అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్ అమలు కమిటీ - ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు
అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్ పరిధిలో ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలు - కీలక ఆర్థిక మండలిగా గుర్తింపు కమిటీ నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 8:41 PM IST
Govt Orders Issued to Set Up AER Implementation Committee: స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 విజన్లో భాగంగా అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ అమలు కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ అమలు కమిటీని తక్షణమే ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన రీజినల్ ప్లానింగ్ బోర్డు పరిధిలో ఈ కమిటీ పని చేయనుంది. సమతుల ప్రాంతీయ అభివృద్ధి, పారిశ్రామికీకరణ, మౌలిక వసతుల విస్తరణ, పట్టణీకరణ, లాజిస్టిక్స్ అభివృద్ధి, పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, ఉపాధి కల్పన లక్ష్యాలతో ఈ రీజియన్ ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 విజన్లో భాగంగా అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ అమలు కోసం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ అమలు కమిటీని తక్షణమే ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన రీజినల్ ప్లానింగ్ బోర్డు పరిధిలో ఈ కమిటీ పనిచేయనుంది. ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలను అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్గా ప్రభుత్వం గుర్తించింది. సమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధి, పారిశ్రామికీకరణ, మౌలిక వసతుల విస్తరణ, పట్టణీకరణ, లాజిస్టిక్స్ అభివృద్ధి, పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, ఉపాధి కల్పన లక్ష్యాలతో ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్ ప్రణాళిక అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలు, జిల్లా యంత్రాంగం, పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, ప్రాంతీయ అభివృద్ధి సంస్థలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల మధ్య సమన్వయం చేయడం అమలు కమిటీ ప్రధాన బాధ్యతగా ఉంటుంది. మౌలిక సదుపాయాలు, పారిశ్రామిక, పట్టణాభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల పురోగతిని పర్యవేక్షించడంతో పాటు, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, విధానపరమైన అడ్డంకులను తొలగించడం, భూమికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడం వంటి అంశాలపై కూడా కమిటీ దృష్టి సారించనుంది.
ఈ రీజియన్ ప్రాంతంలో కార్యకలాపాల అమలు పురోగతిపై ప్రతి నెలా సమీక్ష నిర్వహించి, నెలవారీ ప్రగతి నివేదికలను ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీకి సమర్పించనుంది. అవసరమైన సందర్భాల్లో విధానపరమైన కీలక అంశాలను స్టీరింగ్ కమిటీ ముందుంచి మార్గదర్శకాలు తీసుకోనుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి, వనరుల సమర్థ వినియోగం, సమ్మిళిత అభివృద్ధి వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రాజెక్టుల అమలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. కమిటీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (సీఆర్డీఏ) కమిషనర్ కార్యాలయం సచివాలయంగా వ్యవహరించనుంది. అవసరమైన పరిపాలనా, సాంకేతిక, లాజిస్టిక్ సహాయాన్ని అందించనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని అన్ని శాఖలు, జిల్లా కలెక్టర్లు, పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, ప్రాంతీయ అభివృద్ధి సంస్థలు కమిటీకి పూర్తి సహకారం అందించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
అమలు కమిటీలో ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల జిల్లా కలెక్టర్లు తమ హోదా రీత్యా సభ్యులుగా ఉంటారు. ఆయా జిల్లాల పరిధిలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల కమిషనర్లు కూడా కమిటీ సభ్యులుగా వ్యవహరించనున్నారు.
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