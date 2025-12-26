జామకాయలతో "పచ్చడి" ట్రై చేశారా - వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 12:14 PM IST
Guava Chutney Making in Telugu : కొందరు అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది దోసకాయ, పుదీనా, గోంగూర, టమోటా వంటి పచ్చళ్లను ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే జామకాయలతో పసందైన పచ్చడి. చింతపండు, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ రెసిపీ వేడివేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి టేస్టీ, హెల్దీ జామకాయ రోటి పచ్చడిని ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జామకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 15
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో జామకాయలను కడిగి లోపల గింజలను తీసేసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత 15 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు పల్లీలు పచ్చిమిర్చి మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే నానబెట్టిన చింతపండు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న జామకాయ ముక్కలు, పావు కప్పు కొత్తిమీర యాడ్ చేసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వా ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఆరు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే వేడివేడి జామకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో జామకాయ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.
