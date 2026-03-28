సండే స్పెషల్ "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ" - హైదరాబాద్ స్టైల్లో కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : March 28, 2026 at 3:43 PM IST
Tasty and Spicy Green Chicken Fry: సండే అంటే నాన్వెజ్ లవర్స్కు ఫేవరెట్ డే. ఆ రోజున చికెన్, మటన్, ఫిష్ అంటూ రకరకాల రెసిపీలను వండుకుని తింటుంటారు. ఇక చికెన్ ఇష్టపడేవారు ఎన్నో రకాల వెరైటీలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే చికెన్తో ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ సండే నాడు హైదరాబాద్ స్టైల్ "గ్రీన్ చికెన్ ఫ్రై" చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా చేసుకునే చికెన్ రెసిపీలతో పోలిస్తే ఈ కర్రీ మరింత బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ కర్రీ అన్నం, పులావ్, బగారా, చపాతీ, పరోటాల్లోకి కిర్రాక్ ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని గ్రీన్ చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- అల్లం ముక్క - 2 ఇంచ్లు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- జీడిపప్పు - 10
- పెరుగు - 3 టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
కర్రీ కోసం:
- చికెన్ - అర కేజీ
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరిగించిన బటర్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెలోకి వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు పేస్ట్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, జీడిపప్పు, కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు, పెరుగు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, పసుపు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కలను పర్ఫెక్ట్గా కలిపినాక మూత పెట్టి సుమారు అరగంట సేపు మారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కరిగించిన బటర్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆ బటర్లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ విధంగా వేయించాక స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ను మగ్గనివ్వాలి.
- చికెన్ మంచిగా ఉడికి నీళ్లు పూర్తిగా ఇంకిపోయి కాస్త డ్రై అయ్యాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, హైదరాబాదీ స్టైల్లో నోరూరించే "గ్రీన్ చికెన్ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పైన చెప్పిన కొలతలు అరకేజీ చికెన్ కోసం. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో చికెన్ తీసుకుంటే అందుకు తగినట్లుగా తీసుకోవాలి.
- ఇందులో సెపరేట్గా కారం అంటూ వేయం కాబట్టి.. పచ్చిమిర్చినే మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలను ఉల్లిపాయల్లోకి వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకి పోయే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
