మర్చిపోలేని రుచితో గుంటూరు "ఉల్లిపాయ బజ్జీలు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

రెగ్యులర్ మిర్చీ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ నూనెతో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

Guntur Mirapakaya Bajji
Guntur Mirapakaya Bajji (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Guntur Mirapakaya Bajji : వెదర్​ కూల్​గా ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి వేడివేడిగా పునుగులు, పకోడీ, బజ్జీలు వంటి స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తుంది. ఇంలోనూ ముఖ్యంగా మిర్చీ బజ్జీలంటే పిల్లలు, పెద్దలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఇండ్లలో వివిధ రకాలుగా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైనా ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్​తో మిర్చీ బజ్జీలను చేసుకున్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా తప్పక ట్రై చేయండి.

ఇది గుంటూరు స్టైల్ ఉల్లిపాయ బజ్జీలు. ఇవి రెగ్యులర్​గా తినే వాటి కంటే భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. కూల్ వెదర్​లో హాట్​ హాట్​గా వీటిని తింటుంటే కలిగే సూపర్​గా ఉంటుంది. వీటిని తక్కువ నూనెతో చాలా సింపుల్​గా ఎవరైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Guntur Mirapakaya Bajji
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పు
  • వాము - 1 టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - కొద్దిగా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 15
  • నిమ్మకాయలు - 2
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Guntur Mirapakaya Bajji
బజ్జీ మిరపకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల శనగపిండి, ఒక టీ స్పూన్ వాము, కొద్దిగా వంటసోడా వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Guntur Mirapakaya Bajji
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి.
  • ఇప్పుడు 15 బజ్జీ మిర్చీలను తీసుకొని మధ్యలో కత్తితో చీరుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిర్చీలను రెడీ చేసుకున్న శనగపిండిలో ముంచి మరుగుతున్న నూనెలో సరిపడా వేయాలి.
Guntur Mirapakaya Bajji
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • బజ్జీలు కడాయిలో వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచాలి. ఇప్పుడు వీటిని అన్ని వైపులా వేగేలా గరిటెతో అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • ఇదే విధంగా మిగతా వాటిని కూడా పిండి మిశ్రమంలో ముంచి ఆయిల్​లో వేసుకుని వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
Guntur Mirapakaya Bajji
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు నిమ్మకాయ కారం చేయడం కోసం కోసం గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం పోయాలి. ఇందులో నిమ్మరసం, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీరు పోసి కలపాలి.
  • అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారని మిర్చీ బజ్జీలను మధ్యలో చీరుకోవాలి. ఇందులో ఉల్లిపాయకొత్తిమీర తరుగును ఉంచి ఆపైన నిమ్మకాయ రసం ధారగా పోయాలి. అంతేనండి గుంటూరు స్టైల్ ఉల్లిపాయ బజ్జీలు రెడీ అయినట్లే! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోటి కావాలంటారు!

