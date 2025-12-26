ETV Bharat / offbeat

జామకాయలతో "పచ్చడి" ట్రై చేశారా - వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

జామకాయలతో ఇలా పచ్చడి చేయండి - రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!

Guava Chutney
Guava Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Guava Chutney Making in Telugu : కొందరు అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది దోసకాయ, పుదీనా, గోంగూర, టమోటా వంటి పచ్చళ్లను ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే జామకాయలతో పసందైన పచ్చడి. చింతపండు, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ రెసిపీ వేడివేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి టేస్టీ, హెల్దీ జామకాయ రోటి పచ్చడిని ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Guava Chutney
జామకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జామకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - పావు కప్పు
Guava Chutney
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో జామకాయలను కడిగి లోపల గింజలను తీసేసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత 15 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Guava Chutney
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పల్లీలు పచ్చిమిర్చి మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే నానబెట్టిన చింతపండు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న జామకాయ ముక్కలు, పావు కప్పు కొత్తిమీర యాడ్ చేసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వా ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
Guava Chutney
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఆరు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Guava Chutney
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే వేడివేడి జామకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో జామకాయ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

