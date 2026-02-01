ETV Bharat / offbeat

చూస్తేనే నోరూరిపోయే "కాకినాడ గొట్టం కాజాలు" - ఇక స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ​ఖుష్​!

కాజాలను ఇలా చేసి చూడండి - పిల్లలు, పెద్దలూ వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Kakinada Gottam Kaja
Kakinada Gottam Kaja (ETV Bharat)
Kakinada Gottam Kaja : కాకినాడ పేరు చెప్పగానే గొట్టం కాజాలు గుర్తుకొస్తాయి! ఇవి పైకి క్రీస్పీగా లోపల జ్యూసీగా ఉంటాయి. వీటిని తినాలనిపించినప్పుడు స్వీట్ షాప్స్​ లేదా బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొలతలను పాటిస్తూ చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లో వస్తాయి! ఇలా ఓసారి చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మరోకటి కావాలంటారు. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kakinada Gottam Kaja
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - 2 కప్పులు
  • శనగపిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర టేబుల్ స్పూన్
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • బేకింగ్ పౌడర్ - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • పంచదార - 3 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - అర టీ స్పూన్
  • పెరుగు - పావు కప్పు
Kakinada Gottam Kaja
యాలకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల మైదాపిండి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, అర టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. అలాగే చిటికెడు ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి.
  • ఇందులోనే పావు కప్పు పెరుగు, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేయాలి. ఆపై నెయ్యి అప్లై చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. అనంతరం పైన తడి క్లాత్​ వేసి మూడు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
Kakinada Gottam Kaja
పంచదార (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు కప్పుల పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. పాకం మధ్యస్తంగా వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, ఒక టేబుల్ నెయ్యి వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • 3 గంటల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి రెండు భాగాలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై పిండి ముద్దను ఉంచి కర్ర మాదిరిగా రోల్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన సైజులో కాజాలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Kakinada Gottam Kaja
పెరుగు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కాజాలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలియాలి.
  • 2 నిమిషాల అనంతరం కాజాలను గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Kakinada Gottam Kaja
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఒక నిమిషం తర్వాత పంచదార పాకంలోంచి కాజాలను తీసి ప్లేట్​లో వేయాలి. ఆపైన కొద్దిగా నెయ్యి, పంచదార పొడి వేసి కలపాలి.
  • అంతే టేస్టీ, జ్యూసీ కాకినాడ గొట్టం కాజాలు తయారైనట్లే!
  • అనంతరం వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి.

