నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "గ్రీన్ కోకోనట్ చట్నీ" - టిఫెన్ ఏదైనా టేస్ట్ మాత్రం అద్భుతం!

-రెగ్యులర్ చట్నీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - వెరైటీగా 'గ్రీన్ కోకోనట్ చట్నీ' ట్రై చేయండి!

Green Coconut Chutney Recipe
Green Coconut Chutney Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Green Coconut Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో రోజూ పల్లీ, కొబ్బరి చట్నీలే తినాలంటే బోరింగ్​గా ఉందా? రెగ్యులర్​వి కాకుండా కొత్తరకం చట్నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అలాంటి వారి కోసమే ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గ్రీన్ కోకోనట్ చట్నీ". పచ్చికొబ్బరి, కొత్తిమీర కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ చట్నీ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా ఏదీ చేసుకున్నా అందులోకి మంచి​ కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. ఎవరైనా దీన్ని తక్కువ పదార్థాలతో, చాలా తక్కువ టైమ్​లో సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని పర్ఫెక్ట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పెద్దలతో పాటు పిల్లలకు కూడా ఈ గ్రీన్ చట్నీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది! మరి, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Green Coconut Chutney
కొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - రెండు పిడికెళ్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

Green Coconut Chutney
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • రుచికరమైన ఈ ఇన్​స్టంట్ చట్నీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, రెండు పిడికెళ్ల పరిమాణంలో కొత్తిమీరను తీసుకుని కాడల భాగం కొద్దిగా కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చిన్న చిన్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పుట్నాల పప్పు, అల్లం, రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
Green Coconut Chutney
పుట్నాలపప్పు (Getty Images)
  • అలాగే, నాలుగు రెబ్బలంత చింతపండు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, కడిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • తర్వాత మూత తీసి తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. అనంతరం అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Green Coconut Chutney
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
Green Coconut Chutney
పోపుదినుసులు (ETV Bharat)
  • అందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మినప్పప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి కాస్త వేగాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని పోపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, అన్ని టిఫెన్స్​లోకి అద్భుతమైన రుచినిచ్చే కమ్మని "కొబ్బరి కొత్తిమీర చట్నీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పల్లీ, టమాటా, పుట్నాల చట్నీ వంటివి కాకుండా కాస్త వెరైటీగా ఈ కొబ్బరి కొత్తిమీర చట్నీని ట్రై చేయండి.
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు మార్నింగ్ టిఫెన్​ ఏదైనా కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!

GREEN CHUTNEY RECIPE
HEALTHY BREAKFAST CHUTNEY
IDLI DOSA CHUTNEY RECIPE
కొబ్బరి చట్నీ తయారీ విధానం
GREEN COCONUT CHUTNEY RECIPE

