రీల్స్ చేస్తుంటారా? ఫాలోవర్స్ ఉన్నారా? - ప్రభుత్వమే డబ్బులు ఇస్తుంది!
'సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ పాలసీ' - ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లతో పథకాల ప్రమోషన్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:23 AM IST
Social Media Influencer Packages : ఫలానా వార్త పేపర్లో చదివావా? అనే వారి కన్నా ఇన్స్టాలో, యూట్యూబ్లో వచ్చింది చూశావా? అని ప్రశ్నించే వారే ఎక్కువయ్యారు ఈ రోజుల్లో. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మన జీవితాల్లోకి చొచ్చుకుని వచ్చేశాయి. ఏ సమాచారం కావాలన్నా వీటి ద్వారానే తెలుసుకుంటున్నారు. కంటెంట్ నచ్చితే లైక్ చేస్తున్నారు. పది మందికీ షేర్ కూడా చేస్తున్నారు. క్షణాల్లోనే ఆ కంటెంట్ వైరల్ అయిపోతుంది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ పాపులారిటీ పెరిగిన కొద్దీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల సంఖ్యా పెరుగుతోంది. అందుకే ఎన్నో సంస్థలు వీరి ద్వారానే తమ బ్రాండ్స్ను ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలూ ఇదే బాటపట్టాయి. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లతో ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్యక్రమాలను ప్రమోట్ చేయించే పనిలో నిమగ్నమయ్యాయి. ఇందుకోసం చెప్పుకోదగిన పారితోషికాలూ అందిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడిదో కొత్త ట్రెండ్కు నాంది పలికింది.
లక్షలు సంపాదిస్తున్నారని తెలుసా?
ఇన్స్టా రీల్స్, షార్ట్స్. ప్రపంచం మొత్తం వీటిలోనే చిక్కుకుంది. అసలు ఫోన్లు ఉన్నవి కాల్స్ చేయడానికా లేదా రీల్స్ చూడడానికా అన్నట్టుగా మారిపోయింది పరిస్థితి. ఏదో సరదాగా మొదలు పెట్టిన ఈ రీల్స్ ఫార్మాట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ను శాసిస్తోంది అంటే నమ్ముతారా ! కేవలం ఈ షార్ట్ వీడియోలు చేస్తూ ఎంతో మంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లుగా మారుతున్నారు. వేలు, లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. సింపుల్గా ఓ బ్రాండ్నో, లేదా ఓ వస్తువునో, ఓ సినిమానో ఇలా ఏదో ఒకటి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. కంపెనీలు కూడా యాడ్స్ కోసం లక్షలు ఖర్చు పెట్టే బదులు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లతో రీల్స్ చేయించి ప్రమోట్ చేసుకోవడం సేఫెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా భావిస్తున్నాయి. ఇప్పుడిది ఎక్కడి దాకా వచ్చిందంటే స్వయంగా ప్రభుత్వాలే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లపై ఆధారపడుతున్నాయి. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ను ప్రమోట్ చేసి పెట్టండి అంటూ వెల్కమ్ చెబుతున్నాయి.
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సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ పాలసీ
ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తావన రావడానికి కారణం ఈ మధ్యే ఏపీ ప్రభుత్వం అఫీషియల్గా సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ పాలసీ తీసుకొచ్చింది. ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకువెళ్లాలి అన్నది ప్రభుత్వం లక్ష్యం. ఈ పాలసీ ద్వారా ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, యూట్యూబ్తో పాటు ఎక్స్ లాంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్స్లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న కంటెంట్ క్రియేటర్లను ఎంప్యానెల్ చేయనుంది ప్రభుత్వం. మొదటు ఓ సంవత్సరం పాటు అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. పరవాలేదు కంటెంట్ బాగానే వెళ్తోంది అనుకుంటే తరవాత ఈ అగ్రిమెంట్ను రెండేళ్ల పాటు పొడిగిస్తారు.
కనీసం 10వేల మంది ఉంటే అర్హులే
ఫాలోవర్స్ ఆధారంగా మొత్తం 4 కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేసింది ప్రభుత్వం. లక్ష మందికి పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నవారిని కేటగిరీ-ఏ గా పరిగణిస్తారు. ఇక ఫాలోవర్స్ సంఖ్య ఆధారంగా మిగతా కేటగిరీల వివరాలనూ ఇప్పటికే ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ఏదైనా ఓ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో కనీసం 10 వేల మంది ఫాలోవర్లు ఉంటేనే అప్లికేషన్ పెట్టుకునేందుకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. కంటెంట్ను బట్టి వాళ్లకు రెమ్యునరేషన్ ఇస్తుంది ప్రభుత్వం. ఓ క్రియేటర్కు నెలకు గరిష్ఠంగా లక్షన్నర వరకూ చెల్లిస్తుంది.
ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ
నిజానికి ఏపీ మాత్రమే కాదు. ఇప్పటికే ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఇదే తరహా పాలసీని అమల్లోకి తీసుకొచ్చాయి. 2024లోనే ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ విధానాన్ని అమలు చేసింది. ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రమోట్ చేస్తే నెలకు కనీసం 2 లక్షల నుంచి గరిష్ఠంగా 8 లక్షల వరకూ సంపాదించుకోవచ్చు. అయితే వ్యూస్ ఆధారంగానే ఈ రెమ్యునరేషన్ ఉంటుంది. క్రిమినల్ కేసులు ఉంటే బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతారు. కచ్చితంగా 6 నెలల డేటా అనలిటిక్స్ను పరిశీలిస్తారు. వీటి ఆధారంగానే పేమెంట్స్ ఉంటాయి యూపీలో. రాజస్థాన్లోనూ ఇదే తరహా పాలసీ నడుస్తోంది. ఏదైనా ప్రభుత్వ పథకాన్నో లేదా కార్యక్రమాలనో క్యాంపెయిన్ చేసినా లేదా పోస్ట్ పెట్టినా నెలకు గౌరవ పారితోషికం కింద గరిష్ఠంగా రూ.25 వేలు ఇస్తోంది. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లను కేటగిరీలుగా విభజించింది వాటి ఆధారంగానే చెల్లింపులు చేస్తోంది.
అమెరికా, యూకే, కెనడాల్లోనూ
పంజాబ్ ప్రభుత్వమూ ఇదే చేస్తోంది. బీహార్లోనూ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన వీడియో లకు లక్ష వ్యూస్ వస్తే రూ.10వేలు ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఓ వీడియోకు వన్ మిలియన్ వ్యూస్ వస్తే గరిష్ఠంగా లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు కంటెంట్ క్రియేటర్లు. 30 రోజుల డేటా ఆధారంగా ఈ చెల్లింపులు ఉంటాయి. గోవా, హిమాచల్ప్రదేశ్లోనూ ఈ తరహా విధానాలు అమల్లో ఉన్నాయి. అంటే క్రమంగా అన్ని రాష్ట్రాలూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లను ప్రమోషన్స్ కోసం వినియోగించుకుంటున్నాయి. అసలు అధికారికంగా ఇందుకోసం పాలసీలు తీసుకొస్తున్నాయి అంటే ఏ స్థాయిలో సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్స్పై ప్రభుత్వాలు ఫోకస్ పెడుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రాల్లోనే కాదు. కేంద్రం స్థాయిలోనూ ఈ తరహా పాలసీ ఉంది. భారత ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నేషనల్ క్రియేటర్స్ అవార్డ్ ఇస్తామని 2024లోనే ప్రకటించింది. డిజిటల్ స్టోరీ టెల్లర్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ స్థానిక సంస్కృతిని, పర్యాటకాన్ని ప్రమోట్ చేస్తే వాటిలో బెస్ట్ ఎంపిక చేసి అవార్డులు ఇస్తోంది. వోకల్ ఫర్ లోకల్ లాంటి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రమోట్ చేసినా ఇదే గౌరవం అందిస్తోంది. అంతెందుకు అమెరికా, యూకే, కెనడాలోనూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్తోనే కొన్ని స్కీమ్స్ను ప్రమోట్ చేయిస్తున్నారు.
60సెకన్లలో షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా కంటెంట్
ఇదంతా చూస్తుంటే ప్రభుత్వాల ఆలోచన ఎలా మారుతోందో అర్థమవుతోంది. ఒకప్పుడు ఓ స్కీమ్ను ప్రమోట్ చేయాలంటే పెద్ద తతంగమే ఉండేది. లక్షలు పోసి యాడ్స్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇవి మహా అయితే టీవీల్లో టెలికాస్ట్ అయ్యేవి. ఇదీ కాదంటే పార్టీ కార్యకర్తలు, ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజల్లోకి ఆ పథకాలను తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించే వారు. ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. టీవీలు చూసే వారు తక్కువయ్యారు. డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ కూడా తగ్గుతోంది. ఏ సమాచారమైనా సోషల్ మీడియాలోనే తెలుసుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ శాతం 35 ఏళ్ల లోపు వాళ్లే ఉంటున్నారు. వీరెవరూ పేపర్ చదవడం, న్యూస్ చూడడం లాంటివి చేయడం లేదు. పైగా సమాచారం అనేది వీడియో ఫార్మాట్లో ఉంటేనే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇక ప్రభుత్వాలకు Gen-Z ఓటు బ్యాంకు చాలా ముఖ్యం. మరి వీరంతా 24 గంటలు సోషల్ మీడియా లోనే మునిగి తేలుతున్నారు. వీరందరికీ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు, తీసుకొస్తున్న స్కీమ్స్ గురించి తెలియాలంటే సోషల్ మీడియా ఒక్కటే మార్గం అయిపోయింది. ముఖ్యంగా 60సెకన్లలో షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా కంటెంట్ ఇస్తే సులువుగా అందరికీ చేరువవుతుంది. ఫేక్న్యూస్కు కూడా ఈ అఫీషియల్ కంటెంట్తోనే చెక్ పెట్టొచ్చు. అందుకే ఇప్పటికే ఫాలోయింగ్ ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లను స్వాగతిస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు.
డిసైడ్ చేస్తున్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు
అసలు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఎకానమీ అనే ఓ పదమే ప్రత్యేకంగా క్రియేట్ అయింది అంటే ఈ ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉందో అర్థమవుతోంది. మరీ ముఖ్యంగా భారత్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ సెక్టార్ దాదాపు 4వేల కోట్లకు చేరుకుంటుందని ఓ అంచనా. బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ - BCG రిపోర్ట్ ప్రకారం 350 నుంచి 400 బిలియన్ డాలర్ల కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్పై ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ప్రభావం చూపిస్తారని మరో అంచనా ఉంది. 2030 నాటికి ఇది లక్ష కోట్లకు చేరుకునే అవకాశముంది. అంటే వినియోగదారులు ఏం కొనాలి? అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు డిసైడ్ చేయనున్నారన్నమాట. దాదాపు 75% ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్కే ఎక్కువగా బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నాయి. కేవలం మెట్రో సిటీలకే పరిమితం కావడం లేదు ఈ తరహా మార్కెటింగ్. పైగా తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, భోజ్పురి ఇలా లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్లు లేకుండా దూసుకు పోతున్నాయి ప్రమోషన్స్.
పెరిగిన ఉపాధి అవకాశాలు
ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే యూట్యూబ్ అనేది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫాంగానే మిగిలిపోలేదు. కోట్లాది మందికి జీవనాధారంగా మారుతోంది. 2025లో రూ.18 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయాన్ని సమకూర్చడమే కాకుండా, 9.6 లక్షలకు పైగా ఫుల్టైం ఉద్యోగాలను సృష్టించినట్లు ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం రూ.లక్షల్లో లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ సంఖ్య ఏటా 30 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. అలాగే, 18 వేలకు పైగా దేశీయ ఛానెల్స్ 10 లక్షలకు పైగా సబ్స్క్రైబర్ల మైలురాయిని దాటాయి. దాదాపు 73 శాతం మంది కంటెంట్ క్రియేటర్లకు యూట్యూబ్ ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉంది. జైపుర్, లఖ్నవూ వంటి నాన్ మెట్రో నగరాల్లోనూ యూట్యూబ్ క్రియేటివ్ హబ్స్ ఏర్పడిన ఫలితంగా వీడియో ఎడిటర్లు, స్క్రిప్ట్ రైటర్లు, కెమెరా ఆపరేటర్లకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగాయి.
దేశీయ ఛానెల్స్ రూపొందించిన కంటెంట్లో 15 శాతానికి పైగా వాచ్టైమ్ విదేశీ వ్యూయర్స్ నుంచే వస్తోంది. ప్రాంతీయ భాషల కంటెంట్కు అంతర్జాతీయంగా ఆదరణ ఉంటోంది. ఇక భారత్లో డిజిటల్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి క్రియేట్ విత్ ఏఐ కార్యక్రమం కింద సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ టెక్నాలజీస్ -IICTతో కలిసి యూట్యూబ్ పని చేస్తోంది. ఇక కంటెంట్ తయారీని మరింత సులభతరం చేసేందుకు యూట్యూబ్ త్వరలో ఆస్క్ స్టూడియో, కన్వర్జేషనల్ ఏఐ ఎడిటింగ్ వంటి టూల్స్ను తీసుకురాబోతోంది. ఈ పరిణామాలన్నీ చూస్తుంటే భవిష్యత్లో కంటెంట్ క్రియేషన్ అనేది అతి పెద్ద ఇండస్ట్రీగా అవతరించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
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