరిగేలోపు అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Guntur Style Tomato Rasam
Guntur Style Tomato Rasam (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఒక టీస్పూన్ - నెయ్యి
  • ఒక చెంచా - పోపు దినుసులు
  • పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • చిటికెడు - ఇంగువ
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • ఒక రెమ్మ - కరివేపాకు
Guntur Style Tomato Rasam
Guntur Style Tomato Rasam (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె, నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి కరిగి నూనె వేడయ్యాక పోపు దినుసులు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి పోపును మంచిగా వేయించాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని మరో బర్నర్ మీద మరుగుతున్న రసంలో వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత లో ఫ్లేమ్​లో మరో ఒకట్రెండు నిమిషాలు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివర్లో కాస్త సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఘుమఘుమలాడే గుంటూరు స్టైల్ "టమాటా రసం" తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో టమాటా చారు చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ కడుపునిండా తినేస్తారు.

కర్రీ పాయింట్ స్పెషల్ "క్యాబేజీ బూందీ ఫ్రై" - ఒక్కసారి తిన్నారంటే అదరహో అనాల్సిందే!

కేరళ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే "చేపల కూర" - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత రుచిగా!

TAGGED:

HOW TO MAKE TOMATO RASAM
WINTER SPECIAL RASAM RECIPE
TOMATO RASAM RECIPE
టమాటా రసం తయారీ
GUNTUR STYLE TOMATO RASAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.