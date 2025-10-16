దీపావళికి పాలకూర "మురుకులు" - నూనె పీల్చకుండానే Extra Crispy!
- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ స్నాక్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : October 16, 2025 at 4:54 PM IST
Crispy Murukulu with Palakura: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకుకూరల్లో పాలకూర ఒకటి. ఇందులోని పోషకాలు చాలా బెనిఫిట్స్ అందిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పాలకూరతో కూర, పచ్చడి, పకోడీ వంటి రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా పాలకూరతో ఈసారి వెరైటీగా మురుకులు చేసుకోండి. గ్రీన్ కలర్లో ఉండి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అంతేకాకుండా పాలకూర అంటే ఇష్టం లేనివారికి ఈ పద్ధతిలో చేసిపెడితే ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఎలాగో మరో రెండు రోజుల్లో దీపావళి పండగ రాబోతుంది. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలకు, పెద్దలకు నచ్చేలా ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా పాలకూర మురుకులు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర కట్ట - 1(పెద్దది)
- పచ్చిమిర్చి - 5
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వాము - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచి సరిపడా
- కరిగించిన నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి నీరు పోయేవరకు జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో రెండు కప్పుల వాటర్ పోసి మరిగించాలి.
- నీరు మరుగుతున్నప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్న పాలకూరను వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అనంతరం ఉడికించిన పాలకూరను నీటి నుంచి సెపరేట్ చేసి చల్లారేవరకు పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన పాలకూర, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, నువ్వులు, వాము, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కరిగించిన నెయ్యి వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నెయ్యి పిండి మొత్తానికి పట్టిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన పాలకూర పేస్ట్ను వేసి మెత్తని ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు జంతికల గొట్టంలో స్టార్ షేప్(బిళ్ల)ను సెట్ చేసుకుని లోపల కాస్త నూనె రాసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని తగినంత పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన పిండి తడి ఆరిపోకుండా దానిపై క్లాత్ లేదా మూతపెట్టుకోవాలి.
- కాటన్ క్లాత్ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు జంతికల గొట్టం సాయంతో పిండిని మురుకల షేప్లో క్లాత్ మీద వత్తుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ప్రిపేర్ చేసుకున్న మురుకులను నిధానంగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేస్తూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఆయిల్లో నురగలు తగ్గి మురుకులు మంచిగా కాలాయనుకున్నాక చిల్లుల గిన్నె లేదా స్టెయినర్లో కాసేపు ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు నూనె బయటకు వెళ్లిపోతుంది.
- ఆ తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే జంతికలుగా క్లాత్ మీదకు వత్తి నూనెలో వేసి వేయించాలి.
- ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పాలకూరతో గుల్లగా, కరకరలాడే "జంతికలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
చిట్కాలు:
- వేడి వేడి నెయ్యి పోసుకోవడం వల్ల మురుకులు గుల్లగా వస్తాయి.
- పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవడం చాలా అవసరం. పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా కలపాలి. అప్పుడే జంతికలు నూనె పీల్చకుండా గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
- పిండిని జంతికల షేప్లో క్లాత్ మీద వత్తి నూనెలో వేసుకోవడం ఎక్కువ పని అని భావిస్తే డైరెక్ట్గా కాగుతున్న నూనెలోనే వత్తుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్త వహించడం అవసరం.
