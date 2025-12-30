తెలంగాణ ప్రభుత్వం లాంచ్ చేసిన ఈ యాప్స్ తెలుసా? - ఈ సేవలన్నీ ఇంటి నుంచే!
- 2025లో పలు రకాల ఆన్లైన్ సేవలను ప్రారభించిన సర్కారు - యూరియా బుకింగ్ నుంచి రేషన్ సరుకుల సమాచారం దాకా
Published : December 30, 2025 at 11:51 AM IST
Government Apps in Telangana: ప్రజలకు మరింత వేగంగా, సులభతరంగా సేవలు అందించేందుకు టెక్నాలజీని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ప్రజలు తమ మొబైల్ నుంచే అన్ని సేవలూ పొందేలా డిజిటల్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. వీటి ద్వారా పనులు పూర్తి చేసుకునేందుకు అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. అన్ని అర్హతలూ ఉండి, సరైన వివరాలు ఉంటే ఈజీగానే సేవలు పొందొచ్చు. ఇలాంటి పలు రకాల సేవలు అందించే యాప్స్ను ప్రభుత్వం 2025లో తీసుకొచ్చంది. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మన స్త్రీ నిధి యాప్: మహిళా పొదుపు సంఘాలకు ఆర్థికంగా తోడ్పాటు అందించేందుకు ప్రభుత్వం "స్త్రీ నిధి" పేరుతో రుణాలు మంజూరు చేస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ రుణాలను సులువుగా పొందేలా "మన స్త్రీనిధి" పేరుతో యాప్ తీసుకొచ్చింది. ఏ ప్రభుత్వ కార్యాలయానికీ వెళ్లాల్సిన అసవరం లేకుండా ఈ యాప్ ద్వారా ఇంటి నుంచే మహిళలు లోన్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. రుణం తీసుకున్నవారు మాత్రమే కాకుండా కొత్తగా లోన్ తీసుకోవాలనుకునేవారు ఈ యాప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే మహిళలు తాము నెలనెలా చెల్లించే వాయిదాల సొమ్మును ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ప్రతి మహిళా తాము చెల్లించిన డబ్బులు అకౌంట్లో పడ్డాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఖాతాలో డబ్బులు పడకపోతే వెంటనే అధికారులను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే గతంలో చెల్లించిన సొమ్మును బట్టి ఎంత రుణం వస్తుంది..? రుణం పొందిన తర్వాత స్టేటస్ ఏంటి..? ఎవరి దగ్గర పెండింగ్ ఉంది..? అనే అన్నీ వివరాలను స్త్రీ నిధి యాప్ ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశముంది.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
- గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్లి మన స్త్రీనిధి అని సెర్చ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఓపెన్ చేసినాక మీ పొదుపు ఖాతాతో లింక్ అయిన ఫోన్ నెంబర్ టైప్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వాలి.
- మీ సంఘం వివరాలు, లోన్ల వివరాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
రేషన్ కోసం స్పెషల్ యాప్: రేషన్కు సంబంధించిన సమాచారం తెలుసుకోవాలంటే షాపులకు లేదా కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, మొబైల్ ద్వారానే అన్ని వివరాలూ తెలుసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది T-Ration App. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డు సేవలను డిజిటల్ రూపంలో అందించేందుకు రూపొందించిన అధికారిక మొబైల్ అప్లికేషనే ఇది. రేషన్ వచ్చిందా లేదా? ఎంత సరుకు కేటాయించారు? గత నెలలో ఎంత తీసుకున్నారు? అనే విషయాలపై సమాచారం కావాలంటే డీలర్లపై ఆధారపడాల్సిన పనిలేకుండా ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ యాప్ ద్వారా రేషన్ కార్డు నంబర్, కార్డు రకం, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలూ చూడవచ్చు. ప్రస్తుతం నెలకు ఎంత బియ్యం, చక్కెర, గోధుమలు కేటాయించారో స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఎప్పుడు రేషన్ తీసుకున్నారు అనే పూర్తి ట్రాన్సాక్షన్ వివరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి :
- మొబైల్లో Google Play Store ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ బార్లో "T-Ration Telangana" అని టైప్ చేసి.. ప్రభుత్వ అధికారిక యాప్ ఎంచుకుని Install చేయాలి.
- యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత భాష ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- రేషన్ కార్డు నంబర్ లేదా ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి.. OTP వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- రేషన్ వివరాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి.
పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం యాప్: ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటర్ స్లిప్ కంపల్సరీ. దీన్ని అధికారులు ఇంటింటికీ తిరిగి ఇస్తుంటారు. అయితే, కొందరికి ఇవి అందకుండాపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి వారు ఓటు వేయడం కష్టతరమవుతుంది. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల గురించి, పోలింగ్ కేంద్రాల వివరాలు, ఓటర్ స్లిప్లు సహా ఇతర ఎన్నికల సమాచారం అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీ-పోల్ మొబైల్ యాప్ను రూపొందించింది. ఈ యాప్ ద్వారా ఎన్నికల నిర్వహణ మీద ఫిర్యాదు కూడా చేయొచ్చు!
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి :
- ఫోన్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ Te-poll అని టైప్ చేస్తే ఈ యాప్ కనిపిస్తుంది.
- తెలంగాణ రాష్ట్ర మ్యాప్, రాష్ట్ర అధికారిక ముద్ర, ఓటు వేసినట్టుగా చూపించే ముగ్గురి చూపుడు వేళ్లు కనిపిస్తాయి. సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అని కూడా కనిపిస్తుంది. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత యాప్ ఓపెన్ చేస్తే.. ప్రధానంగా 3 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. Voter Slip Download, Know Your Polling Station, Grievance. దానిని బట్టి మీకు కావాల్సిన వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
మీ టికెట్ యాప్: పుణ్యక్షేత్రాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి. బస్సు, మెట్రో రైలు ప్రయాణం చేయాలంటే టికెట్ తీసుకోవాలి. పెద్ద పార్కులు, బోటింగ్ వంటి వాటికీ టికెట్ తీసుకోవాలి. ఇందుకోసం లైన్లో నిలబడాలి. వీటన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీ టికెట్ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా, ఇంటి నుంచి ముందుగానే మీరు టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
- మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ప్లేస్టోర్ ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ బార్లో మీ టికెట్(Mee Ticket) అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయాలి.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లోగోతో యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ యాప్పై క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అందుకోసం ఫోన్ నంబరు అవసరమవుతుంది.
- ఆ తర్వాత మీరు ఏ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ సర్వీస్ ఓపెన్ చేసి కావాల్సిన సేవలు ఎంపిక చేసుకుని పేమెంట్ చేయాలి.
యూరియా కోసం యాప్: యూరియా బస్తాల కోసం రైతులు ఇక నుంచి క్యూ లైన్లలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండా.. రైతులు ఇంటి నుంచే యూరియాను బుక్ చేసుకునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం Fertilizer Booking అనే ప్రత్యేక యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద తెలంగాణలోని 9 జిల్లాల్లో ఈ యాప్ను లాంచ్ చేసింది. ఈ యాప్లో ఫర్టిలైజర్ కంపెనీలు రాష్ట్రానికి ఎంత ఎరువులను కేటాయించాయి, రాష్ట్రం.. జిల్లాలు, మండలాలకు ఎంత కేటాయించిందనేటువంటి వివరాలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
- అన్నదాతలు తమ మొబైల్ ఫోన్లలోని ప్లే స్టోర్ నుంచి ఫర్టిలైజర్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- పట్టాదారు పాసు పుస్తకం వివరాలు, వారి ఆధార్ నంబర్తో లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది.
- యాప్లో నమోదు చేసిన ఫోన్ నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీతో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి.
- ఓటీపీని ఎంటర్ చేయగానే రైతు పేరుతో ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉందో ఆ వివరాలతో పాటు ఫర్టిలైజర్ డీలర్ను ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- బుకింగ్ కోడ్ రాగానే సంబంధిత డీలర్ వద్దకు వెళ్లి యూరియా కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.
సీత (SITHA - She Is The Hero Always) యాప్: మహిళా సాధికారత లక్ష్యంగా దేశంలోనే మొట్టమొదటిగా "మహిళల కోసం మాత్రమే" రూపొందించిన గిగ్ మార్కెట్ ప్లేస్ యాప్ ఇది. గ్రామీణ మహిళలు తమ నైపుణ్యాల ద్వారా ఉపాధి పొందేందుకు, పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు ఇది తోడ్పడుతుంది.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
- మీ ఫోన్లో Google Play Store ఓపెన్ చేయండి.
- సెర్చ్ బార్లో "SITHA by SheJobs" అని టైప్ చేసి వెతకండి.
- యాప్ను గుర్తించిన తర్వాత 'Install' బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీరు నేరుగా Google Play Store లింక్ ద్వారా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- యాప్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత, మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ఐడిని ఉపయోగించి రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇందిరమ్మ ఇండ్లు యాప్: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద దరఖాస్తు చేసుకున్న లబ్ధిదారులు తమ దరఖాస్తు స్థితిని (Status) ట్రాక్ చేసుకోవడానికి, పారదర్శకత కోసం "ఇందిరమ్మ ఇండ్లు" పేరుతో మొబైల్ యాప్ను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్లే స్టోర్లో INDIRAMMA INDLU అని సెర్చ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
