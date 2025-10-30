ETV Bharat / offbeat

కార్తీక మాసం స్పెషల్ "ఉసిరికాయ రసం" - పుల్లగా, ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా ఉసిరికాయలతో ఇలా రసం ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Gooseberry Rasam
Gooseberry Rasam (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Amla Pepper Rasam Prepare : ఉసిరికాయలు చలికాలంలో విరివిగా లభిస్తాయి. వీటితో చాలా మంది పచ్చడి పెడుతారు.​ అయితే మీరు తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే కమ్మని ఉసిరికాయ రసం. ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ సమయంలో అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సరికొత్త టేస్ట్​ను ఇస్తుంది. పుల్లగా, ఘాటుగా ఉండే ఈ రసం పిల్లలు, పెద్దలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి నోరూరించే ఈ రసాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Amla Pepper Rasam
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉసిరికాయలు - 3
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
Amla Pepper Rasam
కారం, పసుపు, ఆవాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే మూడు ఉసిరికాయలు, రెండు టమోటాలను కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, మూడు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ, టమోటా ముక్కలను యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Amla Pepper Rasam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు గిన్నెలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయటమోటా పేస్టు, చింతపండు రసం, సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత ఈ గిన్నెను స్టవ్​పై పెట్టి మరగనివ్వాలి. రసం మరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాలుజీలకర్ర పొడి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Amla Pepper Rasam
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపును రసంలో పోసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Amla Pepper Rasam
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే ఉసిరికాయ రసం తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఉసిరికాయ రసం వేసి తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది! అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.

