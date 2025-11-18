నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "గ్రీన్ కోకోనట్ చట్నీ" - టిఫెన్ ఏదైనా టేస్ట్ మాత్రం అద్భుతం!
-రెగ్యులర్ చట్నీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - వెరైటీగా 'గ్రీన్ కోకోనట్ చట్నీ' ట్రై చేయండి!
Published : November 18, 2025 at 4:30 PM IST
Green Coconut Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో రోజూ పల్లీ, కొబ్బరి చట్నీలే తినాలంటే బోరింగ్గా ఉందా? రెగ్యులర్వి కాకుండా కొత్తరకం చట్నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అలాంటి వారి కోసమే ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గ్రీన్ కోకోనట్ చట్నీ". పచ్చికొబ్బరి, కొత్తిమీర కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ చట్నీ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా ఏదీ చేసుకున్నా అందులోకి మంచి కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. ఎవరైనా దీన్ని తక్కువ పదార్థాలతో, చాలా తక్కువ టైమ్లో సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని పర్ఫెక్ట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పెద్దలతో పాటు పిల్లలకు కూడా ఈ గ్రీన్ చట్నీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది! మరి, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
- పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - రెండు పిడికెళ్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
ఈ "స్నాక్" తయారీకి చుక్క నూనె అక్కర్లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ, టేస్ట్ అదుర్స్!
తయారీ విధానం :
- రుచికరమైన ఈ ఇన్స్టంట్ చట్నీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, రెండు పిడికెళ్ల పరిమాణంలో కొత్తిమీరను తీసుకుని కాడల భాగం కొద్దిగా కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చిన్న చిన్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పుట్నాల పప్పు, అల్లం, రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, నాలుగు రెబ్బలంత చింతపండు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కడిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- తర్వాత మూత తీసి తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. అనంతరం అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- అందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మినప్పప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అవి కాస్త వేగాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని పోపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, అన్ని టిఫెన్స్లోకి అద్భుతమైన రుచినిచ్చే కమ్మని "కొబ్బరి కొత్తిమీర చట్నీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పల్లీ, టమాటా, పుట్నాల చట్నీ వంటివి కాకుండా కాస్త వెరైటీగా ఈ కొబ్బరి కొత్తిమీర చట్నీని ట్రై చేయండి.
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు మార్నింగ్ టిఫెన్ ఏదైనా కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!
ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే "దోసకాయ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!