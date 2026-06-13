ETV Bharat / offbeat

ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్తున్నారా? - ఎప్పుడు, ఏం జరుగుతుందో ఇలా తెలుసుకోండి!

తాళం వేసిన ఇళ్లపై పోలీస్ శాఖ నిఘా నేత్రం - LHMS అమలు!

lhms_police-_security
lhms_police-_security (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 12:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

LHMS SECURITY BY POLICE : గుంటూరులో ఇటీవల తాళం వేసిన ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి దొంగలు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి నేరుగా ఇంటి వద్దకు చేరుకున్నారు. పోలీసు వాహనాల అలికిడి విని దొంగలు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. పోలీసు శాఖ కొత్తగా తీసుకువచ్చిన లాక్డ్​ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా చోరీ యత్నాన్ని గుర్తించగలిగారు. ఆ వివరాలేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"EPFO 3.0" కీలక మార్పులతో సరికొత్తగా - రూ.5లక్షల వరకు ఆటో సెటిల్‌మెంట్!

పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వేసవి సెలవులు రావడంతో ఇప్పటికే చాలా మంది పట్టణాలు, గ్రామాల నుంచి ఊళ్లకు తరలివెళ్లారు. ఇళ్లకు తాళాలు వేసి కుటుంబ సభ్యులంతా బంధుమిత్రుల ఊళ్లకు కదిలారు. ఇదే సమయంలో తాళం వేసిన ఇళ్లపై దొంగలు కన్నేసి ఉంచారని తెలుస్తోంది. ఎవరూ లేని ఇళ్లలో తమ పని సులువుగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉండడంతో రెక్కీ నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటి భద్రతపై బెంగపెట్టుకోకుండా పోలీస్ శాఖ సేవలు సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ముందస్తు జాగ్రత్తలతో పాటు లాక్డ్‌ హౌస్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్‌(ఎల్‌హెచ్‌ఎమ్‌ఎస్‌)ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పోలీస్ శాఖ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేస్తోంది.

ఎవరెవరికి ఉపయోగపడుతుంది?

  • ఎక్కువ రోజులు ఇంటికి తాళం వేసి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారు ముందుగా పోలీసులను సంప్రదించాలి.
  • లేదా యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • పోలీసులు ఇంటికి వచ్చి కెమెరాను ఏర్పాటు చేసి కంట్రోల్‌ రూమ్‌ ద్వారా నిరంతరం నిఘా ఉంచుతారు.
  • పర్యవేక్షణ సేవలు పూర్తిగా ఉచితం.
  • కెమెరా ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు చిత్రీకరించి సంబంధిత యజమాని ఫోన్​కు చేరవేస్తుంటారు.
  • పోలీసు పెట్రోలింగ్‌ సిబ్బంది సైతం ఆయా ఇళ్లకు వెళ్లి పరిశీలిస్తుంటారు. ఏ రోజుకారోజ వివరాలు నమోదు చేస్తారు.
  • లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ 10నుంచి 15 రోజుల వరకు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ తర్వాత దరఖాస్తు ఆధారంగా మరొకరి ఇంటికి అమర్చుతారు.

పట్టణ ప్రాంతాల్లో అమలు

  • లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ గుంటూరు, తెనాలి, పొన్నూరు, మంగళగిరి, తాడేపల్లి ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్నారు.
  • ప్రజలు తమ కాలనీలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లో అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలు, ఇతర అంశాలను పోలీస్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌కు ఫోన్‌ చేసి తెలియజేయాలి.
  • పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు 24 గంటలూ పనిచేస్తాయి.
  • గుంటూరు, తెనాలి పోలీస్‌ కంట్రోల్‌ రూం నంబర్లు : 8688831568, 08644-228792. ఎల్‌హెచ్‌ఎమ్‌ఎస్‌ కోసం నంబరు: 8688831503.

వీటిని పాటించండి

  • ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్లే వారు డబ్బు, నగలు ఉన్నట్లయితే ముందుగా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • దొంగలు సహజంగా ఇంటి వెనుక తలుపు, కిటికీల ద్వారా ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేస్తారని తెలుసుకోవాలి. అందుకే ప్రతీ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకుని తాళం వేయాలి.
  • ఇల్లు వదిలి వెళ్తున్న సమయంలో లోపల డబ్బు, విలువైన వస్తువులు, ఆభరణాలు ఉంచడం సరికాదు.
  • ఇంటికి సీసీ కెమెరాలు ఉన్నా సరే వాటి డీవీఆర్‌లు రహస్య ప్రదేశంలో దాచి ఉంచాలి.
  • ఊరు వెళుతున్నట్లు సెల్ఫీలు తీసుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేస్తున్నట్లయితే అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • ఇంటి తాళాలను కుండీలు, చెప్పుల స్టాండుల్లో పెట్టొద్దు. చాలా మంది బీరువాల తాళాలు డ్రసింగ్‌ టేబుల్, పరుపుల కింద పెట్టడం వల్ల దొంగల పని సులువవుతోంది.
  • ఇంటిని చూడమని పక్కింటి వారికి చెప్పి ఉంచడం మంచిది. లేదా దగ్గర్లో బంధుమిత్రులు ఉన్నా వారికి సమాచారం ఇవ్వడం మంచిది. పోలీస్ శాఖ అందిస్తున్న ఎల్‌హెచ్‌ఎమ్‌ఎస్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.

నిత్యం 15టన్నుల బియ్యంతో మహాఅన్నదానం - "టీటీడీ" ఖర్చులు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

కారు, బైక్ "సైడ్ మిర్రర్స్" ఎలా ఉండాలో తెలుసా? - ఇలా సెట్ చేసుకుంటే సేఫ్ జర్నీ!

TAGGED:

HOUSE SECURITY
POLICE SECURITY
SECURITY FOR LOCKED HOUSE
GUNTUR POLICE
LHMS SECURITY BY POLICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.