చాయ్కు తోడుగా కరకరలాడే "చోరాఫలీ" - ఈ గుజరాతీ స్నాక్ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్ గురూ!
రెగ్యులర్ స్నాక్స్ను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ నూనెతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : January 27, 2026 at 10:18 AM IST
Simple Snack Recipe for Evening Time : చల్లని సాయంత్రం వేళ టీ తాగుతూ కరకరలాడే స్నాక్స్ తింటుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఇంట్లో ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గా పకోడీ, సమోసా, మసాలా గారెలు వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే నోటికి అంతగా రుచించవు. అందుకే, మీకోసం ఒక సరికొత్త స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, గుజరాతీ స్పెషల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చోరాఫలీ". కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు. చాయ్కు తోడుగా ఈ క్రిస్పీ స్నాక్స్ ఉన్నాయంటే కులాసాగా ముచ్చటిస్తూ తినొచ్చు. అలాగే, ఈ స్నాక్ తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే స్నాక్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - బియ్యప్పిండి
- ఒక కప్పు - మైదా
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - జొన్నపిండి
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - కారం
- ఒక స్పూన్ - వాము
- ఒక స్పూన్ - ఛాట్ మసాలా
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- వేయించేందుకు సరిపడా - ఆయిల్
తయారీ విధానం :
- కరకరలాడే ఈ గుజరాతీ స్నాక్ రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో జల్లించుకున్న బియ్యప్పిండి, మైదా, జొన్నపిండి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, వాము, అర స్పూన్ కారం వేసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ఒక టేబుల్స్పూన్ నూనె, అవసరాన్ని బట్టి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండేలా కలపాలి. ఆవిధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్పై మూత ఉంచి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- పిండి మిశ్రమం పది నిమిషాలు నానిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక్కో పిండి ఉండను చపాతీ పీటపై ఉంచి చపాతీల్లా ఒత్తుకోవాలి. అలా ఒత్తుకున్నాక చాకు లేదా పిజ్జా కట్టర్తో పొడవాటి స్ట్రిప్స్లా కట్ చేయాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద బంగారు రంగులోకి మారే వరకూ వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడిగా ఉండగానే మిగిలిన కారం, ఛాట్ మసాలా, కాస్త ఉప్పు చల్లి అన్నింటికీ పట్టేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, గుజరాతీ ఫేమస్ స్నాక్ కరకరలాడే "చోరాఫలీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఇక ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత డబ్బాలోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. చాలా రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన స్నాక్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఈ గుజరాతీ స్నాక్ను ట్రై చేయండి. కరకరలాడే వీటిని పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం పిండిని అతి కొద్ది నీళ్లతో గట్టిగా ఉండేలా కలపాలి. అప్పుడే చోరాఫలీ కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- ఇక్కడ మీరు జొన్నపిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని తినాలనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా నిమ్మరసం చల్లితే మరింత రుచిగా ఉంటాయి.
- చోరాఫలీని చల్లారాక మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి. అలాకాకుండా వేడిగా ఉన్నప్పుడు డబ్బాలోకి తీసుకుంటే మెత్తగా మారుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
