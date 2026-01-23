ఘుమఘుమలాడే "గోరు చిక్కుడు కొబ్బరి కర్రీ" - చపాతీ, రైస్లోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
గోరు చిక్కుడు కొబ్బరి కర్రీ ఇలా ట్రై చేయండి - కమ్మగా ఉంటుంది!
Goru Chikkudu Curry : ఇంట్లో ఎపుడూ చేసే గోరుచిక్కుడు కర్రీ ఓ సారి ఇలా పచ్చి కొబ్బరితో ట్రై చేసి చూడండి. సహజంగానే గోరు చిక్కుడు కర్రీ చపాతీలు, పుల్కాల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. చాలామంది గోరుచిక్కుడుతో పాటు కోడి గుడ్డు కూడా వేసి చేస్తుంటారు. అయితే, గుడ్డు కాకుండా పచ్చి కొబ్బరితో సింపుల్గా ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో ట్రై చేయండి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- గోరు చిక్కుడు కాయలు - పావు కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 5
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఎండు మిర్చి - 3
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- బెల్లం - కొద్దిగా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
ఇలా ట్రై చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా లేత గోరు చిక్కుడు కాయలను తీసుకోవాలి. చిక్కు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కడాయిలోకి గోరు చిక్కుడు ముక్కలు తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని ముక్కలు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. 10 నిమిషాల్లో ఉడికించుకుని నీళ్లు వడగట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి నూనె వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు వేయించాలి. అవి దోరగా వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేపాలి. చివరగా ఇంగువ కూడా వేసి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి వేయించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ రంగు మారిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న గోరు చిక్కుడు ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. గోరు చిక్కుడు ముక్కలు మగ్గిపోయే వరకు లో ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలు ఉడికించాక కొద్దిగా బెల్లం, కారం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- అంతా వేగిన తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకుని వేయించాలి. మరో ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాక కొత్తిమీర కూడా చల్లుకుని మరో 2 నిమిషాల తర్వాత దించుకుంటే చాలు! ఈ కొబ్బరి కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది.
