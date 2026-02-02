నయా స్టైల్ " గుంటూరు కోడి వేపుడు" - నీచు వాసన లేకుండా ప్రతి ముక్క స్పైసీగా!
చికెన్ ఫ్రై ఎప్పుడూ ఒకేలా ఏం బాగుంటుంది? - ఇలా ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 11:21 AM IST
Guntur Kodi Vepudu Making : నాన్వెజ్ రెసిపీల్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో చికెన్ ముందు వరుసలో ఉంటుంది! దీనితో కర్రీ, ఫ్రై, బిర్యానీ, పులావ్ అంటూ తీరొక్క రీతిలో వివిధ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా గుంటూరు కోడి వేపుడు తిన్నారా? తినకపోతే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. అలాగే దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్.
స్పైసీ, స్పైసీగా మంచిరుచితో అద్దిరిపోయే ఈ రెసిపీని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టపడతారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. ఈ కర్రీ కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా పూరీ, చపాతీ, రోటీ వంటి వాటిల్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్గా కాంబినేషన్. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
- కారం - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- ఉల్లిపాయ మక్కలు - పావు కప్పు
- అల్లం ముక్కలు - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో 250 గ్రాముల చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇందులో ఒక స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 5 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
- చికెన్ వేగాక ఒక స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక స్పూన్ కారం వేయాలి. అదేవిధంగా అర స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర స్పూన్ పసుపు, అర స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- మసాలాలు చక్కగా వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే గుంటూరు స్టైల్ కోడి వేపుడు తయారైనట్లే!
- మీరు ఈ కర్రీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
