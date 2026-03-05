గుంటూరు స్పెషల్ 'నిమ్మకాయ కారం' - ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
ఎప్పుడూ రొటీన్గా పచ్చళ్లు, కూరలే కాదు - ఓసారి ఈ స్పెషల్ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి!
Nimmakaya Karam Prepare in Telugu : నిమ్మకాయలతో పులిహోర, పచ్చడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి గుంటూరు స్పెషల్ నిమ్మకాయ కారం చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. వేడివేడి అన్నంలోకి ఇది పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా ఎంతో బాగుంటుంది. టిఫిన్స్తో పాటు స్నాక్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్! కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చేస్తే చాలా రుచికరంగా వస్తుంది. ఇలా చేసి బయట పెడితే నెల రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది! అదే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! ఇంతకీ ఈ టేస్టీ కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నిమ్మకాయ రసం - 250 ఎంఎల్
- ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 200 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఎండుమిర్చి - 8
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో నిమ్మకాయ రసాన్ని తీసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మకాయ రసం, రెండు వందల గ్రాముల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి.
- అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, ఎనిమిది ఎండుమిర్చి, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న నిమ్మకాయ మిశ్రమంలో వేసి బాగా కలపాలి.
- అంతే గుంటూరు స్పెషల్ నిమ్మకాయ కారం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ కారాన్ని గ్లాస్జార్లో వేసి నార్మల్గా స్టోర్ చేసుకున్నా కనీసం నెల రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది! అదే ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఈ కారం వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్ లేదా స్నాక్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
- మీరు ఈ కారాన్ని తక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుంటే నిమ్మకాయ రసం, కారంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకోవాలి.
