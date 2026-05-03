వంట గ్యాస్ కష్టాలకు చెక్? - నీళ్లతో నడిచే స్టవ్ వచ్చేసిందిగా!
గ్లాసు నీళ్లతో వంట - అందుబాటులోకి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ స్టవ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 4:29 PM IST
Hydrogen Gas Stove : సాధారణంగా వంట చేయాలంటే గ్యాస్ తప్పనిసరి. లేదంటే ఇండక్షన్ స్టవ్ అయినా ఉండాలి. ఈ రెండు లేకపోతే కనీసం కట్టలపొయ్యి ఉన్నా సరిపోతుంది. కానీ ఇవేమి లేకుండానే నీటితో వంట చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? అరే ఇదేదో మ్యాజిక్లా అనిపిస్తోంది కదా! కానీ ఇక్కడ మ్యాజిక్లూ, మంత్రాలూ ఏమీ లేవండి. ఇదంతా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ స్టవ్ టెక్నాలజీ మహిమ! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?
ఆక్వాఫ్లేమ్ లేదా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ స్టవ్లు చూసేందుకు మనం రోజూ వాడే సాధారణ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గ్యాస్ స్టవ్ల మాదిరిగానే ఉంటాయి. కానీ వీటికి బరువైన సిలిండర్లు అవసరం లేదు. బదులుగా చిన్న బాక్స్లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. ఈ బాక్సులోనే 100 ఎంఎల్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ లేదా ఆర్ఓ వాటర్ పోయాల్సి ఉంటుంది. ఇదే స్టవ్కి ప్రధాన ఇంధనం. దీనిలోని పీఈఎమ్ (ప్రోటాన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మెంబ్రేన్) టెక్నాలజీ ఆ నీళ్లని ఆక్సిజన్గానూ, హైడ్రోజన్గానూ అప్పటికప్పుడు విడగొడుతుంది. ఆ వెంటనే బర్నర్ వెలిగిస్తే హైడ్రోజన్ మంటగా మారుతుంది. ఆక్సిజన్ గాల్లోకి చేరుతుంది.
ఎల్పీజీ గ్యాస్ స్టవ్పైన వండినా, కట్టెలపొయ్యిమీద వంట చేసినా గాల్లోకి ఎంతోకొంత కార్బన్మోనాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది. ఇది మన ఆరోగ్యానికి హానికరం. కానీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ స్టవ్లు ఆ విధంగా కాకుండా ఆక్సిజన్ని విడుదల చేస్తాయి. దీంతో మనకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. అదేవిధంగా ఈ బర్నర్లపైన ఏ రకం పాత్రలనైనా వాడొచ్చు. ఇండక్షన్ స్టవ్లా ఏవో కొన్ని పాత్రలే ఉంచాలన్న నిబంధన లేదు. మరి మంట తీవ్రత ఎలా ఉంటుందో అని సందేహించాల్సిన పని లేదు. ఎల్పీజీ కంటే హైడ్రోజన్ ఫాస్ట్గా ఎక్కువ తీవ్రతతో మండుతుంది. కాబట్టి వంట పనిని మరింత త్వరగా పూర్తి చేయవచ్చు.
- అంతేకాక ఈ హైడ్రోజన్ స్టవ్లలో కొన్ని కరెంట్తో పనిచేస్తున్నాయి. మరికొన్నింటికి వీటి అవసరం కూడా లేదు. మరి ఎలక్ట్రిక్ అంటే ఇక ఇండక్షన్నే వాడుకోవచ్చు కదా? ఆ మాత్రం దానికి ఈ స్టవ్ ఎందుకూ? అని నిరాశ చెందాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఈ స్టవ్ ఆరు గంటల పాటు పనిచేసేందుకు ఒక యూనిట్ కరెంట్ మాత్రమే సరిపోతుందట.
- లేదంటే ఈ స్టవ్ను సోలార్ ప్యానెల్కి అనుసంధానం చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది. ఇలా చేస్తే ఆ మాత్రం కరెంట్ బిల్ కూడా రాదు. అలాగే ఈ హైడ్రోజన్ స్టవ్లు సాధారణ స్టవ్లతో పోలిస్తే 90 శాతం ఇంధనాన్ని ఆదా చేస్తున్నాయి. ఎల్పీజీ మాదిరిగా గ్యాస్ని నిల్వ చేసుకునే విధానం ఇందులో ఉండదు. కాబట్టి ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారమూ తక్కువేనని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇంటి అవసరాలకు తగినట్టుగా : ఐఐటీ బాంబే, నేషనల్ గ్రీన్హైడ్రోజన్ మిషన్తో కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ స్టవ్లను పెద్దపెద్ద హోటళ్లు, కమ్యూనిటీ కిచెన్లలో ఏర్పాటు చేసుకునేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. మహారాష్ట్ర సర్కార్ తమ రాష్ట్రంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా గ్రామాల్లో ఈ స్టవ్లని ఉపయోగించి విజయవంతమైంది. క్యాంటీన్లు, హోటళ్లలో ఉపయోగించే కమర్షియల్ రకాలతోపాటు ఇంట్లోనూ వాడుకునే విధంగా యాష్ హైడ్రోజన్, గ్రీన్వైజ్ వంటి స్టార్టప్ సంస్థలూ, బాష్ఇండియా వంటి ప్రముఖ సంస్థలూ వివిధ అవసరాలకు తగిన విధంగా వీటిని తయారు చేస్తున్నాయి. అంతేకాక ఇండియామార్ట్ వంటి సంస్థలు ఆన్లైన్ ద్వారా వీటిని విక్రయిస్తున్నాయి.
