"నో ట్రాఫిక్, నో పొల్యూషన్" - AI టెక్నాలజీతో "స్మార్ట్ సిటీలు"!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న నయా "స్మార్ట్ సిటీలు" - భవిష్యత్తు నగర జీవనం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవడం మీ వంతు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 4:35 PM IST
Green Technology in Smart Cities : ఉరుకుల పరుగుల జీవితం, గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో నిరీక్షణ, పెరుగుతున్న కాలుష్యం, కాంక్రీట్ అరణ్యాలుగా మారుతున్న నగరాలు, రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న జనాభా ఇవన్నీ నేటి నగర జీవనంలో ప్రధాన సవాళ్లుగా మారుతున్నాయి. మరి, భవిష్యత్తు నగరాలూ ఇలానే ఉంటాయా అంటే కాదంటోంది ఆధునిక సాంకేతికత. కృత్రిమ మేధ, బిగ్ డేటా, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, స్మార్ట్ సెన్సార్లు, డ్రైవర్ రహిత వాహనాలు, హరిత సాంకేతికతలను సమన్వయం చేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్తతరం స్మార్ట్ సిటీలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ప్రతి నగర సేవను మరింత సమర్థంగా మార్చే దిశగా టెక్నాలజీ అడుగులు వేస్తోంది. కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తూ ప్రకృతికి పెద్దపీట వేసే జీవనవిధానం. ఇదే రేపటి స్మార్ట్ సిటీ కాన్సెప్ట్. మరి, భవిష్యత్తులో నగర జీవనం ఎలా ఉండబోతోందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి డిజిటల్ యుగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త నగరాల నిర్మాణం మీద దృష్టి సారిస్తున్నారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), హరిత టెక్నాలజీలతో మేళవించిన స్మార్ట్ సిటీలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. మన ఇళ్లు ఒకప్పటితో పోలిస్తే క్రమంగా స్మార్ట్ శోభను సంతరించుకుంటున్నాయి. స్మార్ట్ స్పీకర్లు, బల్బులు, స్మార్ట్ థర్మోస్టార్ట్లు వంటి ఎన్నో రకాల ఇంటెలిజెంట్ సాధనాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇలాంటి పరిజ్ఞానాలు ఇప్పుడు ఇంటిని దాటి, నగర సేవలకు కూడా యూజ్ అవుతున్నాయి. వీటిని గరిష్ఠంగా వాడుకొని సమర్థతను పెంచుకోవడమే "స్మార్ట్ సిటీ"ల ప్రత్యేకత అని చెబుతున్నారు నిర్మాణరంగ నిపుణులు. జనాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పరస్పరం మరింతగా అనుసంధానమయ్యే పరిస్థితిని సృష్టించడం వీటి ముఖ్య ఉద్దేశమని చెబుతున్నారు. కృత్రిమ మేధ, బిగ్ డేటా, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్(ఐవోటీ), అటనమస్ వాహనాల వంటివన్నీ ఇందులో భాగాలే అంటున్నారు. వీటన్నింటిని కూడా సరైన పద్ధతిలో కలగలిపే స్మార్ట్ సిటీలతో ప్రపంచ తీరుతెన్నులే మారిపోతాయంటున్నారు.
స్మార్ట్ సిటీలతో ఎన్నెన్నో లాభాలు :
ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉండదు : ప్రజారవాణా మార్గాలను అప్పటికప్పుడు అవసరాలకు తగ్గట్టు సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ లైట్ వ్యవస్థలతో రద్దీని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. AI టెక్నాలజీ ఆధారిత "స్మార్ట్ సిటీ బ్రెయిన్"తో చైనాలోని హంగ్ఝౌ నగరంలో ట్రాఫిక్ జామ్లు 15% తగ్గాయి.
వనరుల సద్వినియోగం : పౌర సేవల్లో వనరులను సమర్థంగా వినియోగించుకోవడానికి స్మార్ట్ సిటీ పరిజ్ఞానం చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. స్పెయిన్కు చెందిన 'మొబైల్, బ్రాడ్బ్యాండ్ కంపెనీ టెలిఫోనికా' దీనికి ఒక ఉదాహరణ. ఇది స్మార్ట్ సిటీ పరిజ్ఞానంలో భాగంగా చెత్త కుండీలకు సెన్సర్లను అమరుస్తోంది. అవి ఎప్పటికప్పుడు చెత్త ఎంత వరకు నిండిందో తెలియజేస్తాయి. ఇలా పూర్తిగా నిండిన తర్వాతే చెత్త సేకరణ బృందాలు రావటానికి తోడ్పడతాయి. దాంతో టైమ్ వృథా కావటం తగ్గుతుంది.
"స్మార్ట్ సిటీస్ విషయానికొస్తే ఫస్ట్ ఇండియాలో వస్తుంది గుజరాత్లోని 'గిఫ్ట్ సిటీ'. ఇక్కడ మీరు చూస్తే సర్వీసెస్ అన్నీ కింది నుంచే వెళ్తాయి. టన్నెల్ ద్వారా పెద్ద పెద్ద లైన్లు ఉంటాయి. వాటర్ సప్లై, విద్యుత్ తీగలు, గ్యాస్ లైన్లు అన్నీ ఈ టన్నెల్ ద్వారానే వెళ్తాయి. ఆటోమేటెడ్ వ్యర్థాల సేకరణ ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇంటి బయట పెట్టుకునే సీసీ టీవీలు, కామన్ ఏరియా, ఆఫీసుల్లో ఉన్న సీసీ టీవీలన్నీ సెంట్రలైజ్డ్గా ఒక లొకేషన్కు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. దాని వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఏది ఏమైనా ఈజీగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ అన్నది ఎప్పుడు ఏ టైమ్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఫ్రీగా అనాలసిస్ అవుతుంది. దానివల్ల మీ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్, టైమ్ తగ్గుతుంది. మొత్తంగా విద్యుత్ నుంచి ఇతర పనుల వరకు అన్నీ AI టెక్నాలజీ ఆధారంగానే జరుగుతాయి." - జి.నితీష్ రెడ్డి, క్రెడాయ్ హైదరాబాద్.
ఇంధన పొదుపు : స్మార్ట్ సిటీలలో నిరంతరం పర్యవేక్షించే పరిజ్ఞానాల మూలంగా ఇంధనం ఆదా అవుతుంది. ఉదాహరణకు ఆమ్స్టర్డామ్లో ఇళ్లకు అమర్చిన స్మార్ట్ ఎనర్జీ మీటర్లను గమనించండి. వీటి ప్రత్యేకత వచ్చేసి ఇంధనాన్ని తక్కువగా వాడుకునేవారికి ప్రోత్సాహకాలు లభించేలా చూడటం. అమెరికాలోని స్కెనెక్టడీ నగరంలో వీధి లైట్లను ఎల్ఈడీ పరిజ్ఞానాలతో ఆధునికీకరిస్తున్నారు. ఈ లైట్లు అనేవి అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి కాంతిని పెంచుతాయి లేదా తగ్గిస్తాయి.
స్మార్ట్ సెన్సర్లతో వాటర్, కరెంట్ను సేవ్ చేయడానికీ వీలు అవుతుంది. ఇవి పైపుల్లో లీకేజీలను వేగంగా గుర్తిస్తాయి. దాంతో తక్కువ టైమ్లోనే వాటిని సరిచేసి, నష్టాన్ని అడ్డుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. స్మార్ట్ విద్యుత్ గ్రిడ్ల ద్వారా సరఫరా, వినియోగదారుల మధ్య రెండు వైపులా కమ్యూనికేషన్ సాగటం వల్ల కరెంట్ వాడకం మెరుగవుతుందని చెబుతున్నారు. అంతరాయాలను వెంటనే కనిపెట్టవచ్చు. కేప్టౌన్లో ఇప్పటికే నీటి కొరతను ఎదుర్కోవడానికి స్మార్ట్ మీటర్ పరిజ్ఞానం వాడుతున్నారు. ఈ మీటర్లు నీటి వినియోగాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ, ఆ సమాచారాన్ని వారి అకౌంట్లకు సెండ్ చేస్తాయి. దాంతో 40-60 శాతం వరకు నీటి వాడకం తగ్గింది.
భద్రత పెంపు : వై-ఫై, సీసీటీవీ కెమెరాలు, ఐవోటీ పరిజ్ఞానాలు, ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ వంటి వాటిని అనుసంధానం చేయటం ద్వారా భద్రత మెరుగుపడుతుంది. ఏదైనా ఘటన జరిగితే వెంటనే స్పందించడానికి భద్రతా దళాలకు వీలు అవుతుంది.
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పౌర భాగస్వామ్యం మెరుగు : "స్మార్ట్ సిటీ పరిజ్ఞానం" వల్ల స్థానిక అంశాలను యాప్ల ద్వారా అధికారులకు మరింత చురుగ్గా తెలియజేయవచ్చు. కమ్యూనిటీ నెట్వర్కింగ్ వేదికల ద్వారా ఇరుగుపొరుగువారు అనుసంధానమై, వనరులను షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు బాల్కనీల్లో ఏర్పాటు చేసుకునే 'స్మార్ట్ సిటీ కిట్'ల ద్వారా వాతావరణం, వాయు కాలుష్యం వంటి వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ను కచ్చితంగా సేకరించి, ఆఫీసర్స్కు పంపొచ్చు. దీన్ని ఆన్లైన్ వేదికల ద్వారా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా క్రౌడ్సోర్స్ డేటా మ్యాప్ రూపొందించుకోవచ్చు. స్మార్ట్ పార్కింగ్, సమర్థ రవాణా వ్యవస్థలు, పబ్లిక్ వైఫై, డిజిటలైజ్డ్ పాలన వంటి వాటి ద్వారా పలు అంశాల్లో ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. అలాగే, ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి. డేటా, నగర మౌలిక వసతులపై పాలనా యంత్రాంగానికి మంచి పట్టు లభించటం వల్ల అవినీతిని తగ్గించొచ్చు.
అబ్బురపరిచే ఏఐ సిటీ!
ఈజిప్టు ప్రభుత్వం తమ రాజధాని కైరో దగ్గరలో ఓ సరికొత్త నగర నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇది సాదాసీదా సిటీ కాదు. సంపూర్ణ కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత కాగ్నిటివ్ సిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. స్మార్ట్ నగరాల రూపకల్పనలో ఇదో గొప్ప ముందడుగు కానుంది. దీనికి ‘"ద స్పైన్" అని పేరు పెట్టారు. సమీకృత ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ ద్వారా సర్వీసులు, నగరంలో ప్రాంతాలను నేరుగా అనుసంధానిస్తారు. ఇందులో సంప్రదాయ కార్లకు అనుమతి ఉండదు. పాదచారులకే పెద్ద పీట వేస్తారు. అంతా అండర్గ్రౌండ్లోని రవాణా నెట్వర్క్ ద్వారా ప్రయాణిస్తారు. అన్నీ డ్రైవర్ రహిత వెహికల్స్ ఉంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు ఆటోమేటెడ్ పద్ధతిలో వాటిని చేరుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది.
వోవెన్ సిటీ ప్రయోగం :
స్మార్ట్ నగరాల సాకారం దిశగా ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ "టయోటా" జపాన్లో సంపూర్ణ స్మార్ట్ సిటీని తీర్చిదిద్దుతోంది. దాని పేరు వచ్చేసి 'వోవెన్ సిటీ'. ఇది పూర్తి స్వయంప్రతిపత్తి సిటీ. అలాగే, ఈ నగరం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ప్రోగ్రామబుల్ సిటీ కూడా! ప్రజలు ప్రకృతితో అత్యుత్తమంగా కలిసి జీవించేలా దీన్ని డిజైన్ చేశారు. ఇక్కడ రియల్టైమ్ డేటా, ఎంబడెడ్ సెన్సర్ల ద్వారా ప్రజలు, భవనాలు, వాహనాల మధ్య ఎప్పటికప్పుడు కమ్యూనికేషన్ సాగుతుంది.
ఇందులో పాదచారులకు, వ్యక్తిగత వాహనాలకు, స్వయంచోదక వాహనాలకు విడివిడిగా మూడు రోడ్లుంటాయి. పాదచారుల రోడ్లు పార్కుల మాదిరిగా ఉండటం గమనార్హం. హానికారక వాయువులను విడుదల చేయని స్వయం చోదక వాహనాలనే ఇక్కడ అనుమతిస్తారు. సరకు రవాణాకు నేలమాళిగలో రోడ్లు ఉంటాయి. ఈ నగరంలో సౌరశక్తి, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయెల్ సెల్స్, జియోథర్మల్ శక్తి వంటి శుద్ధ ఇంధనాల ద్వారా విద్యుదుత్పత్తి జరుగుతుంది. ఇన్-హోమ్ రోబోటిక్స్, ఏఐ వ్యవస్థలు రోజువారీ పనుల్లో సాయం చేస్తాయి. సెన్సర్ ఆధారిత కృత్రిమ మేధ ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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