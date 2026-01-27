కమ్మని "హర్యాలీ ప్రాన్స్ కర్రీ" - నీచు వాసన ఉండదు, రుచి అద్దిరిపోతుంది!
రొయ్యలతో ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 3:58 PM IST
Hariyali Prawns Masala Curry : రొయ్యలతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కాస్త భిన్నంగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అందుకే ఈరోజు హర్యాలీ ప్రాన్స్ కర్రీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ పక్కా కొలతలతో ట్రై చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కూర వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర - 1
- రొయ్యలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 7
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- అల్లం ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- జీలక్రర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
- కసూరిమెంతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కట్ట పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి తరిగి ఉంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో తరిగి ఉంచిన పాలకూర, సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పాలకూరను చల్లటి నీళ్లలో వేసి చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత దీనిని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేయాలి.
- ఇదే మిక్సీజార్లో కొద్దిగా పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర, ఏడు పచ్చిమిర్చి వేయాలి. అలాగే 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, ముప్పావు కప్పు పెరుగు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 8 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు కిలో రొయ్యలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం ఉప్పు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత రొయ్యలను ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ గరమసాలా వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసిన పాలకూర పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆయిల్ పైకి తేలిన అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన పుదీనా పేస్ట్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అలాగే పావు కప్పు నీరు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలు వేసి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత చివరన ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే హర్యాలీ ప్రాన్స్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
