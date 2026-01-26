సరికొత్త రుచిలో "గోరుచిక్కుడు ముద్ద కూర" - ఇలా వండితే వేడి వేడి అన్నంలోకి సూపర్!
- గోరుచిక్కుడుతో చాలా మందికి తెలియని నయా రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : January 26, 2026 at 1:36 PM IST
Goruchikkudu Curry Recipe in Telugu : మనలో చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో "గోరుచిక్కుడు" కూడా ఒకటి. అయితే, గోకరకాయగా కూడా పిలుచుకునే వీటిలో ఫైబర్తో పాటు శరీరానికి అవసరమైన ఇతర పోషకాలెన్నో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే, మీ కోసం గోరుచిక్కుడుతో ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇలా వండారంటే గోరుచిక్కుడు మంచిగా ఉడకడమే కాకుండా రుచి కూడా అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిలో చేసిన "గోరుచిక్కుడు ముద్ద కూరను" పెద్దలే కాదు పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీన్ని తయారు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్. అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి మంచి టేస్ట్నిస్తుంది. మరి, గోకరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ కమ్మగా తినే ఈ కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోరు చిక్కుడుకాయలు - అర కేజీ
- ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- టమాటాలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- కారం - రుచికి తగినంత
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :
- ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా గోరుచిక్కుడు కాయలను తీసుకుని మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచుకోవాలి. లేదంటే మీరు చాకుతో ముక్కలుగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ గోరు చిక్కుడుకాయలను కాస్త లేతగా ఉండేవి తీసుకోండి. అవి అయితే త్వరగా ఉడకడమే కాకుండా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.
- అన్నింటినీ తుంచుకున్నాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్ల పోపు దినుసులు (ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు) వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి లైట్గా మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గాక తుంచి పెట్టుకున్న గోరుచిక్కుడు ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని వాటిల్లోని పచ్చివాసన పోయేలా రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- గోరుచిక్కుడు ముక్కలు సగం వరకు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత అందులో కరివేపాకు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు, పసుపు వేసుకుని ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- అలా వేయించాక మళ్లీ మూత పెట్టి గోరుచిక్కుడు పూర్తిగా ఉడికే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- గోరుచిక్కుడు ముక్కలు బాగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే, వాటర్ వేయకుండా ఆవిరి మీదనే గోరుచిక్కుడు, టమాటా ముక్కలను మగ్గించుకోవాలి. అప్పుడు కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి అందులో రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, జీలకర్రపొడి లో ఫ్లేమ్లో అవన్నీ కలిసేలా ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక చివర్లో మీకు నచ్చితే కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "గోరుచిక్కుడుకాయ ముద్ద కూర" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో గోరుచిక్కుడు కర్రీ ట్రై చేయండి.
