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గ్రేట్​ వాల్​ ఆఫ్​ చైనా అందరికీ తెలుసు - "గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్​ ఆఫ్రికా" తెలుసా?

- సహారా ఎడారీకరణను నియంత్రించేందుకు రెండు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్టు! - 8 వేల కిలోమీటర్ల పొడవు, 15 కిలోమీటర్ల వెడల్పు!

Great green wall of Africa
Great green wall of Africa (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 5:24 PM IST

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Great green wall of Africa : "గ్రేట్‌ వాల్‌ ఆఫ్‌ చైనా" గురించి మీరు వినే ఉంటారు. మరి "గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌" గురించి విన్నారా? మొదటిది చైనా నిర్మిస్తే, రెండోది ఆఫ్రికా నిర్మిస్తోంది. అయితే ఇది ఇటుకలు, రాళ్లతో నిర్మిస్తున్న గోడ కాదు! చెట్లు, మొక్కలతో కడుతున్న గోడ! అవును, అక్కడ ఎడారి క్రమక్రమంగా విస్తరిస్తూ సారవంతమైన నేలను తినేస్తోంది. మోడువారిన భూములుగా మార్చేస్తూ తనలో కలిపేసుకుంటోంది! దీన్ని నిరోధించేందుకు చేపట్టిన ఆకుపచ్చ యజ్ఞమనే "గ్రీన్ వాల్"!

సహారా ఎడారి అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఇసుక దిబ్బలే. అయితే ఆ ఎడారి క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. సహారా దక్షిణ అంచున విస్తరించిన "సాహెల్‌" ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు విస్తారమైన పచ్చిక బయళ్లు, వ్యవసాయ భూములు, చెట్లతో పచ్చగా క ళకళలాడేది. కానీ క్రమంగా ఆ భూమి సారం కోల్పోతోంది. అడవుల నరికివేత, వర్షపాతం తగ్గడం, వాతావరణ మార్పులు వంటి అనేక కారణాలతో నేల క్రమంగా జీవం కోల్పోయింది.

నేలలో సారం తగ్గడం మొదలైతే వ్యవసాయం దెబ్బతింటుంది. పంటల దిగుబడి పడిపోతుంది. పశువులకు మేత దొరకదు. వర్షపు నీటిని నిలుపుకునే సామర్థ్యం నేలలో తగ్గిపోవడంతో కరవు రాను రానూ మరింత తీవ్రమవుతుంది. మొక్కలు, చెట్లు తగ్గిపోవడంతో జంతువులకు ఆవాసం కరువైపోతుంది. ఇలా ఒక్కో సమస్య మరో సమస్యను సృష్టిస్తూ.. చివరకు ఆ ప్రాంతం మొత్తం ఎడారిగా మారిపోయే పరిస్థితి తలెత్తుంది. ఈ క్రమంలో సుమారు 9 వేల రకాల జంతువులు, మొక్కలు కనుమరుగైనట్లు అంచనా. బుర్కినా ఫాసో, చాద్, మాలి, నైజీరియా, ఇథియోపియా, సూడాన్‌ లాంటి 11 దేశాలు ఈ ఎడారీకరణ దుష్ప్రభావాన్ని తీవ్రంగా ఎదుర్కొంటున్నాయి. దీంతో ఆఫ్రికా దేశాలు మేల్కొన్నాయి.

ఎడారీకరణను అడ్డుకునేందుకు ఆఫ్రికన్‌ యూనియన్‌ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితమే "గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌" ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులో భాగంగా ఆఫ్రికా తూర్పు వైపున ఉన్న జిబౌటి నుంచి పశ్చిమాన సెనెగల్‌ వరకు వేల కిలోమీటర్ల మేర చెట్లను పెంచాలన్నది ప్లాన్. తద్వారా ఎడారి విస్తరణకు అడ్డుకట్ట వేయాలని సంకల్పించారు. ఈ క్రమంలో ఒకే వరుసలో ఒకే రకమైన చెట్లను నాటడం మొదలు పెట్టారు. కానీ, అది అంతగా ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. దీంతో స్థానిక వాతావరణ, నేల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల చెట్లు, పొదలు, గడ్డి జాతులు, పెద్ద చెట్లను పెంచడం మొదలు పెట్టారు.

8 వేల కిలోమీటర్ల పొడవు, 15 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో దట్టంగా చెట్లను పెంచడం మొదలు పెట్టాలని, 2030 కల్లా ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిచేయాలన్నది టార్గెట్. ఈ ప్రాజెక్టు సక్సెస్ అయితే సుమారు 25 కోట్ల ఎకరాల నేల సారవంతమవుతుందని, ఈ అడవి 25 కోట్ల టన్నుల కార్బన్‌ను పీల్చేసి, వాతావరణాన్ని క్లీన్ చేస్తుందని, దాదాపు కోటిమందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. ఇంత భారీ ప్రాజెక్టు ఉద్దేశ్యం మంచిదే అయినా, దానికి నిధుల కొరత వేధిస్తోంది. సుమారు 20 దేశాలతోపాటు పలు సంస్థల సహకారంతో ప్రాజెక్టు ముందుకు సాగుతోంది.

ఇలాంటి పచ్చదనాన్ని పాదుకొల్పే ప్రయత్నాలు గతంలో చైనా కూడా మొదలు పెట్టింది. మన భారత్‌లోనూ థార్ ఎడారి విస్తరణను నియంత్రించడానికి, పచ్చదనాన్ని పెంచడానికి "గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ అరావళి" ప్రాజెక్టును 2023లో చేపట్టారు. ఇవి సక్సెస్ అయితే పచ్చదనం మరింతగా ప్రపంచమంతా పరుచుకునే అవకాశం ఉంది!

TAGGED:

GREEN WALL
GREAT WALL OF CHINA
INDIA
SAHARA DESERT
GREEN WALL OF AFRICA

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