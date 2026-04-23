అద్దిరిపోయే "పచ్చి మిర్చీ ముద్ద పప్పు" - టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్!
- కాల్చిన పచ్చి మిర్చితో అద్భుతమైన రుచి - తప్పకుండా ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే
Published : April 23, 2026 at 10:00 AM IST
Pachi mirchi mudda pappu : తెలుగువారు ముద్ద పప్పును ఎంత ఇష్టంగా తింటారో తెలిసిందే. చాలా ఇళ్లలో తప్పకుండా ఒక పూట కచ్చితంగా పప్పు వంటకం ఉంటుంది. అయితే సాధారణంగా అందరూ చేసుకునేవి టమాటా పప్పు, ఆకుకూర పప్పు వగైరా ఉంటాయి. కానీ, వాటికి బదులుగా ఓ సూపర్ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే "పచ్చిమిర్చి ముద్దపప్పు".
ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, పచ్చిమిర్చిని నేరుగా పప్పులో వేసి ఉడికించకుండా, మంట మీద కాల్చి ఆ ఘుమఘుమలను పప్పులో యాడ్ చేస్తారు. పూర్వకాలంలో ఇలా చేసేవారు. మిర్చిని కాల్చి, తర్వాత రోకలితో దంచి చేసే ఈ వంటకాన్ని ప్రిపేర్ చేసేవారు. ఇప్పుడు మనం కూడా మన మోడ్రన్ కిచెన్లో అదే ఫ్లేవర్తో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. వెన్నపూస, నెయ్యి కలయికతో, కాల్చిన మిర్చి ఇచ్చే స్మోకీ ఫ్లేవర్ అమృతప్రాయంగా ఉంటుందంటే నమ్మాల్సిందే. ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే, తప్పకుండా మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పచ్చి మిర్చి పప్పును టేస్ట్ చేస్తారు! మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- కంది పప్పు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 8 నుండి 10
- వెన్నపూస - 1 పెద్ద చెంచా
- వెల్లుల్లి - 6 రెబ్బలు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - ఐదారు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పసుపు - అరస్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- కందిపప్పును శుభ్రంగా కడిగి, చిటికెడు పసుపు వేసి కుక్కర్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. పప్పు ఉడికిన తర్వాత నీళ్లు వంపేసి మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చికి చిన్న గాట్లు పెట్టి, స్టౌ మీద జాలీ పెట్టి అన్ని వైపులా మంట తగిలేలా కాల్చాలి. పచ్చిమిర్చి పైన తోలు కాస్త నల్లగా అయ్యే వరకు కాల్చితేనే ఆ ప్రత్యేకమైన రుచి వస్తుంది.
- కాల్చిన మిర్చిని, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, ఉప్పు మరియు నానబెట్టిన చింతపండుతో కలిపి రోట్లో లేదా మిక్సీలో కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- మెదిపిన ముద్దపప్పులో వెన్నపూస వేసి బాగా కలపాలి. వెన్న పప్పు వేడికి కరిగి పప్పుకు మంచి కమ్మదనాన్ని ఇస్తుంది.
- బాండీలో నెయ్యి వేసి వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేయాలి. అందులోనే మనం సిద్ధం చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్టును వేసి వేయించాలి.
- ఇప్పుడు మెదుపుకున్న పప్పును కూడా వేసి, రుచి చూసి అవసరమైతే మరికొంత ఉప్పు వేసి ఒక ఉడుకు రానిచ్చి దించేయాలి.
- చివరగా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని పైన మరికొంత నెయ్యి వేసి వేడివేడి అన్నంతో వడ్డిస్తే ఈ వంటకం "అద్దిరిపోతుంది"
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు. మీరు సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. తప్పకుండా ఓ సారి ట్రై చేయండి.
