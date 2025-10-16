అమ్మమ్మల కాలం నాటి నువ్వుల కర్రీ - అప్పట్లో గర్భిణులకు ఇలా చేసి పెట్టేవారు!
పాతకాలం నాటి నువ్వుల కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఎంతో బాగుంటుంది!
Published : October 16, 2025 at 2:36 PM IST
Old Recipe Nuvvula Karam : అమ్మమ్మలు, నానమ్మల పూర్వ రోజుల్లో గర్భిణులు, బాలింతల ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకునే వాళ్లు. బలమైన ఆహారాన్ని స్వయంగా వండి వడ్డించే వాళ్లు. పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆహార పదార్థాలను ఎంచుకునే వారు. ముఖ్యంగా ఆకు కూరలు, కూరగాయలకు ప్రాధాన్యమిచ్చేవారు. అయితేమరీ ముఖ్యంగా బెల్లం, నువ్వులు, పల్లీలు, కొబ్బరి లాంటి పదార్థాలతో పాటు ఆకు కూరలు, మాంసకృత్తులు, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు వినియోగించేవారు. ఇలాంటి వాటిల్లో నువ్వుల పొడి, కర్రీ కూడా ఒకటి. పాత కాలం నాటి నువ్వుల కర్రీని సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- నువ్వులు -1 గ్లాసు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పసుపు - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమోటా - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- ఇలా ట్రై చేయండి :
- నువ్వుల్లోకి కొద్దిగా పల్లీలు, కొబ్బరి కూడా వేసి ట్రై చేయొచ్చు
- నువ్వు క్వాంటిటీ మీకు నచ్చినంత తీసుకోవచ్చు!
- ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి.
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోయకుండానే జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. ఎండు మిర్చితో పాటు మీరు నువ్వులు తీసుకున్న క్వాంటిటీ ఆధారంగా కొద్దిగా పల్లీలు, కొబ్బరి కూడా వేసుకుని వేయించి తీసుకోవాలి. మాడిపోకుండా జాగ్రత్తగా వేయించుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. ఇపుడు 1 గ్లాసు నువ్వులు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్ లా జారుగా చేసుకోవాలి.
- నువ్వుల పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాక కడాయిలో నూనె వేసి జీలకర్ర, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, పసుపు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి ఉల్లిపాయలు, టమోటా ముక్కలను ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వు పేస్ట్ వేసుకుని బాగా కలపాలి. మూడు, నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకోవాలి.
- చివరగా దగ్గరపడిన తర్వాత కొత్తిమీర చల్లుకుని కలిపి దించుకుంటే చాలు! ఘుమఘుమలాడే నువ్వుల కర్రీ రెడీ!
