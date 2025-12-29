ETV Bharat / offbeat

జామపండ్లను పడేస్తున్నారా? - ఇలా "క్యాండీలు" ట్రై చేయండి - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!

-పండిన జామకాయలను నేరుగా తినలేకున్నారా? - ఓసారి ఇలా క్యాండీలు ట్రై చేయండి!

Guava Candy Recipe
Guava Candy Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Guava Candy Recipe: కాస్త దోరగా, కాస్త పచ్చిగా ఉండే జామకాయ ముక్కలకు ఉప్పు, కారం అద్దుకుని తింటే ఆ రుచిని మాటల్లో వర్ణించలేం. ఎందుకంటే అంత టేస్టీగా ఉంటాయి. దోర జామకాయలను ఎంత ఇష్టంగా తింటారో.. పండిన వాటిని మాత్రం పక్కకు పెట్టేస్తారు. ఇక కొద్దిమంది అయితే కాయలు పండగానే బయట పడేస్తుంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా అలానే చేస్తున్నారా? అయితే వాటితో ఓసారి క్యాండీలు చేయండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. పిల్లలు, పెద్దలు అని లేకుండా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినడం ఖాయం. ఇక వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా పండిన జామకాయలతో క్యాండీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Guava Candy Recipe
జామపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పండిన జామకాయలు - 4
  • పంచదార - కప్పు
  • పంచదార పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్‌
  • యాలకుల పొడి - పావు టీస్పూన్
  • నెయ్యి - 2 స్పూన్లు,
  • ఫుడ్‌ కలర్‌ - చిటికెడు
Guava Candy Recipe
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పండిన జామకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. అనంతరం రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ జామకాయను సగానికి కట్​ చేసి అందులో ఉన్న గింజలు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు కట్​ చేసుకున్న జామకాయ ముక్కలను చిల్లుల గిన్నెలో విడివిడిగా పెట్టుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మరుగుతున్నప్పుడు దాని మీద చిల్లుల గిన్నె ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Guava Candy Recipe
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ఉడికిన జామకాయ ముక్కలు చల్లారినాక మిక్సీజార్​లో వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి జామకాయ పేస్ట్​ను వేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పంచదార, యాలకుల పొడి వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగి జామకాయ మిశ్రమం చిక్కబడినాక.. నిమ్మరసం, ఒకటిన్నర స్పూన్ల నెయ్యి, ఫుడ్​ కలర్​ యాడ్​ చేసి కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • జామకాయ మిశ్రమం ముద్దలా మారి.. పాన్‌కు అంటకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Guava Candy Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు వెడల్పాటి ప్లేట్​ లేదా బేకింగ్​ ట్రే తీసుకుని మిగిలిన నెయ్యిని అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఆ ప్లేట్​లోకి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న జామకాయ మిక్స్​ను ఉంచి సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత చతురస్రం లేదా నచ్చిన ఆకృతిలో కట్‌ చేసి.. పంచదార పొడి చల్లాలి. వీటిని ఒక రోజంతా ఎండబెట్టి ఆ తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే రెండు మూడు నెలలు నిల్వ ఉండే పండిన జామకాయలతో రుచికరమైన క్యాండీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Guava Candy Recipe
జామపండ్లతో క్యాండీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • జామకాయలు బాగా పండినవి తీసుకుంటే క్యాండీలు మరింత రుచిగా వస్తాయి. తీపి ఎక్కువగా ఇష్టపడని వాళ్లు పంచదారను కొంచెం తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
  • జామకాయలోని గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవడం ఇబ్బంది అనిపిస్తే.. నేరుగా ముక్కలను ఉడికించి చల్లారినాక మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పేస్ట్​ను నేరుగా తీసుకోకుండా టీ జల్లెడ కన్నా కాస్త వెడల్పాటి జల్లెడలో వేసి స్పూన్​తో కలుపుతుంటే గింజలు మొత్తం జల్లెడలో ఉండి.. గుజ్జు కిందకు దిగుతుంది. దానితో క్యాండీలు ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు.
  • క్యాండీలు మీకు ఏ కలర్​లో కావాలనుకుంటే ఆ ఫుడ్​ కలర్​ను యూజ్​ చేసుకోవచ్చు. అసలు ఫుడ్​ కలరే వద్దనుకుంటే నేరుగా చేసుకున్న సరిపోతుంది.

తమలపాకులతో నోరూరించే "కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​ దేనిలోకైనా సూపర్ టేస్ట్!

రవ్వతో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది!

TAGGED:

CANDY WITH RIPE GUAVA
TASTY AND HEALTHY GUAVA CANDY
GUAVA CANDY RECIPE
జామపండ్లతో క్యాండీలు
GUAVA CANDY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.