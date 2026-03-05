ETV Bharat / offbeat

గుంటూరు స్పెషల్ 'నిమ్మకాయ కారం' - ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!

ఎప్పుడూ రొటీన్​గా పచ్చళ్లు, కూరలే కాదు - ఓసారి ఈ స్పెషల్ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి!

Nimmakaya Karam
Nimmakaya Karam (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nimmakaya Karam Prepare in Telugu : నిమ్మకాయలతో పులిహోర, పచ్చడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి గుంటూరు స్పెషల్​ నిమ్మకాయ కారం చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. వేడివేడి అన్నంలోకి ఇది పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా ఎంతో బాగుంటుంది. టిఫిన్స్​తో పాటు స్నాక్స్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్​! కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చేస్తే చాలా రుచికరంగా వస్తుంది. ఇలా చేసి బయట పెడితే నెల రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది! అదే ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచితే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! ఇంతకీ ఈ టేస్టీ కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?

"పాలకూర పచ్చి బఠానీ కర్రీ" - ఇదొక్కటి చాలు పూరీ, రైస్​లో పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది!

Nimmakaya Karam
నిమ్మకాయ రసం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నిమ్మకాయ రసం - 250 ఎంఎల్​
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - 200 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Nimmakaya Karam
కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో నిమ్మకాయ రసాన్ని తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మకాయ రసం, రెండు వందల గ్రాముల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి.
Nimmakaya Karam
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, ఎనిమిది ఎండుమిర్చి, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Nimmakaya Karam
ఆవాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న నిమ్మకాయ మిశ్రమంలో వేసి బాగా కలపాలి.
  • అంతే గుంటూరు స్పెషల్​ నిమ్మకాయ కారం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Nimmakaya Karam
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఈ కారాన్ని గ్లాస్​జార్​లో వేసి నార్మల్​గా స్టోర్ చేసుకున్నా కనీసం నెల రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది! అదే ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • ఈ కారం వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​ లేదా స్నాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​!
  • మీరు ఈ కారాన్ని తక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుంటే నిమ్మకాయ రసం, కారంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకోవాలి.

కమ్మని "అటుకుల రైతా" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

నోరూరించే "కొబ్బరి కజ్జికాయలు" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!

TAGGED:

NIMMAKAYA KARAM PREPARE IN TELUGU
నిమ్మకాయ కార తయారీ విధానం
SPICY LEMON KARAM MAKING
GUNTUR SPECIAL NIMMAKAYA KARAM
GUNTUR SPECIAL NIMMAKAYA KARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.