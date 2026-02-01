ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త రుచితో "గోరుచిక్కుడు పులుసు" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

గోరుచిక్కుడుతో ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

GoruChikkudu Pulusu
GoruChikkudu Pulusu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
GoruChikkudukaya Pulusu : గోరుచిక్కుడుతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే మీ కోసం ఇవాళ ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చేలా ఓ సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇలా వండారంటే ఈ కూర మంచిగా ఉడకడమే కాకుండా టేస్ట్​ కూడా అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిలో చేసిన గోరుచిక్కుడు పులుసును పెద్దలే కాదు పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే దీన్ని తయారు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్. అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకి మంచి రుచినిస్తుంది. మరి దీనిని చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

GoruChikkudu Pulusu
గోరుచిక్కుడు కాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోరుచిక్కుడు కాయలు - 300 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - 2 చిటికెడ్లు
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నువ్వుల పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
GoruChikkudu Pulusu
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 300 గ్రాముల గోరుచిక్కుడు కాయలను తీసుకొని ఈనెలను తీసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో గోరుచిక్కుడు ముక్కలు, అర లీటర్ నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి.
  • అలాగే గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
GoruChikkudu Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు చిటికెడ్ల మెంతులు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, రెండు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రెండు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
GoruChikkudu Pulusu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఉడికించిన గోరుచిక్కుడు ముక్కలను నీళ్లతో సహా పోసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 4 నిమిషాల అనంతరం తీసిపెట్టుకున్న చింతపండు రసం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వుల పొడి యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
GoruChikkudu Pulusu
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే గోరుచిక్కుడు పులుసు మీ ముందుంటుంది!

