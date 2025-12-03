గుజరాతీ స్పెషల్ "మేథీ ముతియాలు" - కరకరలాడే విటిని పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
వేడివేడి మేథీ ముతియాలు - టీ టైమ్కి పర్పెక్ట్ స్నాక్ జోడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 10:24 AM IST
Methi Na Mutiya Making : మెంతికూరను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పప్పు లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి వీటితో గుజరాతీ స్పెషల్ మేథీ ముతియాలు చేశారంటే టీ టైమ్కి పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి కరకరలాడే మేథీ ముతియాలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
'ఆహా' అనిపించే "రొయ్యల నిల్వ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 3 నెలలు నిల్వ!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతికూర - 200 గ్రాములు
- అల్లం ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- గోధుమపిండి - ముప్పావు కప్పు
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- తెల్ల నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- పంచదార - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- వాము - పావు టీ స్పూన్
- వంటసోడా - 2 చిటికెడ్లు
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 200 గ్రాముల మెంతికూరను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో తరిగి పెట్టుకున్న మెంతికూర ఆకు, ముప్పావు కప్పు గోధుమపిండి, కప్పు శనగపిండి యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తెల్లనువ్వులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి.
- అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, పావు టీ స్పూన్ వాము వేసి బాగా కలపాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి కలపాలి. అలాగే రెండు చిటికెడ్ల వంటసోడా, 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసం యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత చేతికి నూనె రాసి పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా ముతియాలను చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వా రెడీ చేసుకున్న ముతియాలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు వైపులా ముతియాలను టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే మేథీ ముతియాలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ మేథీ ముతియాలను పుదీనా, టమోటా చట్నీ లేదా టమోటా సాస్ కలిపి తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది.
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మంగళూరు గోలీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
"పచ్చి రొయ్యలు బెండకాయ పులుసు - పుల్లపుల్లగా, కారంగా కమ్మగా ఉంటుంది!