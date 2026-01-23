ETV Bharat / offbeat

గోరు చిక్కుడు కొబ్బరి కర్రీ ఇలా ట్రై చేయండి - కమ్మగా ఉంటుంది!

goru_chikkudu_curry
January 23, 2026

Goru Chikkudu Curry : ఇంట్లో ఎపుడూ చేసే గోరుచిక్కుడు కర్రీ ఓ సారి ఇలా పచ్చి కొబ్బరితో ట్రై చేసి చూడండి. సహజంగానే గోరు చిక్కుడు కర్రీ చపాతీలు, పుల్కాల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. చాలామంది గోరుచిక్కుడుతో పాటు కోడి గుడ్డు కూడా వేసి చేస్తుంటారు. అయితే, గుడ్డు కాకుండా పచ్చి కొబ్బరితో సింపుల్​గా ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో ట్రై చేయండి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

goru_chikkudu_curry
goru_chikkudu_curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గోరు చిక్కుడు కాయలు - పావు కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 5
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • బెల్లం - కొద్దిగా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
goru_chikkudu_curry
goru_chikkudu_curry (Getty images)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. ముందుగా గోరు చిక్కుళ్లను కట్ చేసుకుని ఉడికించుకుని తీసుకోవాలి.
  2. పోపు వేసిన తర్వాత గోరు చిక్కుడు ముక్కలు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  3. చివరగా కొబ్బరి తురుము కూడా రంగు మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
goru_chikkudu_curry
goru_chikkudu_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా లేత గోరు చిక్కుడు కాయలను తీసుకోవాలి. చిక్కు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కడాయిలోకి గోరు చిక్కుడు ముక్కలు తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని ముక్కలు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. 10 నిమిషాల్లో ఉడికించుకుని నీళ్లు వడగట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
goru_chikkudu_curry
goru_chikkudu_curry (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి నూనె వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు వేయించాలి. అవి దోరగా వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేపాలి. చివరగా ఇంగువ కూడా వేసి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయ రంగు మారిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న గోరు చిక్కుడు ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. గోరు చిక్కుడు ముక్కలు మగ్గిపోయే వరకు లో ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలు ఉడికించాక కొద్దిగా బెల్లం, కారం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
goru_chikkudu_curry
goru_chikkudu_curry (Getty images)
  • అంతా వేగిన తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకుని వేయించాలి. మరో ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాక కొత్తిమీర కూడా చల్లుకుని మరో 2 నిమిషాల తర్వాత దించుకుంటే చాలు! ఈ కొబ్బరి కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది.

