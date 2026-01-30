గుంటూరు స్పెషల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - ఆనియన్ స్టఫింగ్తో అద్దిరిపోతాయి!
- నయా పద్ధతిలో నోరూరించే 'బజ్జీలు' - నూనె పీల్చకుండానే సూపర్ టేస్ట్ - ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 30, 2026 at 1:55 PM IST
Guntur Special Mirchi Bajji Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గా మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే వాటిల్లో "మిర్చీ బజ్జీలు" ఒకటి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వీటిని ఇష్టంగా తింటారు. వేడి వేడి బజ్జీలను ఉల్లిపాయ ముక్కలతో కలిపి తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. అయితే, ఈ మిర్చీ బజ్జీలను ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి గుంటూరు స్టైల్లో ట్రై చేయండి.
ఇవి నార్మల్గా చేసుకునే వాటి కంటే భిన్నమైన రుచితో వావ్ అనిపిస్తాయి. వీటిని తినడం మొదలుపెడితే ఆపకుండా నాలుగైదు ఇష్టంగా లాగించేస్తారు. అలాగే, ఈ బజ్జీలు నూనెను కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా గుంటూరు స్టైల్లో కమ్మని ఘాటుతో నోరూరించే ఈ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - మూడు కప్పులు
- వాము - రెండు టీస్పూన్లు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బజ్జీ మిరపకాయలు - 25 నుంచి 30
- ఉల్లిపాయలు - అరకిలో
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో శనగపిండి తీసుకుని ఆపై అందులో వామును చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ అట్ల పిండి మందంతో బాగా బీట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- పిండి మిశ్రమాన్ని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు బాగా బీట్ చేసుకున్నాక మూతపెట్టి కాసేపు పక్కనుంచాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా చిక్కగా ఉండాలి.
- ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని క్లాత్తో తుడిచి చివర్లు కాస్త కట్ చేయాలి. తర్వాత ఒక్కో మిరపకాయను చాకుతో మధ్యలోకి చీల్చుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో కట్ చేసుకున్న మిరపకాయలను ఒక్కొక్కటిగా ముంచి తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని మిర్చీలను వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- మిర్చీ బజ్జీలను అన్నింటినీ ఎర్రగా వేయించుకుని, ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బజ్జీలలోకి నిమ్మకాయ కారాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
నిమ్మకాయ కారం కోసం :
- కారం - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- నిమ్మకాయలు - నాలుగు
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో కారం తీసుకుని నిమ్మకాయలను కట్ చేసి రసం పిండాలి.
- ఆపై అందులో వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నీళ్లు వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే నిమ్మ కారం రెడీ అవుతుంది.
- ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ చల్లారిన మిర్చీ బజ్జీలను స్టఫ్ చేసుకునేలా చాకుతో మధ్యలోకి చీల్చుకోవాలి.
- ఆపై ఒక్కోదానిలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆనియన్ స్టఫింగ్ను సరిపడేంత నింపాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న నిమ్మకాయ కారాన్ని ఆనియన్ స్టఫింగ్పై కొద్దికొద్దిగా వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆనియన్ స్టఫింగ్తో నోరూరించే "గుంటూరు స్పెషల్ మిర్చీ బజ్జీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పటిలా కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ కోసం పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక వెంటనే బజ్జీలు వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పిండి మరీ ఎక్కువసేపు నానితే బజ్జీలు నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ పలుచగా కాకుండా వీలైనంత చిక్కగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఈ మిర్చీలను వేయించుకునేటప్పుడు ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో వేయకుండా మూడ్నాలుగు చొప్పున విడతల వారిగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు చక్కగా వేగుతాయి.
