పచ్చి టమాటాలతో కిర్రాక్​ "పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ - పిల్లలూ తింటారు!

-ఎప్పుడూ పండిన టమాటాలతోనే పచ్చడి చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా పచ్చివి ఉపయోగించి చేయండి, చాలా బాగుంటుంది!

Green Tomato Chutney Recipe
Green Tomato Chutney Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Green Tomato Chutney Recipe: ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే పచ్చళ్లలో టమాటా ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి ఈ పచ్చడి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది నిల్వ పచ్చడితో సహా బీరకాయ, కొత్తిమీర వంటివి వాడి అప్పటికప్పుడు రకారకాలుగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే టమాటా పచ్చడికి చాలా మంది పండిన టమాటాలు ఉపయోగిస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా పచ్చి టమాటాలతో కూడా ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడి అన్ని టిఫెన్స్​తో పాటు అన్నంలోకి పర్ఫెక్ట్​గా సూట్​ అవుతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పచ్చి టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి

Green Tomato Chutney
పచ్చి టమాటాలు

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చి టమాటాలు - 15
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Green Tomato Chutney
పచ్చి టమాటాలు

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
Green Tomato Chutney
పచ్చిమిర్చి

తయారీ విధానం:

  • పచ్చి టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు దోరగా వేగినాక అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి చక్కగా ఫ్రై అయినాక కట్​ చేసిన టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
Green Tomato Chutney
శనగపప్పు
  • టమాటా ముక్కలు అంతా కలిసినాక చింతపండు వేసి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • టమాటా ముక్కలు కలర్​ మారి మెత్తగా ఉడికినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించి చల్లార్చిన టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్​లా చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Green Tomato Chutney
పోపు
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీట్​ అయినాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక ఇంగువ, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిలో వేసి కలుపుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పచ్చి టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Green Tomato Chutney
పచ్చి టమాటా పచ్చడి

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడికి అచ్చం పచ్చి టమాటాలను మాత్రమే వాడాలి. దోరగా ఉన్నవి అవసరం లేదు.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
  • శనగపప్పు, మినప్పప్పు వంటివి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేగితేనే పచ్చడి రుచికరంగా ఉంటుంది. అలాగని మాడిపోతే చట్నీ రుచీ మారుతుంది.

