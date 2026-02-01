సరికొత్త రుచితో "గోరుచిక్కుడు పులుసు" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
గోరుచిక్కుడుతో ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 10:24 AM IST
GoruChikkudukaya Pulusu : గోరుచిక్కుడుతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే మీ కోసం ఇవాళ ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చేలా ఓ సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇలా వండారంటే ఈ కూర మంచిగా ఉడకడమే కాకుండా టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిలో చేసిన గోరుచిక్కుడు పులుసును పెద్దలే కాదు పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే దీన్ని తయారు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్. అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకి మంచి రుచినిస్తుంది. మరి దీనిని చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోరుచిక్కుడు కాయలు - 300 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మెంతులు - 2 చిటికెడ్లు
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వుల పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 300 గ్రాముల గోరుచిక్కుడు కాయలను తీసుకొని ఈనెలను తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో గోరుచిక్కుడు ముక్కలు, అర లీటర్ నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి.
- అలాగే గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు చిటికెడ్ల మెంతులు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, రెండు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రెండు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఉడికించిన గోరుచిక్కుడు ముక్కలను నీళ్లతో సహా పోసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 4 నిమిషాల అనంతరం తీసిపెట్టుకున్న చింతపండు రసం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వుల పొడి యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే గోరుచిక్కుడు పులుసు మీ ముందుంటుంది!
