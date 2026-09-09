దేశంలో అధిక ఉద్యోగాలు మన దగ్గరే! - తాజా గణాంకాలు వెల్లడించిన 'నౌకరీ డాట్ కామ్' సర్వే!
హైదరాబాద్లోనే అధిక ఉద్యోగ నియామకాలు - మెట్రో నగరాల్లో 23 శాతంతో అగ్రస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 10:19 AM IST
Employment in Hyderabad : దేశంలో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగ నియామకాలు బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేశాయని నౌకరీ.కామ్ నివేదిక వెల్లడించింది. వార్షిక ప్రాతిపదికన ఆగస్టులో 14 శాతం నియామకాలు పెరిగాయని పేర్కొంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో జాబ్స్పీక్ సూచీ 2,664 కాగా, ఆగస్టు నాటికి 3,028కి చేరిందని, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో నియామకాలు జోరు అందుకున్నాయని నివేదిక తెలిపింది.
కొత్త నియామకాలు, తమ ప్లాట్ఫాంలో ఉద్యోగ సెర్చ్ ఆధారంగా నౌకరీ.కామ్ నెలవారీ నివేదికను రూపొందించింది. ఆటో రంగంలో రికార్డు స్థాయిలో 19 శాతం వరకు వైట్ కాలర్ ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టగా, హెల్త్కేర్ 16 శాతం, రిటెయిల్ 15 శాతం, బీమా 12 శాతం, ఐటీ విభాగాల్లో 11 శాతం చొప్పున నియామకాలు జరిగాయని వెల్లడించింది. కొన్నాళ్లుగా మందగమనంలో కొనసాగుతున్న ఐటీ సెక్టార్ పుంజుకోవడం, నాన్-ఐటీ రంగాలు వేగంగా విస్తరించడమే ఇందుకు కారణమని నౌకరీ.కామ్ వెల్లడించింది.
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ఉద్యోగ నియామకాల్లో అనుభవజ్ఞులకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారని తెలిపింది. ఇందులో 8 నుంచి 12 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న వారికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వారికి 16 శాతం మేర అవకాశం కల్పించారు. ఆ తర్వాత 15 శాతం మేర ఫ్రెషర్లకు అవకాశాలు ఇచ్చారు. నగరాల వారీగా చూస్తే 23 శాతం అధిక నియామకాలతో హైదరాబాద్ ముందు వరుసలో ఉంది. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో కోల్కతా, చెన్నై, బెంగళూరు నిలిచాయి. దీంతో దేశంలోని ఇతర పెద్ద మెట్రో నగరాలన్నింటినీ వెనక్కి నెట్టి హైదరాబాద్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. మార్కెట్ అసలైన పురోగతిపై మరికొద్ది రోజుల్లో పూర్తి స్పష్టత వస్తుందని ఇన్ఫో ఎడ్జ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ ఎండీ, సీఈఓ హితేష్ ఒబెరాయ్ పేర్కొన్నారు.
వాహన రంగంలో వృద్ధి
- వాహన విభాగంలో నియామకాలు 19శాతం
- ఆరోగ్య సేవలు 16%
- రిటెయిల్ 15 శాతం
- బీమాలో 12%
- సాఫ్ట్వేర్లో 11%
- బ్యాంకింగ్ 10 %
- ఎఫ్ఎంసీజీ 10 %
- బీపీఓ/ఐటీఈఎస్ 8%
- చమురు-గ్యాస్ 8%
- స్థిరాస్తి 8%
- పర్యాటక-ఆతిథ్యంలో - 4%
- విద్యా రంగంలో - 8%
అనుభవం ఉన్నవారికి అవకాశాలు
- ఫ్రెషర్ల నియామకాల్లో 15 శాతం వృద్ధి
- 4 - 7 ఏళ్ల అనుభవం 10%
- 8-12 ఏళ్ల అనుభవం 16%
- 13 - 16 ఏళ్ల అనుభవం 18 %
- 16 ఏళ్లకు పైబడిన సీనియర్లకు 13%
హైదరాబాద్ నంబర్ వన్
- హైదరాబాద్ 23%
- కోల్కతా 22%
- చెన్నై 20%
- బెంగళూరు 14%
- పుణె 14%
- దిల్లీ ఎన్సీఆర్ 10%
- ముంబయి 7%
ఎక్కువగా భారత్లోనే
అక్టోబరు-డిసెంబరు త్రైమాసికంలో ఉద్యోగ నియామకాల విషయంలో ప్రపంచంలో భారతదేశం నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది. మ్యాన్పవర్ గ్రూపు తాజా 'ఎంప్లాయ్మెంట్ ఔట్లుక్ సర్వే' ప్రకారం 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో భారత నికర ఉద్యోగ నియామకాల ఉద్దేశం 54 శాతం కాగా, గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఇది 6శాతం అదనం. గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 11% ఎక్కువే. దేశవ్యాప్తంగా 3,055 సంస్థలను సర్వే చేయగా 65 శాతం సంస్థలు అక్టోబరు-డిసెంబరు మధ్య ఉద్యోగుల సంఖ్యను పెంచాలని భావిస్తున్నాయని వెల్లడైంది. 11% సంస్థలు మాత్రమే తగ్గించే అవకాశాలున్నాయని చెప్పగా, 24% సంస్థలు ఉద్యోగుల సంఖ్యలో ఎలాంటి మార్పులు లేవని వెల్లడించాయి.
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