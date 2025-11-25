అద్దిరిపోయే "గ్రీన్ పనీర్ కర్రీ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అల్టిమేట్!

ETV Bharat / offbeat

Green Paneer Curry Recipe : పనీర్​తో వంటలంటే ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చేస్తాయి. రోటీ నుంచి బిర్యానీ వరకు దేనిలోకైనా సరే పనీర్ కర్రీ కాంబినేషన్​గా ఉందంటే ఆ మజానే వేరు! ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పనీర్​తో మసాలా కర్రీ, పాలక్ పనీర్, షాహీ పనీర్ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేసి ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే, మీ అందరి కోసం రెగ్యులర్​గా చేసుకునేవి కాకుండా ఒక కొత్తరకం పనీర్ కర్రీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గ్రీన్ పనీర్ కర్రీ".

ఆకుకూరల కాంబోలో రెడీ అయ్యే దీన్నే 'హరియాలీ పనీర్' అని కూడా అంటారు. ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి అన్నం, రోటీ, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పనీర్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Green Paneer Curry Recipe
పనీర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పనీర్ ముక్కలు - ఒక పెద్ద కప్పు
  • పాలకూర - ఒక కట్ట
  • పుదీనా - ఒక కట్ట
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • జీడిపప్పు పలుకులు - ఐదు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక పెద్ద కప్పు
  • టమాటా తరుగు - అర కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు - ఒక చెంచా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • కారం - ఒక చెంచా
  • ధనియాలపొడి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • గరంమసాలా - అర చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - ఒక టేబుల్​స్పూన్

Green Paneer Curry Recipe
పాలకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పావు కప్పు పాలు తీసుకుని అందులో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు పాలకూర, పుదీనా, కొత్తిమీరను శుభ్రంగా కడిగి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై, అందులో పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా వేసుకుని, పావుకప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మరో మిక్సీ జార్​లో నానబెట్టుకున్న జీడిపప్పులను పాలతో సహా వేసుకుని పేస్టు చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన తాజా పనీర్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసుకుని సిద్ధం ఉంచుకోవాలి.
Green Paneer Curry Recipe
పుదీనా (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మిగిలిన జీలకర్ర, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ బాగా వేగిన తర్వాత టమాటా తరుగు జత చేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులో పసుపు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి అన్నింటినీ ఒకసారి బాగా కలపాలి.

Green Paneer Curry Recipe
జీడిపప్పు పలుకులు (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర పేస్టునూ జత చేసి పావుకప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పేస్టు,
  • ఇది ఉడుకుతున్నప్పుడు జీడిపప్పు పేస్టు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న తాజా పనీర్‌ముక్కలు, నెయ్యి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కూర దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • కూర దగ్గరకు అయ్యి లైట్​గా ఆయిల్​ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "గ్రీన్ పనీర్ కర్రీ లేదా హరియాలీ పనీర్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
Green Paneer Curry Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

