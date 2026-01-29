ETV Bharat / offbeat

ఆ గుడిలో పాపం కడిగేసుకోవచ్చు - సర్టిఫికెట్​ కూడా ఇస్తారు! - 12 రూపాయలే!!

- ఏడాదికి 250 నుంచి 300 మందికి మాత్రమే అవకాశం - ఇంతకీ ఆ సర్టిఫికెట్​లో ఏముంటుందో తెలుసా?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Sin Free Certificate : చేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయనే ఉద్దేశ్యంతో దేశంలో కోట్లాది మంది భక్తులు నదుల్లో పుణ్య స్నానాలు చేయడం మనకు తెలిసిందే. గోదావరి నుంచి గంగా వరకు దాదాపుగా అన్ని నదుల్లోనూ స్నానమాచరిస్తారు. రాజస్థాన్​లోని ఒక ఆలయంలో ఉన్న "కుండ్"లో స్నానం చేస్తే కూడా పాపాలు తొలగిపోతాయట! ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏమంటే మీ పాపాలు తొలగిపోయాయి, పునీతులయ్యారని సర్టిఫికెట్​ కూడా ఆలయం జారీ చేస్తుంది! ఇందుకోసం కేవలం 12 రూపాయలు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది!! ఎన్నో దశాబ్దాలుగా అక్కడ ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాజస్థాన్​లోని ప్రతాప్​ గఢ్​ జిల్లాలో ఈ ఆలయం ఉంది. పేరు గోతమేశ్వర్ మహదేవ్​ మందిర్​. వాగడ్ హరిద్వార్‌గా పిలుచుకుంటారు. రాజధాని జైపూర్ నుంచి సుమారు 450 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఈ ఆలయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దేవాదాయ శాఖ పరిధిలో ఉంది. ఈ ఆలయంలో ఉన్న "మందాకినీ కుండ్​"లో స్నానమాచరించి పాపాలు తొలగించుకోవడానికి భక్తులు క్యూ కడుతుంటారు. ఈ సంప్రదాయం ఎప్పుడు మొదలైందనే విషయంలో స్పష్టత లేదు. కానీ, స్వాతంత్య్రానికి పూర్వమే ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి కొనసాగుతోందని చెబుతారు.

ఏడాదిలో 300 లోపే!

స్నానమాచరించడానికి సిద్ధమైన వారందరికీ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వరు. సంవత్సరానికి 250 నుంచి 300 లోపు మాత్రమే జారీచేస్తారు. ఆలయ ట్రస్ట్ ఈ సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేస్తుంది. ఇందుకోసం భక్తులు ముందుగానే పేరు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తెలిసిగానీ, తెలియకుండా గానీ ఏదైనా పాపం చేసిన వారు, జంతువును చంపినవారు, ఆ పాపం వల్ల సామాజిక బహిష్కరణకు గురైనవారు ఈ స్నానం చేయడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తారట. ఇలా చేయడం ద్వారా తాము పాపరహితులు అయ్యామని నిరూపించుకుంటారట. బహిష్కరణ వంటివి అమల్లో ఉంటే, వాటిని రద్దు చేయాలని కోరడానికి ఈ సర్టిఫికెట్ ఒక రుజువుగా పనిచేస్తుందట!

ఉద్దేశపూర్వకంగా మాత్రమే కాకుండా తెలియక చేసే పనులను కూడా చాలా మంది పాపాలుగా భావిస్తారట. ఉదాహరణకు వ్యవసాయం చేసే క్రమంలో కీటకాలు చనిపోతుంటాయి. లేదంటే పక్షులు, ఇతర ప్రాణుల గుడ్లు నాశనం అవుతుంటాయి. దీన్ని కూడా పాపంగా భావిస్తారట. ఇలాంటి దోషాలు కూడా తొలగిపోవాలని కోరుకునేవారు ఈ సర్టిఫికెట్​ పొందాలని కోరుకుంటారట.

మహమ్మద్ గజనీ దాడి సమయంలో :

ఇది ఒక శివాలయం. మహమ్మద్ గజనీ దండయాత్రలో భాగంగా ఈ ఆలయంపైనా దాడి చేశాడట. శివ లింగాన్ని నాశనం చేయడానికి చూశాడట. అయితే ఆ సమయంలో గుడి లోపలి నుంచి తేనెటీగలు బయటకు వచ్చి వారిపై దాడి చేశాయట. దీంతో గజనీ ఈ ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించాడట. శివలింగం కాస్త దెబ్బతిన్నదని, అయినా ఇప్పటికీ ఇదే శివలింగం పూజలు అందుకుంటోందని పూజారులు చెబుతుంటారు. నిత్యం భక్తులు భారీగా సందర్శిస్తారని, సోమవారాల్లో ఈ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఇంతకీ సర్టిఫికెట్​లో ఏముంటుంది?

పాపం కడిగేసుకున్న వారికి అందించే ధ్రువీకరణ పత్రంలో ఏముందో తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం ఇతరుల్లో ఉంటుంది. ఆ సమాచారం ఇలా ఉంటుంది. "గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులకు (పంచ్‌లకు) తెలియజేయునది ఏమనగా, ఈ వ్యక్తి శ్రీ గౌతమేశ్వర్ జీ వద్ద ఉన్న 'మందాకిని పాప మోచని గంగా కుండ్'లో పవిత్ర స్నానం ఆచరించారు. ప్రజలు తమ పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం కోసమే ఈ కుండ్‌ నిర్మించబడింది. కావున, ఇతనికి/ఈమెకు ఈ ధ్రువీకరణ పత్రం మంజూరు చేయడమైనది. దయచేసి వీరిని తిరిగి మీ సమాజంలోకి చేర్చుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము." అని ఉంటుంది.

అధికారిక ముద్ర :

ఈ ధ్రువీకరణ పత్రం మీద 'అమీన్' (రెవెన్యూ శాఖ అధికారి లేదా పట్వారీ) సంతకం, మోర్ ఉంటుంది. 12 రూపాయల రుసుముతో దీన్ని జారీ చేస్తారు. పురాణాల ప్రకారం.. గౌతమ మహర్షి ఇక్కడి కుండ్‌లో స్నానం చేసిన తర్వాతే గోహత్య పాపం నుండి విముక్తి పొందాడట. అప్పట్నుంచి ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఇక్కడి వారు బంధువుల అస్థికలను ఈ 'కుండ్'లో నిమజ్జనం చేస్తారు. అందుకే దీనిని 'వాగడ్ హరిద్వార్' అని పిలుస్తారు. రాజస్థాన్​తోపాటు మధ్యప్రదేశ్ నుండి కూడా భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు.

