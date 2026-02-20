ETV Bharat / offbeat

యూ కెన్​ ఫాలో ఫాలో.. మీ వాహనాన్ని చోరీ చేస్తే, ఇలా పట్టేయొచ్చు!

- జీపీఎస్​ ట్రాకర్​తో వాహనం ఎక్కడ ఉన్నదీ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు - ఒక్కసారి ఇన్​స్టాల్​ చేసుకుంటే దొంగల భయమే ఉండదు!

GPS Trackers for Cars and Bike
GPS Trackers for Cars and Bike (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 9:45 AM IST

3 Min Read
GPS Trackers for Cars and Bike: ప్రస్తుతం నిత్యావసర వస్తువుల్లో బైక్​తోపాటు కారు కూడా చేరింది. చిన్న చిన్న అవసరాలకు బైక్​ అయితే, ఫ్యామిలీతో ప్రయాణం కోసం కారు అనివార్యంగా మారింది​. అయితే, లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వీటిని కొనుగోలు చేసిన తర్వాత చోరీకి గురైతే పరిస్థితి ఏంటి? పోలీస్‌ కంప్లైంట్‌ ఇచ్చినా ఆ బండి మళ్లీ దొరుకుతుందో లేదో తెలీదు. ఈ సిట్యువేషన్​ రాకుండా ఉండాలంటే జీపీఎస్​ ట్రాకర్​ సెట్​ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. చోరీకి గురైన వాహనాన్ని వెంటనే పట్టుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

బైక్​ లేదా కారు కొన్న తర్వాత ఇన్సూరెన్స్​ తీసుకుంటుంటారు. ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయితే కేవలం ఇన్సూరెన్స్​ మాత్రమే కాకుండా బండికి జీపీఎస్​ ట్రాకర్​ సెట్​ చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. GPS డివైజ్‌ ఉన్న బండి దొంగల చేతుల్లోకి వెళ్లినా బెంగ పడకుండా, జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌ సిస్టమ్‌తో, ఆ బండి ఆ క్షణంలో ఎక్కడ ఉందో ఈజీగా కనిపెట్టొచ్చని చెబుతున్నారు.

మరిన్ని ప్రయోజనాలు:

  • బండికి జీపీఎస్‌ పరికరం సెట్​ చేసిన తర్వాత.. ఒకవేళ అది దొంగల చేతుల్లోకి వెళితే... ఆ వాహనం ఎక్కడ ఉంది? ఏ రూట్‌లో వెళుతుంది? అనే వివరాలు రియల్‌ టైమ్‌లో తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • బయటికి వెళ్లినప్పుడు పార్కింగ్​ ప్లేస్​లో బండిని పార్క్ చేస్తుంటాం. అయితే ఇలా పార్క్​ చేసిన బండిని కదిలించాలని చూడగానే, ఓనర్‌ మొబైల్‌ పోన్‌లో అలారం మోగుతుంది. అంటే, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మీ బండిపై ఓ కన్నేసి ఉంచవచ్చు.
  • కొన్ని ట్రాకర్లతో బండి ఇంజిన్‌ను వెంటనే ఆపేయవచ్చని, మళ్లీ స్టార్ట్‌ కాకుండా కూడా లాక్‌ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • బండికి జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌ ఉంటే, వాహనం దొంగతనం జరిగితే వెంటనే లోకల్‌ పోలీసుకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
  • దాంతో ఆ బండిని ఎక్కడ ఉన్నా క్షణాల్లో కనిపెట్టి, గంటల వ్యవధిలోనే రికవరీ చేయవచ్చు

జీపీఎస్‌ ట్రాకర్​ ఎలా పని చేస్తుంది? :

  • ఈ జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌ డివైజ్‌ను కార్‌ లేదా బైక్‌ లేదా ఏ వాహనంలోనైనా అమర్చుకోవచ్చంటున్నారు.
  • జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌ డివైజ్‌లో సిమ్‌ కార్డ్‌ ఉంటుంది.
  • కొన్ని డివైజ్‌ల్లో ప్రత్యేకంగా బ్యాటరీ ఉంటుందని.. ఆ బ్యాటరీ ఆధారంగా అవి పని చేస్తాయని చెబుతున్నారు. బండిలో బయటకు కనిపించని ప్రాంతంలో బిగించి బ్యాటరీకి కనెక్ట్‌ చేస్తే సరిపోతుందట.
  • బండికి జీపీఎస్​ ట్రాకర్​ సెట్​ చేసినాక ఓనర్‌ మొబైల్‌ ఫోన్‌లో యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసి, జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌ వ్యవస్థను లింక్‌ చేస్తారు.
  • వెబ్‌ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ ద్వారా కూడా దీనిని వాడుకోవచ్చు. శాటిలైట్‌ సిగ్నల్స్‌ ద్వారా ఆ బండి ఉన్న అక్షాంశ, రేఖాంశాలను ఖచ్చితంగా గుర్తించవచ్చని చెబుతున్నారు.

జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌ డివైజ్‌ ధర: కొన్ని కంపెనీ వెబ్​సైట్స్​, ఇ కామర్స్​ సైట్​ల నుంచి జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌ డివైజ్‌లను కొనుగోలు చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక్కో ట్రాకర్​ ధర దాని నాణ్యత, పనితీరు ఆధారంగా రూ.1000 నుంచి రూ.5000 వరకు ఉంటుందంటున్నారు.

కొన్ని సమస్యలు: జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌ టెక్నాలజీతో ఎన్ని లాభాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని పరిమితులు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు.

  • దొంగలు సిగ్నల్‌ జామర్‌ను ఉపయోగిస్తే జీపీఎస్‌ ట్రాకర్‌ పని చేయదు.
  • ట్రాకర్‌ ఎక్కడ ఉందో కనిపెట్టి దానిని డిస్‌కనెక్ట్‌ చేస్తే అది పని చేయదు. కాబట్టి సీక్రెట్​ ప్లేస్​లో సెట్​ చేసుకోవాలి
  • వాహనాన్ని నెట్‌వర్క్‌ లేని ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లినప్పుడు డివైజ్‌లోని సిమ్‌ నుంచి సిగ్నల్స్‌ అందుకోవడం కష్టమవుతుంది.
  • ట్రాకర్‌లోని సిమ్‌ కార్డ్‌ను రీఛార్జ్‌ చేయడం మరిచిపోయినా అది నిరుపయోగంగా మారుతుంది. కాబట్టి టైమ్​కు రీఛార్జ్​ చేసుకోవాలి.

