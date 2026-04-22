నోరూరించే "గుండమ్మ గోంగూర రైస్" - అద్దిరిపోయే రుచి!
- పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా ఎంజాయ్ చేస్తారు - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : April 22, 2026 at 2:29 PM IST
Gundamma Gongura rice : ఆంధ్రా మాత గోంగూర అంటే ఇష్టపడని వారుండరు. పుల్లపుల్లగా, కారంగా ఉండే గోంగూరతో చేసే వంటకాలు ఎప్పుడూ స్పెషలే. సాధారణంగా గోంగూరతో పచ్చడి లేదా గోంగూర పప్పు చేసుకుంటాం. అయితే ఈసారి "గుండమ్మ గోంగూర అన్నం" రెసిపీని ప్రిపేర్ చేద్దాం. రోట్లో నూరిన గోంగూర పచ్చడిని, నేతిలో వేగిన ఉల్లిపాయలు, జీడిపప్పు సువాసనలతో కలిపి వండే ఈ అన్నం ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చుతుంది. వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే స్వర్గం కనిపిస్తుంది! మరి, నోరూరించే ఆంధ్ర స్పెషల్ గోంగూర రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - రెండు కట్టలు
- బియ్యం - 2 కప్పులు
- నూనె - 3 చెంచాలు
- నెయ్యి - 2 చెంచాలు
- ఎండు మిర్చి - 4-5
- పచ్చి మిర్చి - 5-6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5-6
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- కరివేపాకు, కొత్తిమీర - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నీళ్లు - బియ్యానికి తగినట్టుగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని మూడు స్పూన్ల నూనె వేయాలి.
- నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ధనియాలు, మెంతులు, పసుపు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి వేగిన వెంటనే శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేయాలి. గోంగూర మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత, రోట్లో వేసి మెత్తగా పచ్చడిలా నూరుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద ఒక పెద్ద గిన్నె పెట్టుకుని, అందులో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి రంగు మారే వరకు మగ్గనివ్వాలి. ఇందులోనే కరివేపాకు, జీడిపప్పు, కొత్తిమీర వేసి మంచి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత, మనం తీసు్కున్న బియ్యానికి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి, ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని అందులో వేయాలి.
- అన్నం సగం ఉడికిన తర్వాత (లేదా నీళ్లు ఇంకిపోయే ముందు), మనం రోట్లో నూరుకున్న గోంగూర పచ్చడిని అన్నంలో వేయాలి. గరిటతో మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి సన్నని మంట మీద అన్నం పూర్తిగా ఉడికే వరకు మగ్గనివ్వాలి.
- అంతే! వేడివేడి, ఘుమఘుమలాడే గుండమ్మ గోంగూర అన్నం రెడీ.
- దీనిని పెరుగు పచ్చడితో లేదా నేరుగా తిన్నా అద్దిరిపోతుంది.
- ఈ రెసిపీని మీరు ప్రయత్నిస్తే, ఆ పులుపు, కారం కలయిక మీ భోజనాన్ని మరింత స్పెషల్ చేస్తుంది
