అద్దిరిపోయే "గ్రీన్ పనీర్ కర్రీ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అల్టిమేట్!
- ఆకుకూరల కాంబోలో ఘుమఘుమలాడే పనీర్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : November 25, 2025 at 2:11 PM IST
Green Paneer Curry Recipe : పనీర్తో వంటలంటే ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చేస్తాయి. రోటీ నుంచి బిర్యానీ వరకు దేనిలోకైనా సరే పనీర్ కర్రీ కాంబినేషన్గా ఉందంటే ఆ మజానే వేరు! ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పనీర్తో మసాలా కర్రీ, పాలక్ పనీర్, షాహీ పనీర్ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేసి ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే, మీ అందరి కోసం రెగ్యులర్గా చేసుకునేవి కాకుండా ఒక కొత్తరకం పనీర్ కర్రీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గ్రీన్ పనీర్ కర్రీ".
ఆకుకూరల కాంబోలో రెడీ అయ్యే దీన్నే 'హరియాలీ పనీర్' అని కూడా అంటారు. ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి అన్నం, రోటీ, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పనీర్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ ముక్కలు - ఒక పెద్ద కప్పు
- పాలకూర - ఒక కట్ట
- పుదీనా - ఒక కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- జీడిపప్పు పలుకులు - ఐదు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక పెద్ద కప్పు
- టమాటా తరుగు - అర కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు - ఒక చెంచా
- పసుపు - పావు చెంచా
- కారం - ఒక చెంచా
- ధనియాలపొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- గరంమసాలా - అర చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - పావు కప్పు
- నెయ్యి - ఒక టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పావు కప్పు పాలు తీసుకుని అందులో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు పాలకూర, పుదీనా, కొత్తిమీరను శుభ్రంగా కడిగి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై, అందులో పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా వేసుకుని, పావుకప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మరో మిక్సీ జార్లో నానబెట్టుకున్న జీడిపప్పులను పాలతో సహా వేసుకుని పేస్టు చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన తాజా పనీర్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసుకుని సిద్ధం ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మిగిలిన జీలకర్ర, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ బాగా వేగిన తర్వాత టమాటా తరుగు జత చేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం అందులో పసుపు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి అన్నింటినీ ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర పేస్టునూ జత చేసి పావుకప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పేస్టు,
- ఇది ఉడుకుతున్నప్పుడు జీడిపప్పు పేస్టు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న తాజా పనీర్ముక్కలు, నెయ్యి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కూర దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- కూర దగ్గరకు అయ్యి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "గ్రీన్ పనీర్ కర్రీ లేదా హరియాలీ పనీర్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
