గర్భిణీలు, బాలింతలకు ఫ్రీగా రూ.11 వేలు! - ఈ ప్రభుత్వ పథకం గురించి తెలుసా?
గర్భిణీలు, బాలింతల కోసం కేంద్రం సూపర్ స్కీమ్ - సింపుల్గా అప్లై చేసుకోండిలా!
Published : March 17, 2026 at 3:22 PM IST
Government Scheme for Pregnant Women : "మాతృత్వం" అనేది ప్రతి మహిళ జీవితంలో అత్యంత మధురమైన, అపురూపమైన అనుభూతి. అమ్మతనాన్ని ఆస్వాదించే క్రమంలో తల్లీబిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉండడం చాలా అవసరం. కానీ, చాలా మంది గర్భిణులు, బాలింతలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా సరైన పోషక ఆహారం తీసుకోలేరు. దీనివల్ల బిడ్డ ఎదుగుదలపై ప్రభావం పడుతుంది. అందుకే, అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో గర్భిణీలు, బాలింతల కోసం ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్ను అందిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అర్హులైనవారు ఈ పథకం కింద రూ.11 వేల వరకు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. గవర్నమెంట్ అందించే ఈ ప్రోత్సాహం గర్భిణీల ఆరోగ్యానికి, బిడ్డ సంరక్షణకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంతకీ, ఆ స్కీమ్ ఏంటి? ఎవరెవరు అర్హులు? కావాల్సిన పత్రాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గర్భిణీలు, బాలింతలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలవానే ఉద్దేశంతో కేంద్రం ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. అదే, "ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన(PMMVY)". దీని ద్వారా కొంతమేర ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తూ ప్రసవ సమయంలో అయ్యే ఖర్చులకు ఇబ్బందులు లేకుండా తోడ్పాటు అందిస్తోంది. మొదటిసారి తల్లి కాబోయే మహిళకు ఈ పథకం ద్వారా 5 వేల రూపాయలు ప్రోత్సాహంగా అందిస్తోంది కేంద్రం. అలాగే, రెండో కాన్పులో ఆడపిల్ల పుడితే అదనంగా మరో వెయ్యి రూపాయలు కలిపి మొత్తంగా రూ.6వేలు ఇస్తారు.
ఎన్ని విడతల్లో ఇస్తారంటే?
గతంలో కేంద్రం మూడు విడతల్లో ఈ స్కీమ్ కింద ఆర్థిక సాయం అందించేంది. కానీ, ప్రస్తుతం రెండు విడతల్లోనే మొదటి కాన్పు టైమ్లో ఇచ్చే రూ.5వేలను అర్హులైన లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో వేస్తున్నారు. గర్భం ధరించిన మహిళలు చివరి నెలసరి తేదీ నుంచి ఆరు నెలల్లోపు తమకు దగ్గరలో ఉన్న అంగన్వాడీ లేదా హెల్త్ సెంటర్లో నమోదు చేసుకోవాలి. అప్పుడు వారికి తొలి విడతగా 3 వేల రూపాయలు అందుతాయి. రెండో విడతగా శిశువు జన్మించిన తర్వాత మూడు టీకాలు వేయించిన అనంతరం మరో రూ.2వేలు ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రోత్సాహం గర్భిణీల హెల్త్, బిడ్డ సంరక్షణకు యూజ్ అవుతుంది.
ఒకవేళ సెకండ్ కాన్పులో అమ్మాయి జన్మిస్తే ఆ తల్లికి అదనపు ప్రోత్సాహకంగా ఒకేసారి 6 వేల రూపాయలు అందిస్తోంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మూడు టీకాలు కంప్లీట్ అయ్యాక ఒకేసారి రూ.6 వేలు అందించి ఆడబిడ్డను పెంచడానికి పేరెంట్స్కు అండగా నిలుస్తోంది. ఆధార్ లింక్ అయిన బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదా పోస్టాఫీస్ అకౌంట్లో అర్హులైన మహిళలకు ఈ స్కీమ్ పథకం ద్వారా అందే డబ్బులను జమ చేస్తారు.
పీఎంఎంవీవై అర్హత ప్రమాణాలు ఇలా..
- కేంద్రం అందిస్తున్న పీఎంఎంవీవై పథకానికి గర్భిణీలందరూ అర్హులు.
- ఈ స్కీమ్ ప్రయోజనం పొందే మహిళ వయస్సు తప్పనిసరిగా 19 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ ఉండాలి.
- తొలి ప్రసవానికి మాత్రమే దీని ద్వారా ఆర్థిక సాయం పొందుతారు.
- బిడ్డ పుట్టిన 270 డేస్ లోపు ఈ స్కీమ్కు అప్లై చేయాలి.
- ఒక లబ్ధిదారు తన రెండో కాన్పులో కవలలు, ముగ్గురు లేదా నలుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చినట్లయితే వారిలో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నట్లయితే.. పీఎంఎంవీవై 2.0 నిబంధనల ప్రకారం ఆమెకు రెండో బిడ్డ సంరక్షణ కోసం అదనపు ప్రోత్సాహకంగా రూ.6 వేలు లభిస్తుంది.
- ఇది కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాలు చేసే వారికి వర్తించదు.
అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ :
- బ్యాంక్ అకౌంట్
- ఆధార్ కార్డు
- ఛైల్డ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్
- MCP(మదర్ అండ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్) కార్డు
- LMP(Last Menstrual Period) డేట్
- ఛైల్డ్ ఇమ్యూనైజేషన్ వివరాలు
అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ :
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పీఎంఎంవీవై(PMMVY) పథకానికి అర్హులైన మహిళలు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ రెండు విధానాల్లోనూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేవారు https://pmmvy.wcd.gov.in/ వెబ్సైట్కు వెళ్లి నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్తో అయితే తమకు సమీపంలో ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రం లేదా ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్లి స్కీమ్కు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపి, అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ జత చేసి సమర్పిస్తే సరిపోతుంది.
