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రైళ్లలో వేగం, ప్రయాణ సమయం భారీగా ఆదా! - మూడు బైపాస్​ లైన్ల నిర్మాణం!

భారత రైల్వేల్లోనే ఎక్కువ బైపాస్ లైన్లు ఉన్న జంక్షన్ - ఆరు ప్రధాన నగరాలకు మార్గం!

గుంతకల్లు రైల్వే జంక్షన్
గుంతకల్లు రైల్వే జంక్షన్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:21 PM IST

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Guntakal Junction : గుంతకల్లు జంక్షన్‌ మీదుగా నిత్యం 150 వరకు గూడ్సు రైళ్లు, మరో 130 ప్రయాణికుల రైళ్లు ప్రయాణిస్తుంటాయి. దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఎంతో రద్దీగా ఉండే ఈ జంక్షన్ ఆధునీకరణ పనులు అంచెలంచెలుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఎక్కడా లేనివిధంగా ఈ జంక్షన్‌లో బైపాస్‌ లైన్లు ఉన్నప్పటికీ మరిన్ని నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. గతంలో గుంతకల్లు జంక్షన్‌ చేరుకున్న రైళ్లు ఇతర మార్గాల్లోకి మళ్లించాలంటే ఇంజిన్లు మార్చాల్సి వస్తుండేది. దీంతో గంటల సమయం వృథా కావడంతో ప్రయాణికులు సకాలంలో గమ్య స్థానాలకు చేరుకోలేక ఇబ్బందులు పడేవారు. కొన్నేళ్లుగా బైపాస్‌ లైన్ల ఏర్పాటుతో క్రమంగా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తోంది. గూడ్సు రైళ్లు సైతం ఇక్కడ నిరీక్షించే అవకాశం లేకుండానే సకాలంలో గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నాయి.

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రూ.800 కోట్లతో మరిన్ని

గుంతకల్లు రైల్వే జంక్షన్‌ శివారులో పెండేకల్లు, మల్లప్పగేటు, గూలపాళ్యం, వివేకానందనగర్‌లో నాలుగు బైపాస్‌ లైన్లు ఉన్నాయి. వీటికి తోడు అదనంగా మరో మూడు బైపాస్​ లైన్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. మల్లప్పగేటు నుంచి పడమర గుంతకల్లు, నంచెర్ల-పడమర గుంతకల్లు, నక్కనదొడ్డి-బంటనహాల్‌ వరకు రూ.800 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో బైపాస్‌ లైన్లను నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు అవసరమైన భూసేకరణ, టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

సమయం, ఇంధనం ఆదా

గుంతకల్ మీదుగా ఆరు రైలు మార్గాలున్నాయి. ఇందులో ముంబై-చెన్నై రైలు మార్గం, విజయవాడ, సోలాపూర్, బెంగళూరు, వాస్కోడగామా మార్గాలున్నాయి. దీంతో సరకుల రవాణాకు సంబంధించి 150 వరకు గూడ్సు రైళ్లు, మరో 130 ప్రయాణికుల రైళ్లు ఈ జంక్షన్‌ గుండా ప్రయాణిస్తున్నాయి. మొత్తం 6 ప్లాట్​ఫామ్స్ ఉండగా ఇప్పటికే ఉన్న బైపాస్‌ లైన్లతో కొంత ఉపశమనం లభిస్తోంది. తాజా ప్రతిపాదనల ప్రకారం మరో మూడు బైపాస్​లైన్ల నిర్మాణం పూర్తయితే గూడ్సులు, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగదు.

ఇంజిన్లను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే జంక్షన్‌కు వచ్చే గూడ్సులు నేరుగా వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇక ప్రయాణికుల రైళ్లు 3, 4 నిమిషాలు మించి వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతో ఇంధనంతో పాటు ప్రయాణికులకు సమయం ఆదా అవుతాయి.

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