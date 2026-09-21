రోళ్లపాడు 'అతిథి' తిరిగొచ్చింది! - ఏడాదికి ఒకే గుడ్డు పెడుతుంది!
ఆదోనిలో రెండు బట్టమేకపక్షుల సంచారం - అటవీ అధికారుల ప్రణాళికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 3:45 PM IST
Batta Meka Pakshi : ఆదోనిలో రెండు బట్టమేక పక్షులు కనిపించినట్లు పరిశోధకులు వెల్లడించారు. వీటి మనుగడ కోసం ప్రత్యేకంగా అభయారణ్యం సృష్టించి సంరక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరిగి కొన్నేళ్ల తర్వాత ఈ పక్షులు కనిపించి ఆశ్చర్యపరిచాయి. పక్షుల పునరాగమనం నేపథ్యంలో రోళ్లపాడు అభయారణ్యం కళకళలాడనుంది.
ప్రపంచంలో వేగంగా అంతరించిపోతున్న వాటిలో బట్టమేక పక్షి (గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్) జాతి కూడా ఉంది. మనదేశంలోనూ వీటి జాడ అంతంతమాత్రమే అయినప్పటికీ, రోళ్లపాడు ప్రాంతంలో గతంలో ఈ పక్షి కనపడటంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అభయారణ్యంగా ప్రకటించింది. వీటి సంతతి అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకున్నా 2020 ఆగస్టు నుంచి బట్టమేక పక్షుల జాడ కానరాలేదు. తిరిగి గత ఆగస్టులో ఆదోని పరిసర ప్రాంతాల్లో రెండు బట్టమేక పక్షులు సంచరిస్తున్నట్లు అటవీ అధికారులకు సమాచారం అందింది. దీంతో పక్షి ప్రేమికుడు, బర్డ్స్ వాచర్ అయినటువంటి గఫూర్ అక్కడికెళ్లి వాటిని పరిశీలించి బట్టమేక పక్షులుగా నిర్ధారించారు. ఈ నేపథ్యంలో రోళ్లపాడు అభయారణ్యానికి పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చేందుకు అటవీ శాఖ ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించి బట్టమేక పక్షుల సంతతి పునరుద్ధరణకు చర్యలు చేపట్టింది.
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అనువైన కేంద్రం
రోళ్లపాడు అభయారణ్యంలోని భూములు, వాతావరణం ఆఫ్రికన్ సవన్నా ప్రాంతాలను పోలి ఉంటుంది. అందుకే నందికొట్కూరు అటవీ డివిజన్ను బట్టమేక పక్షులకు అనువైన కేంద్రంగా 1979లో బాంబే రీసెర్చి ప్రతినిధులు గుర్తించడంతో 1988లో సుమారు 9.37 చ.కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అభయారణ్యం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో 2020 సంవత్సరంలో బట్టమేక పక్షి వచ్చి గుడ్డు పెట్టి వెళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు తప్ప ఆ గుడ్డు పొదగలేదు. ఈ క్రమంలో ఈ అనుకూల వాతావరణం కల్పిస్తూ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టారు.
ఏడాదికి ఒకే గుడ్డు
జనసంచారంలేని గడ్డి మైదానాలు, వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూముల్లో సంచరించే బట్టమేక పక్షులు పంటలను నాశనం చేసే క్రిమి కీటకాలను ఆహారంగా తింటాయి. అందుకే వీటిని రైతు మిత్రులుగా అభివర్ణిస్తారు. ఎక్కువగా ఒంటరిగా సంచరించే ఈ పక్షి ఏడాదికి ఒకే గుడ్డు పెడుతుంది. దట్టమైన పొదల్లో 25 నుంచి 30 రోజుల్లో పొదుగుతుంది. బట్టమేక పక్షులు రాజస్థాన్లో ఎక్కువ కాగా, ఆ తర్వాత గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక తదితర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి.
సంతతి పెంచేలా
రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్లో బట్టమేక పక్షుల పునరుత్పత్తికి చర్యలు చేపట్టగా ఈ ఏడాది పరిస్థితి ఆశాజనకంగా కనిపించింది. 2018లో కృత్రిమ గర్భధారణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయగా 2024లో ఓ ఆడ పక్షి పుట్టింది. రోళ్లపాడు అభయారణ్యంలోనూ ఇదే పద్ధతిలో బట్టమేక పక్షుల సంతతి పెంపునకు చర్యలు తీసుకోవాలని అటవీ శాఖ భావిస్తోంది.
ఈ మేరకు అటవీ అధికారుల బృందం రాజస్థాన్కు వెళ్లి అక్కడి పక్షి సంరక్షణ కేంద్రంలో ఏర్పాట్లు, వాటి సంతతి పెంపునకు చర్యలను పరిశీలించనున్నారు. గుడ్ల పొదుగుదలలో అనుసరించే విధానాలపై శిక్షణతో పాటు కొన్ని పక్షులు, గుడ్లను ఇక్కడకు తీసుకురానున్నారు.
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