యూ కెన్ ఫాలో ఫాలో.. మీ వాహనాన్ని చోరీ చేస్తే, ఇలా పట్టేయొచ్చు!
- జీపీఎస్ ట్రాకర్తో వాహనం ఎక్కడ ఉన్నదీ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు - ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దొంగల భయమే ఉండదు!
Published : February 20, 2026 at 9:45 AM IST
GPS Trackers for Cars and Bike: ప్రస్తుతం నిత్యావసర వస్తువుల్లో బైక్తోపాటు కారు కూడా చేరింది. చిన్న చిన్న అవసరాలకు బైక్ అయితే, ఫ్యామిలీతో ప్రయాణం కోసం కారు అనివార్యంగా మారింది. అయితే, లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వీటిని కొనుగోలు చేసిన తర్వాత చోరీకి గురైతే పరిస్థితి ఏంటి? పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఆ బండి మళ్లీ దొరుకుతుందో లేదో తెలీదు. ఈ సిట్యువేషన్ రాకుండా ఉండాలంటే జీపీఎస్ ట్రాకర్ సెట్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. చోరీకి గురైన వాహనాన్ని వెంటనే పట్టుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బైక్ లేదా కారు కొన్న తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటుంటారు. ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయితే కేవలం ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే కాకుండా బండికి జీపీఎస్ ట్రాకర్ సెట్ చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. GPS డివైజ్ ఉన్న బండి దొంగల చేతుల్లోకి వెళ్లినా బెంగ పడకుండా, జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్తో, ఆ బండి ఆ క్షణంలో ఎక్కడ ఉందో ఈజీగా కనిపెట్టొచ్చని చెబుతున్నారు.
మరిన్ని ప్రయోజనాలు:
- బండికి జీపీఎస్ పరికరం సెట్ చేసిన తర్వాత.. ఒకవేళ అది దొంగల చేతుల్లోకి వెళితే... ఆ వాహనం ఎక్కడ ఉంది? ఏ రూట్లో వెళుతుంది? అనే వివరాలు రియల్ టైమ్లో తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
- బయటికి వెళ్లినప్పుడు పార్కింగ్ ప్లేస్లో బండిని పార్క్ చేస్తుంటాం. అయితే ఇలా పార్క్ చేసిన బండిని కదిలించాలని చూడగానే, ఓనర్ మొబైల్ పోన్లో అలారం మోగుతుంది. అంటే, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మీ బండిపై ఓ కన్నేసి ఉంచవచ్చు.
- కొన్ని ట్రాకర్లతో బండి ఇంజిన్ను వెంటనే ఆపేయవచ్చని, మళ్లీ స్టార్ట్ కాకుండా కూడా లాక్ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.
- బండికి జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ఉంటే, వాహనం దొంగతనం జరిగితే వెంటనే లోకల్ పోలీసుకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
- దాంతో ఆ బండిని ఎక్కడ ఉన్నా క్షణాల్లో కనిపెట్టి, గంటల వ్యవధిలోనే రికవరీ చేయవచ్చు
జీపీఎస్ ట్రాకర్ ఎలా పని చేస్తుంది? :
- ఈ జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ను కార్ లేదా బైక్ లేదా ఏ వాహనంలోనైనా అమర్చుకోవచ్చంటున్నారు.
- జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ డివైజ్లో సిమ్ కార్డ్ ఉంటుంది.
- కొన్ని డివైజ్ల్లో ప్రత్యేకంగా బ్యాటరీ ఉంటుందని.. ఆ బ్యాటరీ ఆధారంగా అవి పని చేస్తాయని చెబుతున్నారు. బండిలో బయటకు కనిపించని ప్రాంతంలో బిగించి బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుందట.
- బండికి జీపీఎస్ ట్రాకర్ సెట్ చేసినాక ఓనర్ మొబైల్ ఫోన్లో యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసి, జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థను లింక్ చేస్తారు.
- వెబ్ ఫ్లాట్ఫామ్ ద్వారా కూడా దీనిని వాడుకోవచ్చు. శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ ద్వారా ఆ బండి ఉన్న అక్షాంశ, రేఖాంశాలను ఖచ్చితంగా గుర్తించవచ్చని చెబుతున్నారు.
జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ ధర: కొన్ని కంపెనీ వెబ్సైట్స్, ఇ కామర్స్ సైట్ల నుంచి జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ డివైజ్లను కొనుగోలు చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక్కో ట్రాకర్ ధర దాని నాణ్యత, పనితీరు ఆధారంగా రూ.1000 నుంచి రూ.5000 వరకు ఉంటుందంటున్నారు.
కొన్ని సమస్యలు: జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ టెక్నాలజీతో ఎన్ని లాభాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని పరిమితులు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
- దొంగలు సిగ్నల్ జామర్ను ఉపయోగిస్తే జీపీఎస్ ట్రాకర్ పని చేయదు.
- ట్రాకర్ ఎక్కడ ఉందో కనిపెట్టి దానిని డిస్కనెక్ట్ చేస్తే అది పని చేయదు. కాబట్టి సీక్రెట్ ప్లేస్లో సెట్ చేసుకోవాలి
- వాహనాన్ని నెట్వర్క్ లేని ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లినప్పుడు డివైజ్లోని సిమ్ నుంచి సిగ్నల్స్ అందుకోవడం కష్టమవుతుంది.
- ట్రాకర్లోని సిమ్ కార్డ్ను రీఛార్జ్ చేయడం మరిచిపోయినా అది నిరుపయోగంగా మారుతుంది. కాబట్టి టైమ్కు రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి.
