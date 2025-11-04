ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చే టేస్టీ "గ్రీన్ పోహా" - మంచి రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!

ETV Bharat / offbeat

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Green Poha Recipe : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా డైలీ డైట్​లో అటుకులను భాగం చేసుకుంటున్నారు. నిజానికి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండి, తక్కువ క్యాలరీలు, కొవ్వులుండే ఇవి తినడం హెల్త్​కు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ అటుకులతో పోహా ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, పిల్లలతో పాటు కొంతమంది పెద్దలూ పోహాను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికి ఓసారి ఇలా "గ్రీన్ మసాలా పోహా" చేసి పెట్టండి. దీన్నే "హరియాలీ పోహా" అని కూడా అంటారు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ పోహాను వద్దన్నవాళ్లే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ తిని బోరింగ్​గా అనిపించిన వాళ్లకు ఇది సూపర్​ ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పోహా రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Green Poha Recipe
అటుకులు (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మందంగా ఉండే అటుకులు - ఒకటిన్నర కప్పు
  • ఉడికించిన పచ్చిబఠాణీ - అరకప్పు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అరకప్పు
  • జీలకర్ర - అరచెంచా
  • ఆవాలు - అరచెంచా
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
  • పల్లీలు - పావుకప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పావుకప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - రెండు టేబుల్‌స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - అరకప్పు
  • పుదీనా ఆకులు - పావుకప్పు
  • అల్లం - చిన్నముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు

Green Poha Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ హెల్దీ టిఫెన్ కోసం ముందుగా పచ్చిబఠాణీని ఉడికించుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనాను ముందుగానే సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక గిన్నెలో మందపాటి అటుకులను తీసుకుని నీళ్లు పోసి బాగా కడిగి, ఆపై నీటిని పిండేసి విడిగా పెట్టుకోవాలి.
Green Poha Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కొత్తిమీర మసాలా పేస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు, అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, నిమ్మరసం వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం గ్రీన్ పోహా తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, జీడిపప్పు పలుకులు, పల్లీలు, కరివేపాకు వేసి అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు జత చేసి అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.

Green Poha Recipe
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగి ఎర్రగా అవుతున్నప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర మసాలా పేస్టు, ఉడికించి పెట్టుకున్న పచ్చిబఠాణీ, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కొత్తిమీర పేస్ట్​ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న అటుకుల్ని వేసి వాటికి మసాలా పట్టేవరకూ కలుపుతూ కాసేపు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కొత్తిమీర ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "హరియాలీ పోహా(గ్రీన్ పోహా)" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
Green Poha Recipe
జీడిపప్పులు (Getty Images)

