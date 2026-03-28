సండే స్పెషల్​ "గ్రీన్​ చికెన్​ కర్రీ" - హైదరాబాద్​ స్టైల్లో కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 3:43 PM IST

Tasty and Spicy Green Chicken Fry: సండే అంటే నాన్​వెజ్​ లవర్స్​కు ఫేవరెట్​ డే. ఆ రోజున చికెన్​, మటన్​, ఫిష్​ అంటూ రకరకాల రెసిపీలను వండుకుని తింటుంటారు. ఇక చికెన్​ ఇష్టపడేవారు ఎన్నో రకాల వెరైటీలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే చికెన్​తో ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ సండే నాడు హైదరాబాద్​ స్టైల్​ "గ్రీన్​ చికెన్​ ఫ్రై" చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే చికెన్​ రెసిపీలతో పోలిస్తే ఈ కర్రీ మరింత బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ కర్రీ అన్నం, పులావ్​, బగారా, చపాతీ, పరోటాల్లోకి కిర్రాక్​ ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని గ్రీన్​ చికెన్​ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మసాలా పేస్ట్​ కోసం :

  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • అల్లం ముక్క - 2 ఇంచ్​లు
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • జీడిపప్పు - 10
  • పెరుగు - 3 టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
కర్రీ కోసం:

  • చికెన్​ - అర కేజీ
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరిగించిన బటర్​ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెలోకి వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు పేస్ట్​ను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, జీడిపప్పు, కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు, పెరుగు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కడిగిన చికెన్​ ముక్కలు, గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, పసుపు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలను పర్ఫెక్ట్​గా కలిపినాక మూత పెట్టి సుమారు అరగంట సేపు మారినేట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కరిగించిన బటర్​ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆ బటర్​లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించాక స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​కి టర్న్ చేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్​ను మగ్గనివ్వాలి.
  • చికెన్ మంచిగా ఉడికి నీళ్లు పూర్తిగా ఇంకిపోయి కాస్త డ్రై అయ్యాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, హైదరాబాదీ స్టైల్​లో నోరూరించే "గ్రీన్ చికెన్ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • పైన చెప్పిన కొలతలు అరకేజీ చికెన్​ కోసం. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో చికెన్​ తీసుకుంటే అందుకు తగినట్లుగా తీసుకోవాలి.
  • ఇందులో సెపరేట్​గా కారం అంటూ వేయం కాబట్టి.. పచ్చిమిర్చినే మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలను ఉల్లిపాయల్లోకి వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకి పోయే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.

