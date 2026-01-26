ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త రుచిలో "గోరుచిక్కుడు ముద్ద కూర" - ఇలా వండితే వేడి వేడి అన్నంలోకి సూపర్!

- గోరుచిక్కుడుతో చాలా మందికి తెలియని నయా రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Goruchikkudu Curry Recipe
Goruchikkudu Curry Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 1:36 PM IST

Goruchikkudu Curry Recipe in Telugu : మనలో చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో "గోరుచిక్కుడు" కూడా ఒకటి. అయితే, గోకరకాయగా కూడా పిలుచుకునే వీటిలో ఫైబర్​తో పాటు శరీరానికి అవసరమైన ఇతర పోషకాలెన్నో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే, మీ కోసం గోరుచిక్కుడుతో ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇలా వండారంటే గోరుచిక్కుడు మంచిగా ఉడకడమే కాకుండా రుచి కూడా అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిలో చేసిన "గోరుచిక్కుడు ముద్ద కూరను" పెద్దలే కాదు పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీన్ని తయారు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్. అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి మంచి టేస్ట్​నిస్తుంది. మరి, గోకరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ కమ్మగా తినే ఈ కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Goruchikkudu Curry Recipe
Goruchikkudu Curry Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోరు చిక్కుడుకాయలు - అర కేజీ
  • ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • టమాటాలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)

Goruchikkudu Curry Recipe
Goruchikkudu Curry Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా గోరుచిక్కుడు కాయలను తీసుకుని మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచుకోవాలి. లేదంటే మీరు చాకుతో ముక్కలుగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ గోరు చిక్కుడుకాయలను కాస్త లేతగా ఉండేవి తీసుకోండి. అవి అయితే త్వరగా ఉడకడమే కాకుండా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.
  • అన్నింటినీ తుంచుకున్నాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Goruchikkudu Curry Recipe
Goruchikkudu Curry Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్ల పోపు దినుసులు (ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు) వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి లైట్​గా మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మగ్గాక తుంచి పెట్టుకున్న గోరుచిక్కుడు ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని వాటిల్లోని పచ్చివాసన పోయేలా రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
Goruchikkudu Curry Recipe
Goruchikkudu Curry Recipe (Getty Images)
  • అలా వేయించుకున్నాక స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​కి టర్న్ చేసి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • గోరుచిక్కుడు ముక్కలు సగం వరకు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత అందులో కరివేపాకు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు, పసుపు వేసుకుని ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అలా వేయించాక మళ్లీ మూత పెట్టి గోరుచిక్కుడు పూర్తిగా ఉడికే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • గోరుచిక్కుడు ముక్కలు బాగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
Goruchikkudu Curry Recipe
Goruchikkudu Curry Recipe (Getty Images)
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే, వాటర్ వేయకుండా ఆవిరి మీదనే గోరుచిక్కుడు, టమాటా ముక్కలను మగ్గించుకోవాలి. అప్పుడు కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి అందులో రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, జీలకర్రపొడి లో ఫ్లేమ్​లో అవన్నీ కలిసేలా ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక చివర్లో మీకు నచ్చితే కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "గోరుచిక్కుడుకాయ ముద్ద కూర" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో గోరుచిక్కుడు కర్రీ ట్రై చేయండి.

