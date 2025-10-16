ETV Bharat / offbeat

దీపావళికి పాలకూర "మురుకులు" - నూనె పీల్చకుండానే Extra Crispy!

- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ స్నాక్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Crispy Murukulu with Palakura
Crispy Murukulu with Palakura (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Crispy Murukulu with Palakura: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకుకూరల్లో పాలకూర ఒకటి. ఇందులోని పోషకాలు చాలా బెనిఫిట్స్​ అందిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పాలకూరతో కూర, పచ్చడి, పకోడీ వంటి రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా పాలకూరతో ఈసారి వెరైటీగా మురుకులు చేసుకోండి. గ్రీన్​ కలర్​లో ఉండి సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అంతేకాకుండా పాలకూర అంటే ఇష్టం లేనివారికి ఈ పద్ధతిలో చేసిపెడితే ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఎలాగో మరో రెండు రోజుల్లో దీపావళి పండగ రాబోతుంది. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలకు, పెద్దలకు నచ్చేలా ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా పాలకూర మురుకులు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Murukulu with Palakura
పాలకూర మురుకులు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర కట్ట - 1(పెద్దది)
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వాము - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచి సరిపడా
  • కరిగించిన నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Murukulu with Palakura
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి నీరు పోయేవరకు జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో రెండు కప్పుల వాటర్​ పోసి మరిగించాలి.
  • నీరు మరుగుతున్నప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్న పాలకూరను వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ఉడికించిన పాలకూరను నీటి నుంచి సెపరేట్​ చేసి చల్లారేవరకు పక్కన పెట్టాలి.
Murukulu with Palakura
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన పాలకూర, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, నువ్వులు, వాము, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కరిగించిన నెయ్యి వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి పిండి మొత్తానికి పట్టిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన పాలకూర పేస్ట్​ను వేసి మెత్తని ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్​ చేసుకోవాలి.
Murukulu with Palakura
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఈలోపు జంతికల గొట్టంలో స్టార్​ షేప్​​(బిళ్ల)ను సెట్ చేసుకుని లోపల కాస్త నూనె రాసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని తగినంత పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన పిండి తడి ఆరిపోకుండా దానిపై క్లాత్ లేదా మూతపెట్టుకోవాలి.
  • కాటన్​ క్లాత్​ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు జంతికల గొట్టం సాయంతో పిండిని మురుకల షేప్​లో క్లాత్​ మీద వత్తుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న మురుకులను నిధానంగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
Murukulu with Palakura
పాలకూర (Getty Images)
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేస్తూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఆయిల్​లో నురగలు తగ్గి మురుకులు మంచిగా కాలాయనుకున్నాక చిల్లుల గిన్నె లేదా స్టెయినర్​లో కాసేపు ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు నూనె బయటకు వెళ్లిపోతుంది.
  • ఆ తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే జంతికలుగా క్లాత్​ మీదకు వత్తి నూనెలో వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పాలకూరతో గుల్లగా, కరకరలాడే "జంతికలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
Murukulu with Palakura
జీలకర్ర (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • వేడి వేడి నెయ్యి పోసుకోవడం వల్ల మురుకులు గుల్లగా వస్తాయి.
  • పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవడం చాలా అవసరం. పిండిని సెమీ సాఫ్ట్​గా కలపాలి. అప్పుడే జంతికలు నూనె పీల్చకుండా గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
  • పిండిని జంతికల షేప్​లో క్లాత్​ మీద వత్తి నూనెలో వేసుకోవడం ఎక్కువ పని అని భావిస్తే డైరెక్ట్​గా కాగుతున్న నూనెలోనే వత్తుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్త వహించడం అవసరం.

ETV Bharat Logo

