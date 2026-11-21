15వేల మందికి పైగా కర్బీ జానపద నృత్యం - అస్సాం కళాకారుల గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డు!
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలు - చరిత్ర సృష్టించిన సంప్రదాయ "నిమ్సో కెరుంగ్" ప్రదర్శన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 5:09 PM IST
Nimso Kerung : అస్సాంలోని కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ జిల్లా దిఫూలోని కాసా స్టేడియం ఓ గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికైంది. దాదాపు 15వేల మంది కళాకారులు సంప్రదాయ కర్బీ జానపద నృత్యం "నిమ్సో కెరుంగ్" ప్రదర్శించి గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డు సాధించారు. నవంబర్ 16న కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 75వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ వేడుక నిర్వహించగా, వివిధ తెగలు, వర్గాలకు చెందిన కళాకారులు ఏకకాలంలో కలిసి డాన్స్ చేశారు.
1951లో కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ స్వయం ప్రతిపత్తి దక్కించుకుంది. రాష్ట్రంలో ఇదే అతి పెద్ద జిల్లా కూడా కావడం విశేషం. జిల్లాగా ఏర్పడి ఏడు దశాబ్దాలు పూర్తయిన సందర్భంగా 75వ ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ చారిత్రాత్మక సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో నిమ్సో కెరుంగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
#WATCH | Diphu, Assam: Karbi Anglong has created history as the traditional Karbi folk dance Nimso Kerung sets a Guinness World Record. More than 15,000 dancers performed together. https://t.co/Hx5dUuCVzR— ANI (@ANI) November 17, 2026
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలు నవంబర్ 15 నుంచి 17 వరకు మూడు రోజుల పాటు అట్హాసంగా జరిగాయి. కళాకారులంతా వారాల తరబడి శిక్షణ పొంది, రిహార్సల్స్ పూర్తి చేశారు. కళాకారులందరూ సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి, జాతి డ్రమ్ములు, వాయిద్యాల చప్పుళ్లకు అనుగుణంగా నృత్యం చేయడం విశేషం. సుమారు 17 విభిన్న వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రదర్శకులు స్టేడియంను రంగుల ప్రపంచంగా మార్చారు. సాంస్కృతిక వారసత్వం, వైవిధ్యం, ఐక్యతా స్ఫూర్తిని ప్రదర్శిస్తూ, సామరస్య నృత్యాలను ప్రదర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సీనియర్ అధికారి స్వప్నిల్ దంగరిక్ మాట్లాడుతూ కళ, సంస్కృతి, సామాజిక వేడుకగా అభివర్ణించారు. కళాకారుల విస్తృత భాగస్వామ్యాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ప్రశంసించారు.
ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ మాట్లాడుతూ వేల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన 'నిమ్చో కెరుంగ్'ను సజీవంగా ఉంచిన కుటుంబాలకు, ఉపాధ్యాయులకు అభినందనలు తెలిపారు. ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన కళాకారులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.25వేల చొప్పున ప్రకటించారు.
"ఇది కేవలం ప్రపంచ రికార్డు మాత్రమే కాదు. గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వానికి, మన ప్రజల సమిష్టి శక్తికి ఒక వేడుక" అని ఉత్సవ నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమానికి సహకరించిన నృత్యకారులు, శిక్షకులు, నిర్వాహకులు, వాలంటీర్లకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. ఈ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధ్యం చేయడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేసిన ప్రతి నర్తకికి, శిక్షకుడికి, నిర్వాహకుడికి, స్వచ్ఛంద కార్యకర్తకు అభినందనలు కృతజ్ఞతలు" అని పేర్కొన్నారు.
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