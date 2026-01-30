ETV Bharat / offbeat

గుంటూరు స్పెషల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - ఆనియన్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోతాయి!

- నయా పద్ధతిలో నోరూరించే 'బజ్జీలు' - నూనె పీల్చకుండానే సూపర్ టేస్ట్ - ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Guntur Special Mirchi Bajji Recipe
Guntur Special Mirchi Bajji Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 1:55 PM IST

Guntur Special Mirchi Bajji Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్​గా మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే వాటిల్లో "మిర్చీ బజ్జీలు" ఒకటి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వీటిని ఇష్టంగా తింటారు. వేడి వేడి బజ్జీలను ఉల్లిపాయ ముక్కలతో కలిపి తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది. అయితే, ఈ మిర్చీ బజ్జీలను ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి గుంటూరు స్టైల్​లో ట్రై చేయండి.

ఇవి నార్మల్​గా చేసుకునే వాటి కంటే భిన్నమైన రుచితో వావ్ అనిపిస్తాయి. వీటిని తినడం మొదలుపెడితే ఆపకుండా నాలుగైదు ఇష్టంగా లాగించేస్తారు. అలాగే, ఈ బజ్జీలు నూనెను కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా గుంటూరు స్టైల్​లో కమ్మని ఘాటుతో నోరూరించే ఈ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mirchi Bajji Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - మూడు కప్పులు
  • వాము - రెండు టీస్పూన్లు
  • బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 25 నుంచి 30
  • ఉల్లిపాయలు - అరకిలో
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Mirchi Bajji Recipe
మిరపకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో శనగపిండి తీసుకుని ఆపై అందులో వామును చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ అట్ల పిండి మందంతో బాగా బీట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • పిండి మిశ్రమాన్ని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు బాగా బీట్ చేసుకున్నాక మూతపెట్టి కాసేపు పక్కనుంచాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా చిక్కగా ఉండాలి.
  • ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని క్లాత్​తో తుడిచి చివర్లు కాస్త కట్ చేయాలి. తర్వాత ఒక్కో మిరపకాయను చాకుతో మధ్యలోకి చీల్చుకుని పక్కనుంచాలి.
Mirchi Bajji Recipe
వాము (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో కట్ చేసుకున్న మిరపకాయలను ఒక్కొక్కటిగా ముంచి తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని మిర్చీలను వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • మిర్చీ బజ్జీలను అన్నింటినీ ఎర్రగా వేయించుకుని, ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బజ్జీలలోకి నిమ్మకాయ కారాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Mirchi Bajji Recipe
కారం (Getty Images)

నిమ్మకాయ కారం కోసం :

  • కారం - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • నిమ్మకాయలు - నాలుగు
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
Mirchi Bajji Recipe
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో కారం తీసుకుని నిమ్మకాయలను కట్ చేసి రసం పిండాలి.
  • ఆపై అందులో వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నీళ్లు వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే నిమ్మ కారం రెడీ అవుతుంది.
  • ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Mirchi Bajji Recipe
మిరపకాయలు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ చల్లారిన మిర్చీ బజ్జీలను స్టఫ్ చేసుకునేలా చాకుతో మధ్యలోకి చీల్చుకోవాలి.
  • ​ఆపై ఒక్కోదానిలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆనియన్ స్టఫింగ్​ను సరిపడేంత నింపాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న నిమ్మకాయ కారాన్ని ఆనియన్ స్టఫింగ్​పై కొద్దికొద్దిగా వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఆనియన్ స్టఫింగ్​తో నోరూరించే "గుంటూరు స్పెషల్ మిర్చీ బజ్జీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పటిలా కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
Mirchi Bajji Recipe
జీలకర్ర (ETV Bharat)

టిప్స్ :

  • ఈ రెసిపీ కోసం పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక వెంటనే బజ్జీలు వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పిండి మరీ ఎక్కువసేపు నానితే బజ్జీలు నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ పలుచగా కాకుండా వీలైనంత చిక్కగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఈ మిర్చీలను వేయించుకునేటప్పుడు ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో వేయకుండా మూడ్నాలుగు చొప్పున విడతల వారిగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు చక్కగా వేగుతాయి.

