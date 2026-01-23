ద్రాక్షపండ్లతో "సూపర్ సింపుల్ స్వీట్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
నిమిషాల్లో తయారయ్యే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 5:05 PM IST
Grapes Sweet Recipe in Telugu : ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దల కోసం వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులో కొన్ని మిఠాయిలు చేయాలంటే టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది. అలాగని రోజూ ఇవే పెట్టినా కొత్తగా ఏదైనా చేయమని అడుగుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే గృహిణులు వెరైటీగా ఏదైనా చేయాలని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఓ కొత్త రెసిపీ ఎదురుచూస్తోంది. అదే ద్రాక్షపండ్లతో నోరూరించే తియ్యని మిఠాయి.
దీనిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక మీకు స్వీట్ తినాలపించినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాగే ద్రాక్షపండ్లు తినని పిల్లలకు ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ తియ్యని ద్రాక్ష మిఠాయి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
రాగిపిండితో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గింజలు లేని ఆకుపచ్చ ద్రాక్ష (గ్రీన్ గ్రేప్స్) - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- మొక్కజొన్నపిండి - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో గింజలు లేని ఆకుపచ్చ ద్రాక్షపండ్లను వేసి శుభ్రంగా రెండు సార్లు కడగాలి. ఇందులోనే కప్పున్నర నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు ఈ గిన్నెను స్టవ్పై ఉంచి ఉడికించాలి.
- ద్రాక్షపండ్లు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇవి చల్లారాక మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసి వడకట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ద్రాక్షపండ్ల పిప్పి వేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు పంచదార, ఒక కప్పు మొక్కజొన్నపిండి యాడ్ చేసి కలపాలి.
- అనంతరం అర స్పూన్ యాలకుల పొడి, చిటికెడు ఫుడ్ కలర్, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం చిక్కగా అయ్యాక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు ప్లేట్కు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి రాయాలి. ఇందులో రెడీ చేసుకున్న ద్రాక్ష మిశ్రమాన్ని వేసి సమానంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసి మీకు నచ్చిన షేప్లో కత్తితో కట్ చేసుకుంటే సరి.
- ఇక అంతే పసందైన ద్రాక్ష మిఠాయి తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- మీరు ఈ ద్రాక్ష మిఠాయిను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే ద్రాక్షపండ్లు, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి పేస్ట్తో "ఆంధ్రా చిల్లీ చికెన్ కర్రీ" - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!
కరకరలాడే "బెల్లం కొమ్ములు" - స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!